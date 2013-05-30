Украина подписала соглашение о приобретении для МВД 55 вертолетов Airbus Helicopters

Как сообщило министерство внутренних дел Украины, 29 мая 2018 года в Париже было подписано соглашение между правительствами Украины и Франции по официальной поддержке в создании единой системы авиационной безопасности и защиты на Украине. Документ подписали от имени правительства Украины министр внутренних дел Арсен Аваков и государственный секретарь министерства экономики и финансов Франции Дельфин Жени-Стефан.

Выведенные из эксплуатации вертолеты Airbus Helicopters H225 (EC225LP) компании CHC Helicopter на хранении в Абердине (Великобритания), снимок 2016 года. Теперь эти вертолеты предполагаются к продаже для МВД Украины (с) aviationweek.com

Согласно соглашению, МВД Украины будут поставлены 55 новых вертолетов производства компании Airbus Helicopters (легких Н125 и Н145 и тяжелых Н225), которые будут выполнять задания для Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Государственной пограничной службы, Национальной гвардии и Национальной полиции Украины.

Как сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, уже в этом году Украина получит первые четыре вертолета Airbus Helicopters H225 для новой службы реагирования МВД, которые будут выполнять спасательную и медицинскую функции.

"Сегодня мы подписали соглашение между французской и украинской стороной, общая стоимость которого составляет около 551 млн евро. По условиям соглашения, французская сторона в два этапа поставит в Украину сначала 37 вертолетов компании Airbus, а потом еще 18 вертолетов. Из них 21 вертолет (модели Н225) - с грузоподъемностью более 10 тонн. Такая техника не выпускается в Украине, а нам она очень нужна. Уже в этом году мы получим первые четыре машины", - заявил Аваков [на самом деле Аваков спутал полезную нагрузку Н225 с его взлетным весом - bmpd] .

В МВД подписали Соглашение на вертолеты трех моделей - Н145, Н125 и Н225, которые пополнят уже существующий вертолетный парк машин еще советского производства Ми-8.

Основными задачами вертолетных подразделений МВД будут: аэромедицинская эвакуация, спасательные операции, поддержание общественного порядка, антитеррористические и специальные операции, охрана государственной границы и обеспечения безопасности на дорогах.

"Все эти вертолеты организуют единую систему воздушной безопасности и будут участвовать в санитарной авиации. При необходимости будут эвакуировать больных людей и лиц, попавших в чрезвычайные ситуации в труднодоступных местах", - подчеркнул министр.

Арсен Аваков отметил, что в бюджете МВД была заложена сумма один миллион гривен на обновление вертолетного парка. Но, кроме этого, французская сторона предоставляет прекрасные финансовые условия, в том числе, кредит по межправительственному соглашению под 1% годовых.

Советник министра внутрених дел Украины Антон Геращенко, заявил, что "в соотвествии с договором французкая сторона обучит сотни украинских пилотов, создаст в Украине сервисный центр и базу для капитального ремонта вертолётов, а также базу логистики со складом запасных частей.Финансирование проекта общей стоимостью 551 миллион евро будет осуществляться за счёт кредитных средств, предоставленных французским правительством и группой европейских банков".

В свою очередь в заявлении министерства экономики и финансов Франции по поводу данного соглашения сообщается, что "Франция планирует финансово поддержать эту операцию с предоставлением правительственных гарантий и казначейского кредита. Проект предусматривает приобретение 55 вертолетов Airbus на сумму до до 555 миллионов евро. Часть вертолетов ранее принадлежала государству, а часть будет нового изготовления. Реализация этого проекта, который предусматривает создание системы технического обслуживания и обучения на Украине, будет в значительной степени опираться на производственную площадку Airbus в Мариньяне".

Со стороны bmpd напомним, что предварительное соглашение по данному вопросу было подписано сторонами 23 марта 2018 года. В целом называемая цифра общей стоимости соглашения 551-555 млн евро для 55 вертолетов, включая 21 Н225, выглядит весьма низкой, поскольку, к примеру, стоимость одного нового вертолета Н225 Super Puma в коммерческих поставках составляет от 21 млн до 28 млн евро. Это связано с тем, что, согласно французским источникам, значительную часть вертолетов предполагается поставить не новыми, а из наличия.

В частности, известный французский оборонный журналист-инсайдер Michel Cabirol в статье "L'Ukraine, l'eldorado d'Airbus Helicopters à l'est" в газете "La Tribune" сообщает, что , применительно к вертолетам Н225, планируемым к поставке на Украину по данному соглашению, речь идет о машинах, выведенных из эксплуатации международной (канадской) компанией CHC Helicopter после катастрофы Н225 в Северном море 29 апреля 2016 года и последовавшего за этим перехода СНС 5 мая 2016 года под защиту 11-й главы закона США о банкротстве. В соответствии с требованиями данного законодательства, СНС была вынуждена прекратить эксплуатацию всех вертолетов, используемых ею на правах лизинга, в том числе всего парка своих Н225, фактически принадлежащих французской лизинговой компании Parilease (принадлежащей банку BNP Paribas). После катастрофы в апреле 2016 года у СНС оставалось 39 вертолетов Н225.

Катастрофа Н225 компании СНС в Северном море у норвежского побережья 29 апреля 2016 с гибелью 13 человек ввиду отрыва несущего винта, выявившая проблемы с надежностью редуктора несущего винта всего семейства вертолетов Super Puma, привела к длительным запретам на полеты вертолетов Н225 и AS332L2, продолжавшимся до лета или конца 2017 года. Хотя сейчас запреты сняты, однако ситуация привела к распродаже рядом оффшорных компаний своих вертолетов Н225, причем балансовая стоимость даже весьма новых этих машин к концу 2017 года оценивалась всего в 4 млн долл (в пять раз ниже чем до истории с запретом полетов).

Теперь, как очевидно, в лице Украины найден покупатель для большей части нелетающего парка вертолетов Н225 компании СНС, видимо, также распродаваемого по "бросовым ценам".