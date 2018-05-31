Подписано межправсоглашение по поставке Украине вертолетов Airbus Helicopters



Выведенные из эксплуатации вертолеты Airbus Helicopters H225 (EC225LP) компании CHC Helicopter на хранении в Абердине (Великобритания), снимок 2016 года. Теперь эти вертолеты предполагаются к продаже для МВД Украины.

Источник: aviationweek.com Выведенные из эксплуатации вертолеты Airbus Helicopters H225 (EC225LP) компании CHC Helicopter на хранении в Абердине (Великобритания), снимок 2016 года. Теперь эти вертолеты предполагаются к продаже для МВД Украины.Источник: aviationweek.com

ЦАМТО, 31 мая. Как уже сообщалось, госсекретарь Министерства экономики и финансов Франции Дельфин Жени-Стефан и глава МВД Украины Арсен Аваков подписали межправсоглашение, предусматривающее приобретение Украиной вертолетов для создания системы авиационной безопасности.

Министерство экономики и финансов Франции в своем пресс-релизе подтвердило факт подписания межправсоглашения, отметив, что правительство Франции будет финансово поддерживать приобретение, предоставив государственные гарантии и кредит Украине от Министерства экономики и финансов.

Проект предусматривает приобретение 55 вертолетов производства компании Airbus общей стоимостью 555 млн. евро. Часть вертолетов ранее принадлежала государственным учреждениям Франции, оставшиеся машины будут новой постройки. Реализация проекта, который также включает создание в Украине центра подготовки и технического обслуживания, будет в значительной степени опираться на возможности производственного комплекса Airbus в Мариньяне (Франция).

Для вступления в силу в ближайшие недели подписанное соглашение должно быть ратифицировано парламентом Украины.

Как сообщает Defense-Aerospace.com со ссылкой на представителя Airbus Helicopters, часть из поставленных вертолетов H-225 в рамках соглашения будут представлять собой бывшие в эксплуатации гражданские вертолеты, принадлежавшие французским банкам. Они были возвращены и поставлены на хранение после банкротства арендовавшей их компании CHC Helicopters из-за произошедшей в 2016 года катастрофы одного из Н-225 в Северном море. Лизинг гарантировался государственной программой страхования экспорта, и вертолеты в конечном итоге стали собственностью государства.

В настоящее время 21 вертолет H-225 (18 в транспортной конфигурации и 3 в поисково-спасательной) находится на хранении на юге Франции. Помимо Н-225, Украина также получит новые вертолеты H-145 и H-125.

В свою очередь, Министерство внутренних дел Украина в своем пресс-релизе заявило, что 55 поставленных вертолетов компании Airbus Helicopters будут применяться Государственной службой по чрезвычайным ситуациям, Государственной пограничной службой, Национальной гвардией и Национальной полицией Украины. Вертолеты будут поставлены двумя партиями: 37 и 18 машин. Первые четыре вертолета для новой службы реагирования МВД Украины получит уже в этом году. Они будут использоваться для спасательных и медицинских задач.

Следует отметить, что между двумя пресс-релизами есть ряд отличий. Так МВД Украины оценивает покупку в 551 млн. евро и не сообщает, что около половины вертолетов уже были в эксплуатации и находятся на хранении.

Как сообщал ЦАМТО, предварительное соглашение о покупке во Франции 55 вертолетов компании Airbus Helicopters, которые будут использоваться полицией, Государственной пограничной службой и Государственной службой по чрезвычайным ситуациям Украины, было подписано 23 марта 2018 года в ходе визита в Киев министра иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриана.