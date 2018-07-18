Румыния намерена приобрести 5 дополнительных истребителей F-16
ЦАМТО, 17 июля. Министр обороны Румынии Михай Фифор 14 июля заявил, что Румыния приобретет в Португалии еще пять истребителей F-16, включая четыре одноместных и один двухместный.
Проект законодательного акта будет подготовлен правительством до конца года.
Как сообщает Business-review.eu, в перспективе также предполагается обсудить закупку 36 дополнительных F-16. По информации министра, в настоящее время рассматривается несколько возможных вариантов и проведены предварительные переговоры с рядом государств, которые могли бы продать F-16. В их числе США, Израиль и Греция.
Как заявил М.Фифор, государственный секретарь по вопросам политики в сфере обороны и планирования Мирча Душа на днях посетил Лиссабон, где провел переговоры с португальскими партнерами, которые продали Румынии первые 12 самолетов. В частности, были обсуждены вопросы стоимости новой партии и сроки представления закона о поставке F-16 в парламенте. Окончательная стоимость продажи пока не согласована.
Министр обороны также сообщил о модернизации самолетов IAR-99 "Соим". В течение двух недель планируется начать переговоры с авиазаводом Craiova о проведении модернизации 21 самолета для их применения в качестве УТС для подготовки пилотов F-16.
Как сообщал ЦАМТО, в 2013 года Минобороны Румынии после получения одобрения США подписало контракт на закупку 12 истребителей F-16AM/BM "Файтинг Фалкон" из состава ВВС Португалии. Заключенное румынским правительством через компанию Romtehnica SA соглашение общей стоимостью 628 млн. евро вступило в силу 30 сентября 2013 года. Поставка самолетов была произведена с сентября 2016 года по сентябрь 2017 года.
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
07.02.2018 Подстава над Идлибом
11.10.2017 Живая сила на убитой технике
17.07.2017 Даже муха не пролетит
19.05.2017 Современный облик военно-воздушных сил Болгарии
16.05.2017 Война в Сирии: опыт турецкой армии
11.05.2017 Ржавые амбиции
05.05.2017 Йеменская головоломка
19.07.2016 Смогут ли украинские военные отказаться от российских взяток