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18.07.2018
ЦАМТО

Румыния намерена приобрести 5 дополнительных истребителей F-16

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F-16C Fighting Falcon выпускает ракету AGM-154 Joint Stand-Off Weapon
F-16C Fighting Falcon выпускает ракету AGM-154 Joint Stand-Off Weapon.
Источник: © public domain,

ЦАМТО, 17 июля. Министр обороны Румынии Михай Фифор 14 июля заявил, что Румыния приобретет в Португалии еще пять истребителей F-16, включая четыре одноместных и один двухместный.

Проект законодательного акта будет подготовлен правительством до конца года.

Как сообщает Business-review.eu, в перспективе также предполагается обсудить закупку 36 дополнительных F-16. По информации министра, в настоящее время рассматривается несколько возможных вариантов и проведены предварительные переговоры с рядом государств, которые могли бы продать F-16. В их числе США, Израиль и Греция.

Как заявил М.Фифор, государственный секретарь по вопросам политики в сфере обороны и планирования Мирча Душа на днях посетил Лиссабон, где провел переговоры с португальскими партнерами, которые продали Румынии первые 12 самолетов. В частности, были обсуждены вопросы стоимости новой партии и сроки представления закона о поставке F-16 в парламенте. Окончательная стоимость продажи пока не согласована.

Министр обороны также сообщил о модернизации самолетов IAR-99 "Соим". В течение двух недель планируется начать переговоры с авиазаводом Craiova о проведении модернизации 21 самолета для их применения в качестве УТС для подготовки пилотов F-16.

Как сообщал ЦАМТО, в 2013 года Минобороны Румынии после получения одобрения США подписало контракт на закупку 12 истребителей F-16AM/BM "Файтинг Фалкон" из состава ВВС Португалии. Заключенное румынским правительством через компанию Romtehnica SA соглашение общей стоимостью 628 млн. евро вступило в силу 30 сентября 2013 года. Поставка самолетов была произведена с сентября 2016 года по сентябрь 2017 года.

17.07.2018
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Страны
Греция
Израиль
Португалия
Румыния
США
Продукция
F-16
L-39
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