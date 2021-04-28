Слабые звенья НАТО

Армии Бенилюкса несамостоятельны и плохо вооружены

В годы холодной войны страны Бенилюкса находились на основном, центральном направлении противостояния НАТО и Варшавского договора. Поэтому несмотря на ограниченные возможности, они должны были иметь боеспособные армии («Натовская массовка»). От микроскопического Люксембурга, впрочем, даже хоть что-то требовать было бессмысленно, но вот Голландия создала вполне серьезную военную машину. Бельгийская армия уступала голландской, но нулем тоже не была.

После окончания холодной войны страны Бенилюкса оказались в глубочайшем тылу НАТО, внешняя угроза для них полностью исчезла. Вслед за этим начали исчезать и местные армии. Их эволюция в последние три десятилетия стала наиболее ярким олицетворением изменения европейской части альянса в целом.

В поставках боевой техники для ВС Голландии и Бельгии, разумеется, традиционно доминировали США, в значимых количествах поступало оружие из Великобритании, Франции, Германии. Обе страны также имели собственные ВПК, но они, как правило, производили вооружение по иностранным лицензиям. По собственным проектам бельгийские оружейники выпускали в основном стрелковое оружие, голландцы же были традиционно сильны в кораблестроении.

Танковый парк обеих стран поначалу состоял из штатовских «Шерманов», затем в бельгийской армии их сменили более 500 американских же М24, М41 и М47, а в голландской – до 700 британских «Центурионов». С конца 60-х обе армии синхронно перешли на немецкий «Леопард-1» (480 для Голландии, 346 для Бельгии). В середине 80-х специально для голландской армии в Германии выпустили 465 «Леопардов-2» (в том числе 20 учебных). Бельгийские танкисты до этой машины так и «не доросли».

В качестве БТР обе армии сначала использовали французский АМХ-VCI, затем перешли на американский М113 (включая разведывательный, инженерный и другие варианты). На основе М113 в обеих странах выпускалась машина AIFV, она же YPR-765 (2,1 тысячи в Голландии, более 500 в Бельгии) в нескольких модификациях (БМП, БТР, носитель ПТРК «Тоу», самоходный миномет, КШМ). Кроме того, Брюссель приобрел несколько сотен британских боевых машин CVR(Т): легкие танки «Скорпион», БРМ «Симитэр», БТР «Спартан». Антверпен же закупал французские легкие танки АМХ-13. Люксембург в начале 80-х приобрел пять американских БТР V-150 «Коммандо».

“ ВС стран Бенилюкса представляют собой символические величины и на самостоятельное ведение боевых действий неспособны ”

Также голландская и бельгийская армии получали одинаковую артиллерию – американские САУ М107, М108, М109, М110, буксируемые орудия М101, М114, М115, французские минометы МО-120 (155-мм САУ М109 частично производилась в обеих странах по лицензии). Кроме того, в конце 80-х Голландия приобрела 22 американских РСЗО М270 MLRS. Все три страны Бенилюкса покупали американские ПТРК «Тоу», а Бельгия – еще и французские «Милан».

Как Амстердам, так и Брюссель приняли на вооружение американские ЗРК «Хок» (позже модернизированные по варианту «Усовершенствованный Хок») и немецкие ЗСУ «Гепард». Кроме того, Голландия получила американские ПЗРК «Стингер», Бельгия – зенитные орудия М167. В конце 80-х в Голландии было произведено по американской лицензии четыре батареи новейшей на тот момент ЗРС «Патриот».

ВВС обеих стран после Второй мировой войны получили по нескольку сотен британских истребителей «Метеор» и «Хантер», затем еще большее количество американских F-84 и F-86. Бельгийцы и голландцы производили по американской лицензии истребители F-104 «Старфайтер». Кроме того, голландские ВВС приняли на вооружение немногим более ста американских истребителей F-5, а бельгийские – аналогичное количество французских бомбардировщиков «Мираж-5». В конце 70-х в обеих странах было начато лицензионное производство новейших на тот момент американских истребителей-бомбардировщиков F-16А/В. Для ВВС Голландии собрали 214 F-16 (177 А, 37 В), для ВВС Бельгии – 160 (136 А, 24 В). Кроме того, обе страны приобретали американские транспортники С-130 «Геркулес», французские легкие вертолеты «Алуэтт». Голландская армия получила штатовские базовые патрульные самолеты Р-3С «Орион», бельгийская – итальянские учебные SF-260 и немецко-французские УБС «Альфа Джет».

ВМС Бельгии после Второй мировой были оснащены множеством тральщиков различных типов. Единственными собственно боевыми кораблями стали построенные во второй половине 70-х четыре фрегата типа «Виллинген». ВМС же Голландии в 50–60-е годы обладали очень серьезной боевой мощью: в их составе имелись авианосец английской постройки, 4 крейсера, 12 эсминцев, 6 фрегатов собственной постройки, 12 ПЛ (2 американской, 4 английской, 6 собственной постройки). Однако к концу 80-х остались лишь две дизельные ПЛ собственной выделки (обе списаны в начале 90-х). Авианосец продали в Аргентину, два крейсера и семь эсминцев – в Перу, все шесть фрегатов – в Индонезию, остальные корабли пошли на слом. В 70-е годы были построены два эсминца типа «Тромп», в 80-е – четыре ПЛ типа «Вальрус», десять фрегатов типа «Кортенаэр» (из которых, впрочем, два еще на верфи были проданы в Грецию) и два типа «Якоб ван Хеемскерк». При этом Голландия стала, по-видимому, крупнейшим в мире экспортером корабельных РЛС. Кроме того, Амстердам экспортирует корабельные 30-мм семиствольные зенитные автоматы «Голкипер», легкие транспортные и патрульные самолеты F-27 и F-28. Что касается Брюсселя, то, кроме стрелкового оружия, для бельгийцев экспортным товаром стали колесные БТР «Сибмас», единственным покупателем которых оказалась армия Малайзии.

Окончание холодной войны означало, что для Бенилюкса исчезла даже виртуальная внешняя угроза, после чего началась тотальная распродажа имущества ВС этих стран почти без замены проданного новой техникой.

Ни Голландия, ни Бельгия с начала 90-х не приобрели ни одного танка. При этом именно они становятся первыми странами, отказавшимися от танков вообще. Голландские «Леопарды» распродаются по всем азимутам, единственным покупателем бельгийских «Леопардов-1» (в количестве 87 машин) стала Бразилия. Значительная часть «Леопардов-1» была утилизирована. Последние голландские «Леопарды-2» ушли в Германию и Финляндию.

Продана большая часть машин AIFV всех модификаций (основными покупателями стали Бахрейн, Египет, Марокко, Иордания, Чили), почти все М113 также распроданы или утилизированы. Вместо них голландцы купили в Швеции 192 БМП CV90 (в том числе 8 учебных) и 74 сочлененных БТР BvS-10 в нескольких вариантах, 90 финских БТР ХА-188 и более 100 австралийских бронеавтомобилей «Бушмастер». Из них один BvS-10, два ХА-188 и до десяти «Бушмастеров» потеряны в Афганистане, все остальные ХА-188 проданы в Эстонию, вслед за ними отправились 44 CV90. Бельгия приобрела 440 итальянских бронеавтомобилей LМV и 220 немецких «Динго-2», 60 австрийских БТР «Пандур» и 138 швейцарских «Пиранья» (во всех случаях речь идет о сумме боевых и вспомогательных машин) и пока ничего из них не продала, потеряв один «Динго-2» в Мали. Правда, все эти колесные машины (особенно бронеавтомобили) являются в большей степени транспортными средствами, чем боевыми системами. 48 «Динго-2» приобрел и Люксембург.

Также распродана и утилизирована большая часть артсистем (в частности, наиболее мощные из них – голландские РСЗО купила финская армия). При этом Голландия приобрела 57 немецких 155-мм САУ РzН-2000 и 15 буксируемых орудий FH-70, однако последние уже переработаны или переданы в музеи. Бельгией было закуплено 14 французских 105-мм орудий LG-1. Обе страны купили израильские ПТРК «Спайк».

Бельгия в 90-е годы прикупила 142 французских ПЗРК «Мистраль», которые сегодня являются единственными средствами наземной ПВО этой страны. Голландия приобрела в Германии три дополнительные батареи ЗРС «Патриот» (четыре имевшиеся модернизировали по варианту РАС3) и две батареи норвежского ЗРК NASAMS-2. При этом восемь батарей ЗРК «Усовершенствованный Хок» продали в Румынию, 60 ЗСУ «Гепард» – в Иорданию.

Обе страны распродали или утилизировали все старые боевые самолеты и большую часть F-16. Для их замены предполагается приобрести американские истребители пятого поколения F-35А (37 для ВВС Голландии, 34 для ВВС Бельгии), уже изготовлены 13 таких самолетов для голландцев. Все имевшиеся высокоточные авиационные боеприпасы обе страны израсходовали в 2011 году при бомбежках Ливии, дополнительное их количество закуплено уже после агрессии. Как Амстердам, так и Брюссель приобрели европейские транспортные вертолеты NH-90. Голландия также закупила американские ударные вертолеты АН-64D «Апач» и транспортные СН-47 «Чинук», французские многоцелевые AS-532, Бельгия – итальянские легкие вертолеты А-109, часть из них условно боевые. Бельгийцы намерены приобрести семь европейских транспортных самолетов А-400, один такой транспортник должен купить Люксембург, из этого единственного самолета будут состоять ВВС страны.

В ВМС Голландии из кораблей, построенных в годы холодной войны, остались лишь ПЛ типа «Вальрус». Легкие крейсеры типа «Тромп» были утилизированы, типа «Якоб ван Хеемскерк» и «Кортенаэр» проданы, причем два «Кортенаэра», приобретенных ОАЭ, вскоре переделали в королевские яхты. В первой половине 90-х для голландского флота в стране было построено восемь фрегатов типа «Карел Доорман», но сейчас осталось лишь два, по два проданы в Бельгию, Португалию и Чили. Также были построены четыре эсминца (иногда классифицируются как фрегаты) типа «7 провинций» и два ДВКД типа «Роттердам», ставших первыми полноценными десантными кораблями голландских ВМС. При этом в стране в большом количестве строят на экспорт патрульные корабли и катера семейства «Дамен». Эти корабли отличаются хорошей мореходностью, но крайне слабым вооружением, поскольку предназначены для борьбы с террористами, браконьерами и контрабандистами. В ВМС Бельгии именно два купленных в Голландии «Доормана» остаются единственными полноценными боевыми кораблями. Три фрегата типа «Виллинген» приобрела Болгария, четвертый сдан на металлолом.

В целом ВС стран Бенилюкса представляют собой символические величины и на самостоятельное ведение боевых действий неспособны. Вполне естественно, что из трех оставшихся боевых бригад голландской армии две интегрированы в дивизии бундесвера. В связи с этим достаточно бессмысленно обсуждать перспективы перевооружения этих армий.

Александр Храмчихин, независимый военный эксперт

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 15 (878) за 27 апреля 2021 года