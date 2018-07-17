Около 40 самолетов и вертолетов примут участие в параде ко Дню ВМФ в Петербурге

Среди них - палубные истребители, штурмовики, противолодочные самолеты и многоцелевые вертолеты

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июля. /ТАСС/. Порядка 40 самолетов и вертолетов примут участие в воздушной части Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

"На сегодняшний день в плане в парадном строю 40 самолетов и вертолетов. К тренировкам привлекается больше (некоторые в резерве)", - сообщил собеседник агентства.

Среди боевых машин будут палубные истребители, штурмовики и многоцелевые вертолеты. Также в параде запланировано участие противолодочных самолетов Ту-142 и Ил-38, которые прибыли в Петербург с Северного и Тихоокеанского флотов.

"В парадном строю должны пройти штурмовики Су-25, дальние противолодочные самолеты Ту-142, противолодочные самолеты Ил-38Н, фронтовые бомбардировщики Су-24М, палубные истребители Су-33, истребители МиГ-29. Также будут представлены вертолеты... Ка-27 и Ка-29", - рассказали ТАСС в пресс-службе.