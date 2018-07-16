Накатить по 152. Какой задел оставили советские конструкторы для "Арматы"
В прессе проходит информация о том, что УралВагонЗавод (УВЗ) решил продолжать изыскания в области реализации танка с гладкоствольной пушкой калибра 152 мм. Базисом для такого рода изысканий является ещё советский проект танка "Объект 195", он же "Совершенствование 88", он же Т-95. Главное военное ведомство финансирование дальнейших работ в этом направлении в своё время прекратило, но, по одним данным, УВЗ решил продолжать исследования в порядке "голого энтузиазма", по другим, государственные инвестиции всё же не иссякли полностью.
Из-за завесы секретности, по понятным причинам, всеобъемлющей информации об изысканиях нет, однако факт остаётся фактом: основное направление исследований в этой области связано с тем, насколько целесообразно дать Т-14 "Армате" ту самую 152 мм пушку, благодаря которой его ударные возможности серьёзным образом можно было бы повысить.
Википедия
По большому счёту, и та версия танка Т-14 "Армата", которая находится в опытно-боевой эксплуатации фактически в единичных экземплярах, во многом и есть развитие того самого "Объекта 195" с необитаемой башней и изолированном в специальной бронированной капсуле экипажем боевой машины.
Эксперты отмечают, что, реализовав вариант Т-14 "Армата" со 125-мм пушкой, завод вполне может создать и 152-мм модификацию. Здесь рассматривается опытный образец "Объект 292" с пушкой ЛП-83 калибра 152 мм. Это детище Кировского завода (Ленинград, СССР) и ВНИИ "Трансмаш". В качестве базы тогда решили использовать модификацию Т-80БВ. Почему танк не пошёл в серию? Всё банально – начало 90-х, острая нехватка средств не только для оборонки, развал Советского Союза, тезис "У нас нет врагов, кругом – друзья".
Однако опытная машина была создана, технология не утрачена, а вот будут ли изыскиваться достаточные объёмы средств на этот раз, - вопрос открытый, особенно в связи с определённым урезанием оборонного бюджета в последнее время.
Отмечается, что реализация проекта модификации танка Т-14 "Армата" со 152-мм пушкой в конечном итоге приведёт и к актуализации применения модернизированных версий корректируемого боеприпаса "Краснополь" соответствующего калибра.
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
10.07.2018 На "Армату" примерили 152-мм пушку
05.09.2012 В России создали идеальный танк "Армата"
03.09.2012 Новая версия облика «Арматы»
25.11.2016 «Армата» пробивает полтора метра брони
23.09.2015 Больше, чем танк
22.06.2015 "Армата" грязи не боится
18.05.2015 Концепт-кар Т-14 «Армата»
15.05.2015 Революции в танкостроении, или Неудавшиеся предшественники «Арматы»