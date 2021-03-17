Калибр имеет значение

Танки, которые мы потеряли в перестройку

Советский Союз был мощной танковой державой, что определялось не только количеством бронетехники (число ОБТ достигало нескольких тысяч единиц), но и качеством танков. Этому способствовало наличие в стране мощной школы танкового проектирования и индустрии танкостроения.

К сожалению, целый ряд перспективных идей не был реализован в Советском Союзе по причине его развала и последовавшей за этим деградацией всей промышленности. И лишь сейчас эти идеи начинают реанимировать российские танковые конструкторы. Разумеется, на фундаменте более совершенных современных технологий. В частности, в СССР напряженно работали над проблемой существенного увеличения калибра танковых орудий. И практические результаты были почти готовы. Сейчас примерно тем же самым занимаются при модернизации танка Т-14 «Армата».

«Объект 292»

В 80-е годы, когда существенно возросла защищенность танков за счет увеличения толщины бронирования и появления эффективной композиционной брони, возникла насущная потребность повысить и бронепробиваемость танковых орудий. Тогда этот вопрос решался прежде всего за счет повышения эффективности противотанковых боеприпасов. Удлинялись сердечники бронебойных подкалиберных снарядов, повышалась их масса и соответственно кинетическая энергия. В качестве материала для сердечников начали широко использовать обедненный уран, отличающийся большим удельным весом и способностью самовоспламеняться, пробив танковую броню. Выпускались более совершенные тандемные кумулятивные боеприпасы, противотанковые ракеты.

“ В башне Т-72 было несколько проломов, а от мощного воздействия снаряда сорвались со своих креплений приборы и элементы оборудования в боевом отделении танка ”

Казалось бы, идея повысить калибр основного орудия танка, то есть увеличить его огневое могущество, лежала на поверхности. Однако конструкторы не рисковали пойти по этому пути, поскольку считалось, что повышение калибра до 140 миллиметров пагубно скажется на ходовой части. Что стрельба из орудия с мощной отдачей раздолбит ее. Не поздоровится и приборному оборудованию.

В то время, как, впрочем, и сейчас, на отечественных основных боевых танках использовались гладкоствольные пушки калибра 125 миллиметров. И это считалось пределом. Характеристики пушки 2А46 таковы: эффективная дальность прицельной стрельбы бронебойными подкалиберными снарядами – три километра, осколочно-фугасными снарядами – четыре километра, ПТУР – пять километров. Максимальная дальность полета снаряда по параболе – 10 километров.

На эксперимент отважился дважды лауреат Государственной премии СССР Альберт Казимирович Дзявго, заместитель генерального конструктора Специального конструкторского бюро транспортного машиностроения при ленинградском Кировском заводе (ныне ОАО «Спецмаш»). Соисполнителями работ стали ВНИИ трансмаш (Ленинград), ЦНИИ «Буревестник» (Горький – Нижний Новгород), Пермский машиностроительный завод, Кировский завод.

ОКР по созданию опытного образца «Объект 292» была выполнена в рекордно короткие сроки – всего лишь за два года. В сентябре 1990-го танк был готов к испытаниям.

Первоначально предполагалось, что пушка калибра 152 миллиметра, используемая в «Объекте 292», будет нарезной. Это повысило бы кучность, точность и дальность стрельбы по сравнению с гладкоствольной. Именно нарезную пушку и предполагалось заказать в ОКБ-9 (Свердловск – Екатеринбург).

В погоне за мировым трендом

Однако это решение шло вразрез с установившимся в мировом танкостроении трендом, согласно которому в 60-е годы практически все перешли на гладкоствольное оружие. Причин несколько. Во-первых, придание в нарезном стволе вращения кумулятивному боеприпасу плохо сказывается на его боевой части. Во-вторых, закручивание «ломика» малого диаметра, то есть бронебойного подкалиберного снаряда, практически не изменяет его точностных характеристик. И при этом у «ломика» на выходе из нарезного ствола меньшая скорость (соответственно и кинетическая энергия). В-третьих, нарезной ствол быстрее изнашивается.

Казалось бы, конструкторы намеревались сделать шаг назад. Однако было подсчитано, что существенное увеличение калибра и соответственно мощности орудия не только повысит эффективность осколочно-фугасных снарядов, для которых закручивание однозначно полезно, но и позволит «ломикам» пробивать лобовую броню всех существовавших на тот момент танков. Впрочем, не устоят и нынешние.

Однако от нарезной пушки пришлось отказаться по двум причинам. Во-первых, в стране шла перестройка и финансирование стало довольно скудным. А создание гладкого ствола было дешевле. Во-вторых, нарезная пушка должна была получиться большего метрического объема. Хотя бы из-за того, что ствол с нарезами имеет больший внешний диаметр. И места для размещения в башне могло для нее не хватить.

vpk-news.ru

Для создания «Объекта 292» был выбран серийный ОБТ Т-80У. Для того чтобы новая пушка ЛП-83 разместилась в башне, пришлось несколько переделать боевое отделение. Оно получилось более безопасным для экипажа. А также саму башню.

Был разработан автомат заряжания, обеспечивавший высокую скорострельность.

Для компенсации значительного импульса отдачи применен целый ряд специальных решений. Таких, например, как использование поршневого затвора вместо клинового. Благодаря чему в ходе испытаний было подтверждено приемлемое воздействие ударных нагрузок на все механизмы и агрегаты танка.

Для увеличения долговечности ствола и могущества орудия применили хромирование его и каморы. Давление пороховых газов удалось довести до 7000 кг/кв.см и более.

Испытания «Объекта 292» проходили на полигоне Ржевка. Серия выстрелов была произведена по списанному танку Т-72. Участник испытаний Александр Иванович Холопов, начальник отдела вооружений «Спецмаша», вспоминал: «В башне было несколько проломов, а от мощного воздействия снаряда сорвались со своих креплений приборы и элементы оборудования в боевом отделении Т-72».

Испытания признали удовлетворительными. Полученные повышенные баллистические характеристики по импульсу выстрела более чем в 1,5 раза превышали аналогичные для штатного орудия 2А46М-1 калибра 125 миллиметров. Несмотря на это, стрельбовые испытания показали высокую устойчивость шасси танка и надежность всех его узлов. Откат пушки ЛП-83 остался на уровне 2А46М-1. Требуемые нормативы по ускорениям и нагрузкам на рабочих местах экипажа и по ударостойкости аппаратуры оказались соблюдены.

Но вскоре, в 1992 году финансирование работ, которые должны были привести к принятию танка на вооружение и разворачиванию его серийного производства, было прекращено.

Башню заменяют кожухом

Еще один проект по созданию танка с гладкоствольной пушкой калибра 152 миллиметра начал реализовываться в Харьковском КБ машиностроения (ХКБМ) в 1984 году. При этом был он более «дерзким», поскольку предусматривал отделение экипажа от пространства, в котором должна была располагаться пушка.

Машина, на которой «то так, то этак» устанавливалась пушка невиданной доселе в танковых войсках мощности, последовательно получила обозначения: «Объект 477», «Боксер», «Молот».

В Харькове решили не заморачиваться, решая сложнейшую задачу размещения массивной пушки да еще с автоматом заряжания и частичным боекомплектом внутри танковой башни с ограниченным объемом. Разработанную специально под этот проект пушку 2А73 установили сверху корпуса танка на поворачивающейся вокруг вертикальной оси платформе.

После испытаний первого опытного образца, построенного в 1988 году, было установлено, что открытая пушка сильно загрязняется. Поэтому ее закрыли сверху кожухом. Были и иные проблемы, связанные с существенной массой пушки калибра 152 миллиметра. Поэтому для облегчения массы танка и упрочнения конструкции некоторые детали пришлось изготовить из титана.

Получилось на манер самоходной гаубицы. Но с той существенной разницей, что экипаж управлял стрельбой, не покидая корпуса танка. Внутри кожуха никого, кроме пушки, не было. И это обеспечивало экипажу повышенную живучесть. Также благодаря отказу от полноформатной башни с мощным бронированием и большим внутренним объемом достигалось уменьшение передней и боковой проекций танка. То есть он становился более сложной мишенью для противника.

Внутри корпуса располагались боекомплект и автомат заряжания, создание которого оказалось для конструкторов одной из самых сложных задач. Автомат заряжания включал два транспортера для хранения и подачи снарядов и гильз, помещенных внутри корпуса. Емкость – 32 выстрела. Имелся отдельный расходный транспортер на восемь выстрелов. А также подъемник для подачи выстрелов в камору. В некоторых источниках говорится о том, что скорострельность пушки 2А73 достигала 14 выстрелов в минуту. Однако проверить достоверность этой информации не представляется возможным.

У «Молота» были хорошие перспективы на серийное производство. Предварительные испытания, прошедшие в 1990 году, оказались успешными. И Министерство обороны СССР проявило значительный интерес к новому танку. Была заказана установочная партия в 50 машин, которые в 1992 году должны были быть переданы на государственные испытания.

Однако до 1992 года проект не дожил. Все по той же причине – отсутствие финансирования. Однако идеи этого проекта по созданию необитаемой башни были реализованы на более высоком технологическом уровне в танке Т-14 на платформе «Арматы». Правда, до калибра 152 миллиметра «Армата» пока не доросла.

Предтеча «Арматы»

Еще дальше по направлению к крупнокалиберной «Армате» продвинулись конструкторы Уральского КБ транспортного машиностроения (входит в состав корпорации «Уралвагонзавод»). С 1990 по 2010 год здесь в рамках ОКР «Совершенствование-88» создавался танк четвертого поколения Т-95 или «Объект 195».

Танк Т-95 так и не был создан. Но можно сказать определенно, что значительная часть наработок, полученных в ходе данной ОКР, была использована в танке Т-14.

В необитаемой башне, которая в отличие от «Объекта 477» имела нормальное бронирование и значительный объем, поместили уже не только пушку калибра 152 миллиметра, но и автомат заряжания и боекомплект. Причем боекомплект располагался в механизированной укладке, помещенной в кормовой нише башни. Кормовая ниша представляла собой отсоединяемый модуль. За счет этого убивались сразу два зайца. Во-первых, снаряды оставались за пределами бронированного корпуса, что повышало живучесть танка. Во-вторых, упрощалась и ускорялась загрузка боекомплекта – опустевший модуль башни снимался и заменялся новым со снарядами.

Также на башне располагались скорострельная пушка калибра 30 миллиметров и пулемет калибра 12,7 миллиметра. Все вооружение имело полностью дистанционное управление. Для постановки дымовых завес предполагалось использовать гранатометы «Туча».

Впрочем, конструкторами рассматривался и другой вариант компоновки. За 20 лет хода ОКР было проработано немало идей. Так, в необитаемом боевом отделении вертикально размещались все выстрелы в механизированной укладке револьверного типа. В состав автоматики также входили подъемник и механизм досылания, предназначенные для подачи снарядов к пушке и ее подготовке к стрельбе.

Очень многое из этого проекта было позаимствовано для проекта «Армата». В частности, комплекс активной защиты, динамическая защита брони последних разработок, использование не только в комплексе активной защиты, но и в системе управления огнем мощных РЛС с фазированной антенной решеткой.

Но существенным отличием обладает пушка 2А83 калибра 152 миллиметра разработки ОКБ-9. В танке Т-14 «Армата» используется пушка 2А82 калибра 125 миллиметров.

Был изготовлен опытный образец «Объекта 195». Однако о его испытаниях в связи с закрытостью темы ничего неизвестно. Испытаниям подверглась и пушка 2А83, водруженная на гусеничный лафет орудия Б-4.

Незадолго до закрытия разработки танка Т-95 Минобороны предполагало заказать Уралвагонзаводу в 2010-м серию из ста машин, на следующий год – еще пятьсот. Однако ничего этого не произошло. Проект закрыли как морально устаревший. В то же время существует мнение, что танк оказался сложным в технологическом отношении. Еще поговаривают, именно поговаривают, что проект зарубил начальник вооружения Вооруженных сил РФ генерал армии Владимир Поповкин, главная претензия у которого к новой машине состояла в слишком большом откате.

Остается надежда на то, что пушка 2А83 рано или поздно будет интегрирована в новую модификацию танка Т-14 «Армата». Есть сведения, что такие работы проводятся.

Но лучше, конечно, рано, чем поздно. Потому что знаменитая немецкая компания «Рейнметалл» создает более могущественную пушку как для своих «Леопардов-2», так и для американских «Абрамсов». У новой пушки калибра 130 миллиметров ожидается повышение эффективности на 50 процентов по отношению к существующей пушке L/55 калибра 120 миллиметров.

Владимир Тучков

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 9 (872) за 16 марта 2021 года