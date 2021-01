Почему у России на вооружении много разных моделей танков?

В 2020 году Вооруженные силы РФ получили 300 новых и модернизированных танков. "Модельный ряд" не сильно изменился – это уже хорошо известные Т-72Б3 и Т-90М "Прорыв", произведенные по одной линейке, танки Т-80БВМ с газотурбинным двигателем, последняя партия которых пришла в войска уже в нынешнем году. Поставки Т-14 "Армата" ожидаются в 2021 году. Это совершенно разные танки, которые не могут быть унифицированы. А ведь у США, например, только один вид основного боевого танка – "Абрамс", как и у Германии – "Леопард", у Франции – "Леклерк", и у Британии, и у Японии, и Южной Кореи – у всех только по одному.

Зачем России сразу несколько разнородных бронированных машин?

Короткий ответ заключается в том, что таково российское наследие советской военной традиции. Теперь попробуем разобраться подробнее.

Начнем с численности – танков в России действительно много. В "закромах" их хранится огромное количество. По подсчетам американского издания We Are The Mighty со ссылкой на данные сайта Global Firepower, в российском арсенале находится примерно 22 тыс. танков. У европейских стран, входящих в НАТО, бронемашин на вооружении немногим более 11 тыс. С учетом США и Канады число танков в альянсе достигает 18 тыс. То есть очевидное преимущество России по бронетехнике.

Но цифры врут. Из реально боевых машин, которые на ходу, у нас немногим более 5 тыс. танков. Остальные либо находятся на хранении, либо готовятся к модернизации. Большего в условиях современной войны и не надо. Танк штука мощная, но порой, особенно в городских условиях, достаточно бесполезная.

После Великой Отечественной, исход которой во многом определили в том числе и танки, в Советском Союзе продолжился бум танкостроения. Их разработкой и производством занимались сразу несколько предприятий, которые выдавали свои виды бронетехники. Харьковский завод транспортного машиностроения имени Малышева создал танки Т-54/55, затем Т-62/64, которые потом послужили основой для Т-80, которые выпускались на Кировском заводе в Ленинграде, на Омсктрансмаше – с газотурбинными двигателями, и в самом Харькове – с дизельными. Конструктор военной техники Валерий Венедиктов на Уралвагонзаводе в Нижнем Тагиле создавал свой Т-72. Немногим позднее там же конструктор Владимир Поткин переработал эту модель, ставшую самым продаваемым в мире танком Т-90. В итоге Российская армия – наследница советской – имеет на вооружении Сухопутных войск (а теперь еще и в десантно-штурмовых бригадах ВДВ) три типа различных танков.

Это обусловлено несколькими факторами.

Во-первых, многие военачальники тех лет выросли из "танкового шлемофона" – имели опыт службы в бронетанковых войсках, а потому априори отдавали предпочтение этой военной технике.

Во-вторых, протяженность границ страны была огромной – 62 710 км (сейчас немногим меньше – 60 932 км), треть из них была сухопутной, а танки могли быть оперативно переброшены на любой потенциально опасный участок – вплоть до берегов Ла-Манша (под эту идею и создавались быстроходные Т-72 и Т-80).

В-третьих, Советский Союз обеспечивал танками все страны блока Варшавского договора и страны социалистической ориентации, и здесь требовалось разнообразие в типах боевых бронированных машин. Экспортных моделей было больше, чем собственных. Сейчас, к примеру, в индийской армии на вооружении более тысячи танков Т-90С, в то время как в ВС РФ Т-90, Т-90А, Т-90М насчитывается около 350 машин.

Наконец, с помощью разных танковых КБ и множества заводов в Советском Союзе обеспечивалась внутривидовая конкуренция за создание наилучших систем вооружений.

Танк, конечно, и сейчас нельзя назвать устаревшим видом вооружений, это убойная сила при мощной пушке и современных средствах защиты. Пехота танков боится, но имеет средства противодействия. Из основных российских танков сегодня можно назвать Т-90, представители которого усовершенствованы до уровня Т-90А и Т-90М, а также Т-72, представленные сейчас в новом варианте Т-72Б3, плюс Т-80, который модифицирован как Т-80БВМ. Танки эти, несомненно, вполне успешные и конкурентноспособные, однако их век уже постепенно уходит. На смену должен прийти новый танк, и здесь единственный вариант – это Т-14 "Армата".

"За 30 лет до развала Советского Союза отечественное танкостроение создало три принципиально отличающихся бронемашины, – рассказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт полковник Виктор Мураховский, выпускник, к слову, Казанского танкового училища. – Это весьма высокий показатель, с учетом того, что наша страна в этот период не воевала, а "гонка вооружений" в большей степени была затратной по технологиям ядерных вооружений, различным военным космическим программам, развитию флота и стратегической авиации. Тем не менее, тогда было разработано и создано три принципиально новых направления в танкостроении. Это танки серии Т-62-64, Т-72-90 и Т-80, которые являются основными танками армии и сейчас.

Если взять аналогичный временной период после 1991 года, то был создан только один танк – Т-14 "Армата", известный как "объект 195". У него большие перспективы, и это действительно танк будущего, который станет одним и основным танком Сухопутных войск России.

Вероятно, это наиболее правильное решение на перспективное развитие танковых войск. Аналогично тому, как есть один основной танк в США – "Абрамс", или в Германии – "Леопард", они модернизируются, приобретают новый облик, но это все те же танки ранних модификаций, усовершенствование которых не требует особого дополнительного вложения средств.

У нас по такому пути развивается серия Т-72 – Т-90, а вот с Т-80 с его газотурбинным двигателем и скоростными характеристиками не все так однозначно.

Скорость для танка особо значения не имеет, скажем, 99 процентов пробега для бронемашины приходится на продвижение в колонне, где любая другая техника тормозит продвижение. Быстрее по определению не получится, а чтобы вырваться на оперативный простор, потребуется дополнительное время. И нынешнее продвижение Т-80, даже в усовершенствованном до уровня Т-80БВМ, это лишь система поддержки танкостроительной отрасли, в данном случае "Омсктрасмаша", где их производят. Это по большому счету проблемы бедности. Модернизировать проще, чем создавать что-то новое с нуля.

"Танки сейчас не в приоритете для российской армии, – продолжает Виктор Мураховский. – Основные средства оборонного бюджета идут на флот, гиперзвуковое оружие и другие приоритеты. Поэтому на танки особо не тратятся, и тот же Т-14 "тормозится" из-за финансовых проблем. Это при том, что газотурбинный Т-80 съедает гораздо больше топлива и воздуха – при подводном вождении ему требуется две трубы для его подачи двигателю и экипажу, что тоже создает больше проблем. И здесь, конечно, оптимальным вариантом будет возможность модификации основного танка и постепенное избавление от прежних типов бронетехники".

Одним из приоритетов в развитии танкостроения является унификация боевых машин. Это дешевле в эксплуатации, особенно в боевых условиях. У российских танков она в определенной степени присутствует. В первую очередь за счет калибра вооружения, который сейчас приведен к единому – 125-мм гладкоствольная пушка, позволяющая вести стрельбу как снарядами, так и управляемыми ракетами. Есть заменяемость запчастей, Т-72 и Т-90 имеют схожую ремонтную базу. С турбореактивным двигателем Т-80 несколько сложнее, его проще отремонтировать при помощи деталей от вертолета.

Планируемая постепенная замена российских бронемашин на один основной танк, под которым подразумевается Т-14 "Армата", позволит подогнать бронепарк под единый стандарт. Впрочем, это не означает, что и нынешние Т-90, Т-80, Т-72 сразу уйдут под списание. Еще как минимум 20–30 лет они будут оставаться в строю.

Виктор Сокирко