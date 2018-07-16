"Чинук" нового поколения пошёл в серию

Американский спецназ первым получит "летающие вагоны" нового поколения. Сегодня, 13 июля, компания Boeing объявила о получении первого контракта на серийные вертолёты Chinook MH-47G Block II.

Первым заказчиком кардинально модернизированных "Чинуков" является подразделение Special Operations Aviation Command американской армии. Спецназ получит вертолёты MH-47G, являющиеся усовершенствованными версиями "базового" H-47. Контракт стоимостью $140 млн включает в себя четыре "летающих вагона" нового поколения. Всего на вооружении армии сейчас числится 69 MH-47G первого поколения.

Тяжёлый военно-транспортный вертолёт CH-47 Chinook поступил на вооружение американской армии 55 лет назад. За более чем полвека было выпущено множество модификаций этой машины, но только в прошлом году Минобороны США и корпорация Boeing приступили к работе по оснащению войск кардинально модернизированным "Чинуком".

В рамках первого контракта стоимостью $267 млн Boeing построит три опытные модели CH-47 Chinook Block II. Вертолёты должны быть готовы в этом году и пройти ряд испытаний в течение 2019 года. Согласно планам Минобороны США, первые серийные CH-47 Chinook Block II должны поступить в войска в 2023 году, но эти сроки могут быть сжаты. До новой модификации планируется также обновить около 500 вертолётов, которые уже состоят на вооружении американской армии.

Ключевой особенностью CH-47 Chinook Block II станет повышенная грузоподъёмность и абсолютно новая авионика. Шесть топливных баков будут заменены на два, которые при этом смогут вмещать больше топлива. Кроме того, вертолёты станут более прочными и надёжными в эксплуатации.

Вертолёт, разработанный в начале 1960-х годов корпорацией Boeing, получил своё имя по названию одного из индейских племён Северной Америки. Машина, построенная по довольно редкой продольной схеме расположения несущих винтов, дебютировала во время Вьетнамской войны, после чего началось её победное шествие по миру. На данный момент вертолёт, выпущенный количеством более 1000 экземпляров, продолжает производиться и остаётся на вооружении армий полутора десятков стран мира.