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13.07.2018
Военное обозрение

До конца года Т-14 "Армата" получит новейшие электронные "глаза"

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До конца года российские танки Т-14 "Армата" получат новейшие оптико-электронные системы, позволяющие существенно расширить функционал боевой машины. Речь идёт об оптико-электронном комплексе, который разрабатывается холдингом "Швабе".

Новейшая система, как сообщают в холдинге, поможет экипажу танка не просто вести прицеливание, но и распознавать цели по их параметрам. На основе получения важнейших данных после распознавания цели экипаж получает возможность оперативного принятия решения по своим дальнейшим действиям.

http://www.globallookpress.com

Ранее сообщалось, что электронная начинка Т-14 "Армата" позволяет использовать танк нового поколения фактически в сетецентрическом варианте ведения боевых действий. Все данные от бортовой электроники могут стекаться в оперативный штаб, который в режиме реального времени корректирует действия танковых экипажей для более эффективного выполнения поставленных задач. Речь идёт в первую очередь

об интеграции в автоматизированную систему управления тактического звена.

Для справки:

Т-14 "Армата" обладает следующими характеристиками:

Экипаж – 3 человека, клиренс – 500 мм, мощность силовой установки – 1,5 тыс. л.с., дальность обнаружения цели – около 5 км (при оснащении танка новейшим оптико-электронным комплексом повышается дальность как обнаружения, так и распознавания цели), запас хода – более 500 км, дальность поражения цели при использовании 125-мм пушки – до 7 км.

На данный момент в войсках продолжается опытно-боевая эксплуатация танков Т-14 "Армата". Официально завершающим испытательную деятельность годом называют 2020-й.

На этом фоне появилась информация уже и о том, что "Армату" будет менять танк на абсолютно новых принципах. Об этом рассказал ТАСС экс-руководитель Главного автобронетанкового управления Минобороны РФ генерал-полковник Сергей Маев.

12.07.2018
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Россия
Продукция
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