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13.07.2018
ЦАМТО

Первый комплект парашютной системы "Бахча" поступит в ВДВ до конца года

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ПБС-950У (Бахча-У-ПДС)
Многокупольная парашютно - бесплатформенная система десантирования ПБС-950У (Бахча-У-ПДС).
Источник: http://sdelanounas.ru/

ЦАМТО, 12 июля. Первый комплект парашютной системы ПБС-950У "Бахча" поступит в войска ВДВ до конца 2018 года, на учениях ВДВ и ВТА система проходит завершающую апробацию в рамках летных специальных испытаний.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил заместитель командующего по воздушно-десантной подготовке генерал-лейтенант Владимир Кочетков.

"Первый комплект "Бахчи" должен поступить в ВДВ в 2018 году", – сказал он.

Как отметил В.Кочетков, впервые на совместных учениях ВДВ и ВТА под Рязанью будут десантированы на этой парашютной системе с одного борта два БМД-4М и БТР-МДМ.

"С одного борта впервые будут десантированы три боевые машины", – сказал он.

В совместных полковых тактических учениях ВДВ и ВТА под Рязанью принимают участие более 2,5 тыс. военных и свыше 200 бронемашин. На время учений парашютный десантный полк усилили двумя дивизионами минометных установок 2С-9 "Нона", гаубичной батареей Д-30, зенитно-ракетной батареей "Стрела-10М" и переносным зенитным ракетным комплексом "Верба".

Также в учениях участвуют взвод радиоэлектронного контроля и расчеты беспилотников "Орлан-10" и "Элерон". В качестве авиационной составляющей привлечены самолеты Ан-124 "Руслан", Ан-22, Ил-76 и Ан-26.

Учения начались 9 июля и продлятся до 13 июля. Десантникам предстоит уничтожить крупный пункт тылового обеспечения и управления условного противника, форсировать водную преграду во время передислокации, захватить выгодный рубеж и удерживать его для поддержки наступления основных сил, передает "РИА Новости".

12.07.2018
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Продукция
Ан-124
Ан-22
Ан-26
БМД-3
БМД-4
БТР-МДМ Ракушка-М
Верба ПЗРК
Ил-76
Орлан-10
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