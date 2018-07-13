Массовое десантирование состоялось на учениях ВДВ под Рязанью
Из 45 самолетов Ил-76МД на высоте 600 метров высадились 69 единиц техники и 1,5 тыс. личного состава
РЯЗАНЬ, 12 июля. /ТАСС/. Массовое десантирование военной техники и личного состава состоялось на совместных учениях Воздушно-десантных войск (ВДВ) и военно-транспортной авиации (ВТА) под Рязанью, сообщил в четверг командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков.
В рамках учений прошло десантирование из 45 самолетов Ил-76МД 69 единиц техники и 1,5 тыс. военных с высоты 600 метров на площадки приземления Новики и Житово. На учениях впервые была продемонстрирована высадка российского плавающего бронетранспортера БТР-МДМ на парашютной системе ПБС-950У ("Бахча-У-ПДС") с тремя испытателями внутри боевой машины.
"Десантирование военной техники и личного состава прошло в рамках показного полкового тактического учения 137-го парашютно-десантного полка в составе 106-й воздушно- десантной дивизии. Особенностью учений явилось то, что было осуществлено десантирование одновременно на два аэродрома", - сказал Сердюков.
Как он отметил, десантирование внутри БТР трех испытателей позволит подтвердить надежность парашютной системы, что в последующем даст возможность десантировать расчеты внутри боевых машин.
В совместных полковых тактических учениях ВДВ и ВТА под Рязанью принимают участие более 2,5 тысячи военных и свыше 200 бронемашин. В качестве авиационной составляющей привлечены самолеты Ан-124 "Руслан", Ан-22, Ил-76 и Ан-26. Маневры начались 9 июля и продлятся до 13 июля.
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