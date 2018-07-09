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Строительство новых объектов аэродрома морской авиации в Южном военном округе завершится до конца 2018 года

10.07.2018 ЦАМТО 614 0
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Руслан Цаликов
Доклад первого заместителя Министра обороны Российской Федерации Руслана Цаликова на открытом заседании Коллегии Министерства обороны Российской Федерации, Москва, 07.11.2017.
Источник: Министерство обороны Российской Федерации

ЦАМТО, 9 июля. В ходе рабочей поездки в войска Южного военного округа первый замминистра обороны РФ Руслан Цаликов проверил строительство объектов аэродрома морской авиации, базирующегося в Ейске.

На территории аэродрома будет построена новая взлетно-посадочная полоса с аэрофинишерами. Она будет представлять собой железобетонную конструкцию с металлическим покрытием. Все бетонные работы уже выполнены.

Также Р.Цаликов проверил, как выполняются работы по завершению строительства объектов учебного центра военной полиции во Владикавказе. К концу текущего года будут завершены строительные работы по возведению столовой, казармы на 200 человек и еще одного учебного корпуса.

На его территории уже расположены учебный корпус с современным оборудованием для обучения, военная комендатура, казарма, гарнизонная гауптвахта, автопарк, спортивная площадка и футбольное поле.

Кроме того, во Владикавказе Р.Цаликов посетил Северо-Кавказское суворовское военное училище, где встретился с начальником регионального штаба "Юнармии" по Республике Северная Осетия-Алания. Они обсудили деятельность движения в регионе, работу юнармейских лагерей и дальнейшие перспективы развития патриотического движения на территории Республики, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
09.07.2018
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