Строительство новых объектов аэродрома морской авиации в Южном военном округе завершится до конца 2018 года
|
|
Доклад первого заместителя Министра обороны Российской Федерации Руслана Цаликова на открытом заседании Коллегии Министерства обороны Российской Федерации, Москва, 07.11.2017.
Источник: Министерство обороны Российской Федерации
ЦАМТО, 9 июля. В ходе рабочей поездки в войска Южного военного округа первый замминистра обороны РФ Руслан Цаликов проверил строительство объектов аэродрома морской авиации, базирующегося в Ейске.
На территории аэродрома будет построена новая взлетно-посадочная полоса с аэрофинишерами. Она будет представлять собой железобетонную конструкцию с металлическим покрытием. Все бетонные работы уже выполнены.
Также Р.Цаликов проверил, как выполняются работы по завершению строительства объектов учебного центра военной полиции во Владикавказе. К концу текущего года будут завершены строительные работы по возведению столовой, казармы на 200 человек и еще одного учебного корпуса.
На его территории уже расположены учебный корпус с современным оборудованием для обучения, военная комендатура, казарма, гарнизонная гауптвахта, автопарк, спортивная площадка и футбольное поле.
Кроме того, во Владикавказе Р.Цаликов посетил Северо-Кавказское суворовское военное училище, где встретился с начальником регионального штаба "Юнармии" по Республике Северная Осетия-Алания. Они обсудили деятельность движения в регионе, работу юнармейских лагерей и дальнейшие перспективы развития патриотического движения на территории Республики, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
|
09.07.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
09.07.2018 Новую полосу с авиафинишерами построят в Ейске для тренировок палубной авиации
20.06.2018 Минобороны создаст "морскую полицию"
06.06.2018 Военную полицию децентрализуют
31.05.2018 В Ленобласти в учениях по борьбе с беспилотниками приняли участие более 500 военных
11.05.2018 В Москве на Красной площади состоялся военный парад в ознаменование 73-й годовщины победы в Великой Отечественной войне
07.05.2018 Командующий ЮВО: борьба с дронами и "шахид-мобилями" стала обязательным элементом учений
03.05.2018 Как в кино: Минобороны РФ показало эпичное видео уникальных учений
23.04.2018 Более 55 тыс. человек примут участие в парадах Победы по все стране