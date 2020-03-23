На коллегии Минобороны РФ говорили о пандемии

Ни одного случая заболевания кароновирусом не зарегистрировано в Вооруженных силах РФ на данный момент. Об этом сообщил в пятницу министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства. «Сегодня одна из ключевых тем мировой повестки - борьба с коронавирусной инфекцией <...> В российской армии случаев заболевания не зарегистрировано», - сказал Шойгу.

Минобороны РФ создало оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в российской армии под руководством первого заместителя министра обороны Руслана Цаликова. Об этом сообщил в пятницу министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства. «12 марта создан оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения в Вооружённых Силах коронавирусной инфекции под руководством первого заместителя министра обороны Руслана Цаликова», - сказал Шойгу. Он подчеркнул, что «проводятся регулярные проверки учебных заведений, воинских частей и организаций Министерства обороны». «Создан запас медицинских изделий, средств индивидуальной защиты и лекарственных препаратов», - сообщил глава Минобороны.

Минобороны РФ прекратило прием иностранных представителей и командирование российских военных делегаций за рубеж из-за коронавируса. Об этом сообщил в пятницу министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства. «Прекращено командирование военных делегаций за рубеж и приём иностранных представителей», - сказал Шойгу. Он сообщил, что «приостановлены спортивные, культурно-досуговые и иные массовые мероприятия вне пунктов дислокации воинских частей». «Ведётся ежедневная термометрия лиц, прибывающих в воинские части, ограничен выезд военнослужащих за пределы гарнизонов», - отметил глава Минобороны.

Весенняя призывная кампания не будет перенесена из-за коронавируса и пройдёт в установленные законом сроки - с 1 апреля по 15 июля. Об этом сообщил в пятницу министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на

заседании коллегии военного ведомства. «Отдельное внимание уделено предстоящему призыву граждан на военную службу. Он будет проходить в строгом соответствии с федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» в установленные сроки - с 1 апреля по 15 июля», - сказал Шойгу.

Все призывники будут протестированы на коронавирус перед отправкой к местам службы в ходе весенней призывной кампании. Об этом сообщил в пятницу министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства. «Большинство призывников будут отправлены в войска в мае и июне. Всех призывников перед отправкой протестируют на наличие коронавируса. В войска направят только граждан, имеющих отрицательные результаты после проведения диагностических тестах», - сказал Шойгу. «Военкоматы и сборные пункты получили все необходимые указания. Военно-врачебные комиссии усилены специалистами и дополнительно оборудуются», - рассказал министр.

Все призывники пройдут двухнедельный карантин после прибытия в воинские части в ходе весенней призывной кампании. Об этом сообщил в пятницу министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства. «Молодое пополнение после прибытия в воинские части изолируют от основного состава для проведения карантинных мероприятий на срок не менее двух недель», - сказал Шойгу.

Специальные отделения для лечения инфицированных коронавирусом подготовлены в 32 госпиталях Минобороны РФ. Об этом сообщил в пятницу министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства. «В 32-х госпиталях подготовлены специальные отделения для лечения инфицированных», - сказал Шойгу.

Минобороны РФ сделает упор на выездные приёмные комиссии при приеме абитуриентов в военные вузы в этого году из-за коронавируса. Об этом сообщил в пятницу министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства. «В преддверии поступления граждан в вузы

Минобороны нами пересмотрены подходы к проведению наборной кампании - упор сделан на выездные приёмные комиссии», - сказал Шойгу. Он также рассказал, что «внесены изменения в деятельность образовательных организаций». «Межвузовские и всеармейские мероприятия проводятся в режиме видео-конференц-связи», - сообщил министр. По словам главы военного ведомства, особое внимание уделяется президентским кадетским, суворовским и нахимовским училищам, где усилены профилактические и дезинфекционные меры. «Весенние каникулы перенесены на конец учебного года, поэтому он завершится раньше обычного», - подчеркнул глава Минобороны.

Минобороны РФ провело специальное учение по борьбе с распространением коронавируса, на котором были отработаны действия по эвакуации граждан, спецобработке воздушных судов и дезинфекции объектов для нормализации эпидемиологической обстановки. Об этом сообщил в пятницу министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства. «18-19 марта прошло специальное учение войск РХБ защиты во взаимодействии с Главным военно-медицинским управлением и Воздушно-космическими силами. Безопасность обеспечивали подразделения военной полиции», - сказал Шойгу. «На аэродроме Чкаловский отработаны действия по приёму и эвакуации граждан, спецобработке воздушных судов и перевозимых грузов, решались вопросы организации карантина и дезинфекции объектов воинской части для нормализации эпидемобстановки», - рассказал министр.

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу призвал военнослужащих обратить особое внимание на необходимость профилактики заболевания коронавирусом. «Обращаю внимание на необходимость круглосуточного проведения профилактических мероприятий по недопущению заболевания военнослужащих коронавирусом и постоянного контроля не только со стороны медицинского персонала, но и командиров и начальников всех уровней», - сказал Шойгу.

Руководство Минобороны РФ и Генерального штаба прошло тестирование на коронавирус, которое показало отрицательный результат. Об этом в пятницу сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства. «Все руководство Минобороны и Генерального штаба вчера сдали тесты на коронавирус. К счастью, все тесты показали отрицательный результат», - сказал Шойгу.

США и их союзники планируют провести крупные учения на Сахалинском и Приморском операционных направлениях, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

«Что касается восточного стратегического направления. На фоне стремления США доминировать в Азиатско-Тихоокеанском регионе военно-политическая обстановка здесь деградирует», - сказал министр в ходе заседания коллегии военного ведомства, не уточнив сроки проведения этих маневров.

По его словам, наиболее крупные манёвры вооружённых сил США и их союзников «пройдут на Сахалинском и Приморском операционных направлениях».

Российское Минобороны будет адекватно реагировать на планы США и их союзников доминировать в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

Ранее он сообщил, что США и их союзники планируют провести крупные учения на Сахалинском и Приморском операционных направлениях, а также стремятся доминировать в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«В Восточном военном округе принимаются меры по адекватному реагированию на нарастающие угрозы», - сказал Шойгу в ходе заседания коллегии военного ведомства.

Так, по его словам, в 2019 году округ получил более 1300 единиц вооружения и военной техники, свыше 1350 единиц поступит до конца этого года, в том числе 502 новых образца.

«Проведено более тысячи учений, половина из них ночью. Впервые в округе на территории Еврейской автономной и Амурской областей организовано комплексное мобилизационное учение, в котором было задействовано свыше 9500 человек», - сказал министр.

Он добавил, что на этот год запланировано порядка 2000 различных мероприятий боевой подготовки, включая девять международных.

Рассказал Шойгу и про совершенствование группировки войск. «В прошлом году проведено 69 организационных мероприятий, сформированы управление смешанной авиационной дивизии и зенитная ракетная бригада. На этот год намечены 42 оргмероприятия. Самые важные - создание в Приморье мотострелкового и танкового полков», - резюмировал министр.

В Минобороны России созданы центры электронной картографии, позволяющие обеспечивать войска более качественными данными о местности, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Мы завершили оснащение топогеодезических воинских частей современным оборудованием, позволяющим обеспечивать войска более качественными данными о местности», - сказал Шойгу на заседании коллегии военного ведомства.

По его словам, создан 21 центр электронной картографии. «В них поставлены 894 аппаратно-программных комплекса, которые повысили эффективность топогеодезического и навигационного обеспечения Вооружённых Сил на 20%», - уточнил Шойгу.

Он отметил, что эффективность применения созданных центров подтверждена в ходе действий группировки войск в Сирии и учений различного уровня.

По информации Минобороны России.