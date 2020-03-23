Стратегическая операция министерства обороны РФ против коронавируса

Заседание Коллегии Министерства обороны России под руководством главы военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу состоялось 20 марта в Национальном центре управления обороной Российской Федерации. Началось мероприятие с обсуждения ключевой темы мировой повестки – коронавируса COVID-19.

Согласно последней статистике, в мире заболели более 246 тысяч человек, 10 166 случаев имели летальный исход. «В Российской армии случаев заболевания не зарегистрировано», - сказал министр.

С 12 марта 2020 года создан оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения COVID-19 в Вооруженных силах, который возглавил первый заместитель министра Руслан Цаликов.

Мерами по профилактике инфекции в ВС предусмотрено проведение регулярных проверок в учебных заведениях, воинских частях, организациях Министерства обороны, сообщил Сергей Шойгу. Все руководство Министерства обороны и Генерального штаба также сдали тесты на коронавирус и все тесты показали отрицательный результат.

Приближающийся весенний призыв граждан на военную службу переноситься из-за пандемии не будет и пройдет в строгом соответствии с федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» в установленные сроки с 1 апреля по 15 июля. Большинство призывников отправятся в места прохождения службы в мае и июне, предварительно они будут протестированы на наличие коронавируса, и в войска попадут только те, у кого диагностические тесты покажут отрицательные результаты. Новобранцы после прибытия в части будут изолированы на 2 недели на карантин.

В случае выявления заболевания для инфицированных подготовлены специальные отделения в 32-х госпиталях.

Из-за коронавируса в деятельность образовательных организаций внесены изменения. Все межвузовские и всеармейские мероприятия проводятся в режиме видеоконференцсвязи.

Весенние каникулы перенесены на конец учебного года, который будет завершен раньше обычных сроков. Для абитуриентов военных учебных заведений создаются выездные приемные комиссии.

Министерство обороны в целях противодействия коронавирусной инфекции и для нормализации эпидемиологической обстановки провело 18-19 марта специальные учения войск радиационной, химической и биологической защиты с участием медиков и подразделений военной полиции. На аэродроме Чкаловский отрабатывались мероприятия по приему и эвакуации граждан, организации карантина, воздействия на транспортные потоки.

Ирина Дронина