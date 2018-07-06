Источник: подводный крейсер "Орел" будет участвовать в Дне ВМФ в Петербурге



Атомный подводный ракетный крейсер "Орел".

Источник: © Андрей Лузик/пресс-служба Северного флота/ТАСС Атомный подводный ракетный крейсер "Орел".Источник: © Андрей Лузик/пресс-служба Северного флота/ТАСС

Подлодка придет в Санкт-Петербург впервые

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Атомный подводный ракетоносец "Орел" проекта 949А "Антей" придет с Северного флота и будет самым большим участником парада в Санкт-Петербурге, посвященного Дню Военно-морского флота (ВМФ). Об этом сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

"С Северного флота придет "Орел". Экипаж крейсера проводит необходимую подготовку к переходу на Балтику", - сказал собеседник агентства.

Официальным подтверждением данной информации ТАСС пока не располагает.

Подлодка придет в Санкт-Петербург впервые. "Орел" - самый большой участник парада с надводным водоизмещением почти 15 тыс. тонн. Второй по размеру корабль - ракетный крейсер "Маршал Устинов" водоизмещением более 11 тыс. тонн, который придет на парад с Северного флота вместе с фрегатом "Адмирал Горшков". Кроме того, в ордере кораблей первого ранга можно будет увидеть большой противолодочный корабль "Североморск".

Другие участники

На парад придет большой десантный корабль "Иван Грен", недавно принятый в состав ВМФ. Из Балтийска скоро прибудут корвет "Сообразительный" проекта 20380 и сторожевик "Адмирал Макаров" (проект 11356). Свое место на праздничном рейде займет разведывательный корабль "Иван Хурс", будут представлены противодиверсионные катера семейства "Грачонок", малые ракетные корабли проектов "Буян-М" и "Каракурт". В параде также поучаствуют две дизель-электрических субмарины Балтийского и Северного флотов проекта 877 "Палтус".

Зрители и участники Главного военно-морского парада также смогут увидеть патрульные и десантные катера, рейдовый, базовый и морской тральщики, ракетные катера семейства "Молния" и другие корабли. Ранее сообщалось, что всего в параде будут задействованы более 40 боевых кораблей, в том числе 18 новейших, а также 25 самолетов и вертолетов.

"Орел"

Подлодки 949А "Антей" в советское время получили неофициальное название "убийцы авианосцев". Было построено 11 таких субмарин, в составе ВМФ России их осталось восемь. Полное водоизмещение "Антеев" достигает 24 тыс. тонн, их главное вооружение - 24 крылатые ракеты "Гранит". Атомный подводный ракетный крейсер К-266 "Орел" вошел в боевой состав Краснознаменного Северного флота в 1993 году

Парад 2017 года

В прошлом году прошел первый в истории современной России Главный военно-морской парад, который теперь будет проводиться ежегодно наряду с парадами на Северном, Черноморском, Тихоокеанском флотах и Каспийской флотилии.

Зрители парада в Петербурге увидели тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий", самую большую в мире атомную подводную лодку "Дмитрий Донской", ряд новейших кораблей ВМФ - большой десантный "Иван Грен", фрегат "Адмирал Макаров", дизель-электрические субмарины "Великий Новгород" и "Владикавказ".

В празднике участвовали и корабли из Китая - эсминец "Хэфэй", фрегат "Юньчэн" и судно обеспечения "Ломаху". Всего было представлено около 50 кораблей.