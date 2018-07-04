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Правительство РФ в ближайшие дни обсудит перспективы дальнейшего развития Центра имени Хруничева - "Роскосмос"

05.07.2018 Интерфакс-АВН 137 0
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Центр имени Хруничева
Центр имени Хруничева.
Источник: ТАСС/Владимир Астапкович

Москва. 4 июля. ИНТЕРФАКС - Правительство РФ в ближайшие дни обсудит перспективы финансового оздоровления Государственного космического научно-производственного центра имени Хруничева, сообщили "Интерфаксу" в госкорпорации "Роскосмос" в среду.

"По обращению генерального директора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина в правительстве РФ в ближайшее время будет рассмотрен план финансового оздоровления и дальнейшего развития Центра Хруничева", - сказали в госкорпорации.

Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на собственные источники сообщила, что Центр Хруничева планирует оптимизировать расходы за счет массовых сокращений персонала. По данным издания, к 2025 году планируется снизить численность сотрудников на московской площадке более чем в 2,5 раза и довести до 1691 человека. Долговые обязательства предприятия составляют на данный момент почти 100 млрд рублей.

Вместе с тем, в "Роскосмосе" сообщили, что госкорпорация создала оперативный штаб по разработке программы развития Центра, штаб возглавил исполняющий обязанности первого замглавы госкорпорации Николай Севастьянов.

"Роскосмос" продолжает оказывать необходимую финансовую поддержку предприятию для обеспечения его повседневной производственной деятельности. Финансово-экономическое состояние Центра Хруничева находится под полным контролем, отметили в госкорпорации.
04.07.2018
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принадлежат Интерфакс-АВН
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ГКНПЦ Хруничева
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Севастьянов Николай

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