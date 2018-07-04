Правительство РФ в ближайшие дни обсудит перспективы дальнейшего развития Центра имени Хруничева - "Роскосмос"
|
|
Центр имени Хруничева.
Источник: ТАСС/Владимир Астапкович
Москва. 4 июля. ИНТЕРФАКС - Правительство РФ в ближайшие дни обсудит перспективы финансового оздоровления Государственного космического научно-производственного центра имени Хруничева, сообщили "Интерфаксу" в госкорпорации "Роскосмос" в среду.
"По обращению генерального директора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина в правительстве РФ в ближайшее время будет рассмотрен план финансового оздоровления и дальнейшего развития Центра Хруничева", - сказали в госкорпорации.
Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на собственные источники сообщила, что Центр Хруничева планирует оптимизировать расходы за счет массовых сокращений персонала. По данным издания, к 2025 году планируется снизить численность сотрудников на московской площадке более чем в 2,5 раза и довести до 1691 человека. Долговые обязательства предприятия составляют на данный момент почти 100 млрд рублей.
Вместе с тем, в "Роскосмосе" сообщили, что госкорпорация создала оперативный штаб по разработке программы развития Центра, штаб возглавил исполняющий обязанности первого замглавы госкорпорации Николай Севастьянов.
"Роскосмос" продолжает оказывать необходимую финансовую поддержку предприятию для обеспечения его повседневной производственной деятельности. Финансово-экономическое состояние Центра Хруничева находится под полным контролем, отметили в госкорпорации.
|
04.07.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
07.10.2014 Российский космос: славное прошлое, сложное настоящее, неясное будущее
15.10.2012 Полеты во сне и на Луну
04.07.2018 Полетали и хватит
29.06.2018 Рогозин раскритиковал прежнее руководство Роскосмоса за "непростительные ошибки"
25.06.2018 Дмитрий Рогозин: Россия откажется от устаревших экспериментов на МКС
05.06.2018 Рогозин назвал снижение аварийности при запусках приоритетом российской космической отрасли
27.03.2018 Рогозин рассказал о доработке тяжёлой ракеты-носителя "Ангара-А5"
06.03.2018 Рогозин поручил создать единый центр компетенции по гальванике в Омске