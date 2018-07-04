Минобороны Хорватии готовится к подписанию контракта по закупке истребителей F-16C/D Блок.30 "Барак"



Пара американских истребителей F-16.

Источник: AFP 2016/ DOD Пара американских истребителей F-16.Источник: AFP 2016/ DOD

ЦАМТО, 4 июля. Во второй день официального визита в Израиль, 2 июля, министр обороны Хорватии Дамир Крстичевич посетил базу израильских ВВС "Рамат-Дэвид", где проинспектировал планируемые к закупке истребители F-16C/D Блок.30 "Барак".

Согласно пресс-релизу хорватского оборонного ведомства, министр выразил удовлетворение тем, что ему была предоставлена возможность посетить авиабазу, на которой дислоцированы самолеты, из числа которых будут закуплены истребители для хорватских ВВС.

По его словам, в настоящее время Министерство обороны Хорватии готовится к подписанию контракта, идет отбор пилотов и техников, которые начнут обучение в Израиле в следующем году.

Как ранее сообщал ЦАМТО, правительство Хорватии 29 марта 2018 года официально объявило о выборе предложения Израиля на поставку 12 истребителей F-16C/D Блок.30 "Барак" и начало переговоры по подготовке контракта с израильской стороной.

Израилем были предложены списанные самолеты (10 F-16C и 2 F-16D), полученные из США по программе Peace Marble II и в дальнейшем дополнительно модернизированные местной промышленностью до стандарта Barak 2020.

В предложение также включены тренажер, запасные части, подготовка пилотов/техников и модернизация самолетов под требования хорватских ВВС. Весь пакет оценен в сумму около 2,9 млрд. хорв. крон (480,3 млн. долл.), которые будут выплачены отдельными траншами в течение 10-летнего периода.

В случае подписания контракта, первый израильский F-16 "Барак" будет передан Хорватии в 2020 году, а вся эскадрилья будет сформирована к 2022 году.