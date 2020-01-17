Решение о выборе победителя тендера на поставку истребителей ВВС Хорватии вновь затягивается

ЦАМТО, 16 января. Как пишет хорватское издание Jutarnji List, решение о покупке истребителей для ВВС Хорватии будет принято следующим правительством страны.

При этом газета сообщает, что информация о финансовых условиях проекта пока отсутствует, а комиссия, занимающаяся закупкой самолетов, до сих пор не обсуждала, где будет проходить подготовка пилотов.

Как отмечает издание, по общему мнению, через год после аннулирования проекта покупки истребителей F-16 из состава ВВС Израиля Хорватия оказалась еще дальше от покупки нового боевого самолета.

Как заявил председатель парламентского комитета по обороне Игорь Драгован, который также является членом межведомственной комиссии, отвечающей за закупку самолетов, "у меня нет информации о том, почему выбранным странам до сих пор не отправлены запросы на представление окончательных предложений".

Еще один член комиссии, Анжелько Стричак, выразил надежду на то, что комиссия обсудит вопрос о сроках отправки запроса на следующем заседании.

Несмотря на озвученные проблемы, официальный представитель правительства Хорватии по-прежнему утверждает, что решение о покупке самолетов будет принято к середине года. В то же время, несколько дней назад председатель парламентского комитета по обороне Игорь Драгован, который также является членом межведомственной комиссии, отвечающей за закупку самолетов, заявил, что действующее правительство не будет принимать решение о покупке новых самолетов, поскольку у него не хватит для этого времени.

Если бы комиссия отправила запросы на представление окончательных предложений сейчас, участникам торгов потребовалось бы 5-6 месяцев на их разработку. Анализ предложений продлился бы еще несколько месяцев. На это время приходится кампания по выборам в парламент, когда правительство Андрея Пленковича временно не сможет принимать никаких важных решений, включая покупку боевых самолетов.

Это означает, что процесс принятия решений и заключения контрактов будет осуществлять следующее правительство в 2021 году, что ставит командование ВВС в трудное положение, поскольку на текущий момент в пригодном к применению состоянии находятся только 4-5 истребителей из 8 имеющихся МиГ-21.

Срок службы самолетов МиГ-21 начинает истекать в 2023 году. Поэтому последние месяцы 2023 года были объявлены окончательным сроком поставки новых самолетов, что сейчас представляется невозможным.

Хорватские обозреватели также высказывают сомнение, что кто-либо из претендентов способен поставить, по крайней мере, часть из 12 закупаемых самолетов менее чем за два года.

Как сообщал ЦАМТО, МО Хорватии намерено приобрести самолеты для замены состоящих на вооружении устаревших МиГ-21bisD/UMD. В 2017 году комиссия МО Хорватии в рамках объявленного тендера признала лучшим предложение Израиля, предусматривающее поставку 12 прошедших глубокую модернизацию F-16C/D Блок.30. Стоимость продажи оценивалась в 500 млн. долл. Тем не менее, после длительных переговоров продажа была заблокирована Госдепартаментом США, и в январе 2019 года Израиль официально уведомил Хорватию о невозможности продажи самолетов.

Комитет по вопросам обороны парламента Хорватии 3 июля 2019 года дал согласие на возобновление процесса закупки истребителей для самостоятельной защиты воздушного пространства страны. 4 июля 2019 года правительство Хорватии приняло решении о создании межминистерской комиссии по закупке многоцелевых боевых самолетов численностью 16 человек.

На предварительный запрос о предложениях на поставку 12 истребителей были получены 13 ответов. Пять из них предполагали поставку новых истребителей, восемь – бывших в эксплуатации самолетов. Участники торгов представляли, по меньшей мере, семь стран, включая Израиль, Италию, Францию, США, Швецию, Норвегию и Данию.

Как предполагалось, после проведения оценки представленных предложений будут выбраны финалисты конкурса, которые подготовят более полные окончательные предложения. Принять решение о выборе победителя ранее планировалось к середине 2020 года.