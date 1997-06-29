Армия США испытывает систему искусственного интеллекта

Американская армия проводит испытание системы искусственного интеллекта (ИИ), которая поможет техническому персоналу поддерживать боевую технику в исправности, сообщает Gearmix.

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Предполагается, что ИИ будет заранее предупреждать людей о том, что через определенный срок машине понадобится для ремонта та или иная запчасть.

Программное обеспечение от компании Uptake Technologies установлено на нескольких десятках БМП Bradley M2A3. Военные надеются, что ИИ сократит время простоя техники на незапланированном техобслуживании, сделав ремонт (благодаря предсказаниям системы) более продуктивным и эффективным.

Программное обеспечение способно контролировать такие параметры двигателя БМП, как температура, количество оборотов, состояние охлаждающей жидкости. При этом ИИ сравнивает полученную информацию с данными о похожих моделях двигателей, с которыми ранее происходила поломка. Речь идет о базе данных, объемом в 1,2 млрд. часов работы однотипных двигателей. Программа автоматически ищет совпадения, проводит анализ и при необходимости выдает прогноз о возможной поломке.

Испытания обойдутся компании Uptake в $1 млн. Однако затраты обещают окупиться: если тестирование пройдет успешно, то Армия США расширит применение данной технологии на весь парк своей бронетехники.

При этом в компании подчеркивают, что их продукция не заменяет технические службы, а лишь помогает им оперативно решать проблемы, прежде чет те вырастут до серьезных размеров.