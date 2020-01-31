Подтвердили бронирование: итоги «танковой» конференции IAV 2020

В Лондоне собрались эксперты в области современной бронетехники

По объективным причинам сенсации в области разработки и применения бронетехники случаются (к счастью гражданской публики) не каждый год. Так что юбилейная 20-я конференция International Armoured Vehicles 2020 в Лондоне, по сути, была посвящена уже сделанным наработкам. Участники уточняли сроки, конкретизировали цифры и демонстрировали результаты текущих программ. Впрочем, не обошлось без новинок и интересных дискуссий. «Известия» рассказывают о самом важном.

Конференция IAV 2020 не может похвастаться заключением громких контрактов или яркими демонстрациями новых вооружений. В этом году внимание было обращено на менее привлекательные для неспециалистов, но более серьезные проблемы.

В частности, докладчики и участники панельных дискуссий много говорили о необходимости кардинальных изменений в подходах к разработке, технологическому развитию, испытаниям и поставкам бронетехники. Как показали события последних десятилетий, работа «по старинке» угрожает реализации проектов и нередко приводит к срыву сроков или вообще отмене программ.

Павильон выставки International Armoured Vehicles 2020 Источник изображения: Фото: flickr.com/Alex T

Участники конференции подчеркнули важность более широкого сотрудничества армии с технологическими компаниями и гражданскими специалистами и необходимость привлечения представителей оборонной индустрии уже на ранней стадии выработки требований к системам вооружений. Ключевым названо международное сотрудничество, обмен опытом и оборонными технологиями. Последнее — сильная сторона Запада уже на протяжении многих десятилетий.

В то же время основные ценности западного «бронесообщества» остались без изменений. Сухопутные войска развиваются в сторону маневренных многосредных боевых действий, что и отражается, в конечном итоге, на требованиях к боевой технике.

Ключевые аспекты — скорость действий, логистика, системы связи и разведки, накопление и обработка данных и всеобщая цифровизация. В контексте «бронетанковой» конференции звучит неожиданно безобидно, но, по мнению многих военных, это «становой хребет» боевых действий будущего.

Восходящее солнце

Пожалуй, одним из наиболее запоминающихся стало выступление представителя министерства обороны Японии. Генерал-лейтенант Шоичи Шибата рассказал о планах трансформации сухопутных сил в контексте новых угроз, переходе к новой доктрине и новых вооружениях. От общего к частному, от глобальной стратегии к конкретным образцам боевой техники.

Основные и наиболее актуальные угрозы, с точки зрения Японии, — Китай и Северная Корея. Добавляют беспокойства и военная активность России в регионе, а также совместные российско-китайские учения. Главные факторы, вызывающие тревогу официальных лиц, — меняющийся характер и темпы роста угроз.

Под влиянием этих факторов два года назад военное руководство страны приняло решение пересмотреть принятые в 2013-м планы развития вооруженных сил. Новый план предусматривает переход Сухопутных сил самообороны Японии к концепции многосредных боевых действий и соответствующие изменения в системе вооружений. Коснутся они и бронетанковой техники.

Прототип японской колесной платформы от Mitsubishi Heavy Industries на выставке DSEI Japan в 2019 году Источник изображения: Фото: flickr.com/Alex T

Роль сухопутного компонента вырастет. После обновления сухопутные силы должны выполнять такие задачи, как сдерживание и противостояние вражескому вторжению, обеспечение безопасности оперативных районов на Японских островах и поддержка развертывания сил США.

Предполагается переход дивизий и бригад на новую организационно-штатную структуру, расширение возможностей в области разведки, в том числе в киберпространстве, получение средств радиоэлектронной борьбы, новых систем связи и управления. Согласно планам, в итоге должны получиться дивизии быстрого реагирования, способные осуществлять стремительное развертывание и маневр.

Японская перспективная амфибийная боевая машина Источник изображения: Фото: flickr.com/Alex T

Что касается планов по бронетехнике, то к 2021 году запланировано поставить 123 основных боевых танка Тип-10 и 123 колесных истребителя танков Тип-16. Однако своеобразным «гвоздем программы» стала перспективная амфибийная боевая машина, которая создается в рамках проекта NGAT (Next Generation Amphibious Technology). Надо отметить, что совместная американо-японская разработка будет оснащена новым двигателем в 3000 л.с.

Потребность в таком мощном двигателе вызвана требованиями обеспечивать высокую скорость при движении на воде. Кроме того, 40-тонная боевая машина должна иметь способность преодолевать коралловые рифы. Работа над ней началась в 2017 году, а со второй половины прошлого года уже идут испытания отдельных элементов.

Японская перспективная гусеничная платформа Источник изображения: Фото: flickr.com/Alex T

По имеющимся на текущий момент данным, в итоге может получиться машина, подходящая как для амфибийных операций и обеспечения высадок, так и для рейдов.

Кроме этого, парк боевой техники, судя по всему, скоро пополнится новой многоцелевой колесной платформой 8×8 и новой гусеничной платформой от Mitsubishi Heavy Industries. Таким образом, уже через несколько лет Япония полностью обновит все основные типы боевых машин.

Общеевропейские дела

Представители Франции и Германии сообщили подробности о ходе реализации проекта перспективного европейского танка MGCS.

Начало испытаний запланировано уже на 2024 год, старт производства — на 2028 год. Дата первых поставок новых франко-германских танков пока осталась без изменений — 2035 год.

Примечательно, что если ранее речь шла об основном боевом танке и САУ, то теперь упомянуто целое «семейство тяжелых боевых машин» на единой платформе. Как минимум можно ожидать пополнения семейства БРЭМом и, возможно, тяжелой БМП.

Схема и планы программы MGCS, видение франко-германского семейства тяжелых гусеничных машин, в том числе перспективного танка Источник изображения: Фото: flickr.com/Alex T

Были упомянуты и некоторые концептуальные детали. По словам немецких специалистов, разработчики новой боевой платформы полны решимости прервать «линейное» развитие устаревших систем и сфокусироваться на инновационных решениях.

Что, пожалуй, даже более важно, разработчики хотят решить «классическую» проблему противостояния «брони и снаряда». Говоря их словами, разорвать цикл «увеличение калибра основного вооружения – рост бронезащиты – увеличение веса боевой машины».

В общих чертах стали известны и некоторые подробности того, как разработчики видят перспективный ОБТ. Вместе с солидной защитой и значительной огневой мощью танк должен получить «как можно более близкую к реальности» систему обучения экипажа, ускоряющую принятие решений автоматизированную систему управления, средства для обнаружения и нейтрализации угроз в «нематериальных средах» (вероятно, имеется в виду киберпространство и средства радиоэлектронной борьбы) и продвинутые системы обнаружения и маскировки.

Как именно будут достигнуты эти цели, немцы и французы пока не уточнили.

Французская многоцелевая бронемашина «Грифон» с автоматическим гранатометом Источник изображения: Фото: flickr.com/Alex T

Военные ФРГ планируют до 2023 года производить танки «Леопард» 2A7V, до 2025 улучшать существующий парк «Леопардов» 2A6 до уровня 2A6MA3 и с 2026 перейти на некую модификацию, пока названную A «Х». Иначе говоря, «Леопард», которому не так давно стукнуло 40 лет, останется на вооружении как минимум до конца этого десятилетия.

Французы продолжают переоснащать армию в рамках программы «Скорпион». И, по мнению ряда экспертов, на данный момент сухопутные войска Франции — это настоящий чемпион в среднем весе.

Французы быстро учатся, активно обрабатывают и внедряют опыт, полученный в ходе операций в Сахеле. Регион уже несколько лет служит своеобразной тестовой площадкой для элементов «Скорпион». Именно там обкатывают новые вооружения и подходы, которые будут использоваться при формировании первой «скорпион-бригады».

Что касается боевой техники, то, по уточненным данным, к 2030 году армия Франции будет иметь 200 модернизированных ОБТ «Леклерк», 1872 многоцелевые бронемашины «Грифон», 2038 бронемашин «Сервал» и 300 боевых разведывательных машин «Ягуар».

Рисунок возможного вида перспективной инженерной машины, которая разрабатывается для французской армии Источник изображения: Фото: flickr.com/Alex T

Вся техника будет включена в единую систему управления, связи и обмена данными и готова для действий в различных условиях — от открытой местности до плотной городской застройки.

Из интересных новинок стоит упомянуть самоходные минометы на базе многоцелевой бронемашины «Грифон», а также планы глубокой модернизации легких бронемашин VBL. К 2025 году они даже могут стать «опционально пилотируемыми».

Также к 2025 году планируется создать и принять на вооружение единую инженерную машину, полностью интегрированную с системой вооружений «Скорпион». По мнению французских военных, инженерная поддержка должна иметь общий со всей техникой уровень защиты и возможность поддерживать высокий темп передвижения, характерный для соединений нового типа.

С большим умом

Традиционно одна из самых обсуждаемых тем конференции — это автоматизация и применение искусственного интеллекта.

Область применения таких технологий в военных целях будет, судя по всему, строго ограничена. Генерал-лейтенант Крипвелл (Союзное командование Сухопутных войск НАТО) с юмором пояснил: «Они будут скорее C-3PO (протокольный дроид, персонаж из «Звездных войн». — «Известия»), чем терминаторами».

Специалист по робототехнике Роберт Садовски («Командование будущего армии США» — US Army Futures Command) рассказал о деталях идущего в США экспериментального проекта «Квортербек». Суть проекта в том, что подразделение оснащается набором сенсоров, как управляемых людьми, так и автоматических. Сенсоры передают весь собранный объем данных в центр обработки и принятия решений. Система выберет варианты действий и предложит опции человеку, который и примет окончательное решение.

Израильская испытательная платформа проекта «Кармель» Источник изображения: Фото: flickr.com/Alex T

Думать, как человек, «Квортербек», разумеется, не умеет. Его цель — ускорить принятие критически важных решений с помощью элементов ИИ и машинного обучения. Например, машина сможет по ряду параметров определить и идентифицировать цель, найдя ее в своей базе данных, причем со скоростью, недоступной для человека.

Пока эксперимент проводится в ограниченном масштабе, но, по словам разработчиков, даже на уровне взвода или роты такая система может оказать значительное влияние и дать тактическое преимущество на поле боя. Огромным достижением станет масштабирование такой системы на уровень бригады.

Израильтяне рассказали о ходе испытаний платформы «Кармель». Первые результаты продемонстрировали, что экипаж из двух человек при наличии средств автоматизации и элементов ИИ работает безоговорочно лучше, чем экипажи неавтоматизированной бронетехники. Даже лучше, чем предполагали сами разработчики.

Боевое отделение израильской испытательной платформы проекта «Кармель». Заметен высокий уровень цифровизации Источник изображения: Фото: flickr.com/Alex T

Интересным открытием стало то, что автоматизация систем ситуационной осведомленности и управления целями (Target Management) оказалась более важной, чем автоматизированное управление движением.

В целом заметно, что наиболее востребованными областями применения высоких технологий в боевой технике являются системы управления и связи, наблюдения, разведки, сбора и обработки данных. При этом операторам обычно требуется меньший срок подготовки, чем предполагали ученые. Очевидно, сказывается растущая техническая «подкованность» современных людей в целом и военных в частности.

Отчитались

Рассматривая текущее положение дел в национальных программах модернизации сухопутных войск, стоит обратить внимание на две характерные для всех особенности. Первая — они стабильно реализуются. Да, в каких-то странах есть свои «пробуксовки», как, например, в США с многострадальной программой замены БМП «Брэдли». Но в целом государства действуют согласно намеченным планам и последовательно реализуют выбранные когда-то цели. Немаловажно, что в ряде областей ученые, военные и промышленники уже перешли от концепций и теорий к конкретным действиям.

И вторая — национальные программы стремятся к всё большей унификации как на уровне доктрин, так и на уровне комплекса вооружений. Что примечательно, общие черты проявляются не только среди стран – членов НАТО, они распространяются и за пределами Североатлантического альянса.

Американский JLTV на конференции IAV 2020 в Лондоне Источник изображения: Фото: flickr.com/Alex T

Заметно, что 20 лет назад разница между «наборами» сухопутных вооружений в разных странах была куда существеннее, чем сейчас, и она станет еще меньше к 2030-м. Можно сказать, оформился «пакет» бронетанковых вооружений с достаточно четкой стандартизацией техники и по функциям, и по характеристикам.

Какие выводы можно сделать по итогам конференции?

► Основные боевые танки модернизируются по программам увеличения жизненного цикла и будут служить до поступления боевых машин нового поколения в 2030-х.

► Явно заметен радикальный сдвиг в определении «весовой категории» и функций боевых машин. Современные легкие машины «набрали вес» до среднего по меркам холодной войны, БМП и БТР доросли до уровня старых ОБТ. Платформ становится меньше, но гибкость и возможности их применения увеличиваются. По этой причине не следует легкомысленно относиться к новой колесной бронетехнике вроде французских «Сервалов» или американских JLTV. Такая условно легкая техника по уровню защиты и боевым возможностям далеко обошла старые бронемашины советского производства.

► Системы активной защиты или необитаемые башни — уже настоящее. С точки зрения израильтян, будущее за пакетами сенсоров, высокой степенью автономности и — главное — новым видением того, как будет сражаться бронетехника. Некоторым странам, определенно, придется поднапрячься, чтобы догнать хотя бы текущие тенденции.

Доминирующая концепция будущих войн — многосредные боевые действия. Судя по всё большему распространению этих идей, это не просто дань моде, а глобальная тенденция, имеющая рациональную основу. Именно поэтому данный вопрос как минимум заслуживает подробного изучения.

Алексей Тарасов