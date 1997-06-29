Минобороны РФ продолжает вывод лётной техники из Сирии
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Россия продолжает вывод своей техники из Сирийской арабской республики. На этот раз из Сирии после выполнения задач вернулся вертолет Ка-52 "Аллигатор" с экипажем, сообщили в российском Минобороны.
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Вертолет был загружен в самолет военно-транспортной авиации Ил-76 на аэродроме "Хмеймим", после чего передислоцирован вместе с экипажем на аэродром постоянного базирования в России. Летающей машине предстоит технический осмотр, а экипажу вертолета - заслуженный отдых.
На данный момент из Сирии в пункты постоянной дислокации вернулись 15 самолётов и вертолётов, специалисты летно-технического состава и медотряд специального назначения. 27 июня 2018 года российское военное ведомство сообщало, что самолетом военно-транспортной авиации Ан-124 "Руслан" из Сирии на аэродром базирования в пунктах постоянной дислокации доставлены еще два вертолета Ка-52.
Ранее Минобороны России опровергло появившуюся в СМИ информацию о том, что Россия якобы приняла решение выйти из соглашения по южной зоне деэскалации в Сирии. Такую информацию опубликовало турецкое агентство Anadolu, ссылаясь на фейковую страницу российской авиационной базы Хмеймим в социальных сетях. В Минобороны заявили, что российская база "Хмеймим" не имеет сайтов и страниц в соцсетях, а вся информация публикуется на официальном сайте Минобороны РФ.
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28.06.2018
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