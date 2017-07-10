"Сирийский экспресс" России



Большие десантные корабли "Азов" (передний) и "Минск" проекта 775 ВМФ России проходят пролив Босфор, направляясь из Черного моря в Сирию. 22.01.2016

Источник: Yörük Işık / twitter.com/YorukIsik Большие десантные корабли "Азов" (передний) и "Минск" проекта 775 ВМФ России проходят пролив Босфор, направляясь из Черного моря в Сирию. 22.01.2016Источник: Yörük Işık / twitter.com/YorukIsik

Военные новости, не попавшие на первые полосы

Летом-осенью 2015 года после заключения соглашения с Сирией о помощи России правительственным силам в военном конфликте из России в Сирию пошел поток военных и гуманитарных грузов. Непрекращающаяся логистическая операция получила неофициальное название "сирийский экспресс" и считается крупнейшей зарубежной российской операцией подобного рода со времен участия СССР в войне в Афганистане. "Сирийский экспресс" приковывает пристальное внимание зарубежных экспертов и средств массовой информации.

Затраты на проведение всей военной кампании России в Сирии в зарубежных источниках оцениваются от 2,5 до 8 миллионов долларов в день и такие низкие расходы для активной военной кампании связывают в том числе и с отлаженной и относительно дешевой поставкой грузов морским путем.

Основной отправной точкой грузов в Сирию называют порты Севастополь и Новороссийск. В Сирии российские грузы ранее из соображений секретности принимал порт Мина аль-Бейда севернее города Латакия, с начала кампании в Сирии главный порт - это российская база в Тартусе.

Осенью 2016 года российские инженеры также запустили обновленную железнодорожную ветку из Тартуса к базе ВКС России в Хмеймим, что значительно упростило переброску грузов с побережья.

Для отправки грузов морем Россия задействует большие десантные корабли проекта 775. По данным зарубежных аналитиков, русские используют пять кораблей этого класса ("Азов", "Королев", "Ямал", "Новочеркасск" и "Цезарь Куников") и база в Тартусе принимает как минимум два таких корабля в месяц. Один БДК способен перевозить до 12 танков и БТР, 340 солдат и 500 тонн различного груза.

Также в логистической операции задействованы большие десантные корабли проекта 1171. Используются три корабля: "Саратов", "Николай Вилков" и "Николай Фильченков". БДК этого проекта способны перевозить до 20 основных боевых танков, или 45 БТР, или 50 грузовых автомобилей, и 300-400 человек десанта. Корабль может нести до 1000 тонн различных грузов. База в Тартусе принимает как минимум один такой корабль в месяц.

По данным турецких источников, в "сирийском экспрессе" также задействованы суда "Двиница-50", "Кызыл-60", "Вологда-50", "Казань-60", закупленные у Турции и Украины, а также SPARTA III и SPARTA II.

Как сообщали в Reuters, бывший украинский сухогруз-рефрижератор "Георгий Агафонов", простаивавший и ржавевший многие годы, был куплен у Украины турецкой компанией за 300 тысяч долларов в 2015 году. По идее, судно должно было пойти на металлолом. У турецкой компании судно купила уже другая офшорная компания, а осенью 2015 года бывший "Георгий Агафонов" превратился в "Казань-60" и стал вспомогательным судном ВМФ России.

Обеспечение безопасности прохода российских судов и кораблей через Босфор взяла на себя Турция, особенно после убийства российского посла в Турции Андрея Карлова. В мае этого года появились сообщения, что исламисты планируют атаковать "сирийский экспресс". Турецкие СМИ писали, что спецслужбы страны мониторят 146 точек на побережье на пути транзита российский кораблей, откуда террористы могут хоть как-то провести атаку.

Некоторые турецкие газеты также писали, что все корабли России в проливе сопровождаются двумя катерами береговой охраны Турции и полицейским вертолетом. Впрочем, на многочисленных фотографиях прохода российских кораблей через Босфор никакого турецкого "эскорта" не наблюдается.

Турция следит за проходом российских кораблей, а на сайте Turkishnavy.net можно найти записи о факте появления каждого корабля в проливе Босфор. С начала 2017 года по конец мая через пролив прошли 83 российских корабля.

Что касается танкеров и других грузовых судов, то здесь трудно оценить, сколько из них отправились именно в Сирию, так как Россия традиционно использует этот морской маршрут для поставок в Европу.

Помимо морского пути активно загружается и воздушный маршрут. Используются самолеты Ан-124, Ил-76, Ан-72 и Ту-154. Грузы доставляются из России на базу в Хмеймим и в аэропорт Дамаска самолетами Ан-124 и Ил-76 чуть ли не ежедневно.

Именно на Ан-124 в 2015 году в ходе начала кампании оперативно доставили комплексы С-400 "Триумф", многоцелевые вертолеты Ми-8АМТШ-В "Терминатор", вертолеты Ми-24, Ми-35М и другие крупные грузы.

Ан-72 используется на базе в Хмеймим для перевозок внутри Сирии (в Дамаск и Алеппо), а на Ту-154 из России прибывают особо важные посетители, личный состав, советники, спецназ, но также и особо ценные грузы.

По зарубежным данным, Россия поставляет в Сирию тысячи тонн грузов ежемесячно. В декабре 2015 года, после нескольких месяцев с начала операции, министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что за два месяца военно-транспортной авиацией и морским транспортом были перевезены 214 тысяч тонн различных грузов. В 2016 году Шойгу говорил, что в Сирию отправляется две тысячи тонн грузов ежедневно.

Россия весной также приступила к модернизации своей базы в Тартусе. Председатель комитета по обороне Совета Федерации Виктор Озеров ранее сообщал, что уже запущены изыскательские работы, связанные с прокладкой трубопровода для горючего, началось укрепление причальных стенок. Основные работы в Тартусе развернутся ближе к концу 2017 года, модернизация займет от полутора до двух лет.

В Тартусе смогут одновременно находится до 11 российских кораблей. Модернизация причалов позволит принимать и авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов". С модернизацией порта возрастет и его роль логистической базы.

Как сказал Виктор Озеров: "Мы пришли в Сирию всерьез и надолго".

Илья Плеханов