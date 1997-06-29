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Крупносерийное производство автоматов АК-12 и АК-15 начнется в 2019 году

29.06.2018 Военное обозрение 621 0
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Крупносерийное производство автоматов АК-12 и АК-15 начнется в 2019 году, сообщили в пресс-службе АО "Концерн "Калашников".

В концерне отметили, что первые промышленные партии новых автоматов будут поставлены Министерству обороны России уже к концу 2018 года. Также имеются заказы от иностранных заказчиков на автоматы АК-12 и АК-15, им продукция также будет поставлена до конца этого года. Крупносерийное производство в интересах вооруженных сил России в рамках государственной программы вооружения начнется в следующем году.

Минобороны РФ

Напомним, что в марте 2018 года Минобороны официально заявило о принятии на вооружение новых автоматов разработки концерна "Калашников" - АК-12 и АК-15 и завода имени В.Дегтярёва - АЕК-971, АЕК-973 (6П67, 6П68).

Кроме этого. в концерне заявили о начале работ над новой перспективной платформой автоматов, начатой с разработки компактных образцов АМ-17 и АМБ-17.

Малогабаритный автомат АМ-17 и его бесшумный прототип АМБ-17, были продемонстрированы концерном на форуме "Армия-2017".

Новый автомат АМ-17 создавался в качестве компактного и легкого оружия для подразделений специального назначения. Результатом этого стало получение минимально возможных размеров и массы. При сложенном прикладе перспективный автомат имеет длину около 500 мм. Масса оружия без магазина – порядка 2,5 кг. Автомат АМ-17 разработан под отечественный промежуточный патрон 5,45х39 мм. Для боепитания предлагается использовать отъемные коробчатые магазины существующих и перспективных типов.

Малогабаритный бесшумный автомат АМБ-17 повторяет конструкцию "базового" АМ-17, однако имеет ряд характерных отличий. Для получения ряда новых возможностей были переработаны средства боепитания и автоматика. Кроме того, АМБ-17 получил измененный ствол с интегрированным прибором бесшумной стрельбы. Вместо стандартного отечественного промежуточного патрона автомат АМБ-17 должен использовать специальные СП-5, СП-6 и ПАБ-9. Патроны 9х39 мм отличаются дозвуковой начальной скоростью пули, что дополнительно сокращает шум при стрельбе. Заявлена возможность применения магазинов на 20 и 30 патронов.
28.06.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
АЕК-971
АК-12
Система поражения "Ратник"
Компании
Концерн Калашников
Минoбороны РФ
Проекты
АРМИ-20XX

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