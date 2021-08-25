Войти
Российская газета

Минобороны РФ заказало у "Калашникова" зенитные ракеты и автоматы АК-12

512
0
0
Источник изображения: rg.ru

Во вторник, 24 августа Минобороны РФ в рамках форума "Армия-2021" заключило контракты с группой компаний "Калашников" на поставку в Вооруженные силы зенитных ракет и автоматов. "Подписаны государственные контракты на изготовление и поставку зенитных управляемых ракет 9М333 и изготовление и поставку автоматов Калашникова АК-12 калибра 5,45", - сообщили в ведомстве.

Об автомате АК -12 впервые широко заговорили лет пять назад, когда Минобороны выбирало оружие для использования в боевой экипировке "Ратник". Тогда основным конкурентом нового автомата Калашникова был модернизированный АЕК-971 завода им. Дегтярева.

После долгих колебаний заказчики остановились на ижевском АК-12 калибра 5,45 мм. В числе его достоинств эксперты называют переработанный спусковой механизм, позволяющий перезарядить автомат одной рукой без передергивания затвора при смене магазина. К тому же он обладает улучшенной эргономикой и большей кучностью при стрельбе очередями.

Бывший в ту пору замминистра обороны Юрий Борисов (ныне он вице-премьер) говорил, что приоритет АК-12 главным образом состоит в его ценовой характеристике - новое изделие концерна "Калашников" обойдется ведомству всего лишь на четверть дороже, чем штатные АК.


Юрий Гаврилов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
6Б21 Пермячка
АЕК-971
АК-12
АК-74 "Калашников"
Одежда "Ратник"
Ратник БЭВ
Система наблюдения "Ратник"
Система поражения "Ратник"
Стрелец
Компании
ЗиД
Концерн Калашников
Минoбороны РФ
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
АРМИ-20XX
Похожие новости
02.07.2018
АК-12. От поражения к победе
28.06.2017
Путин в Ижевске посетит концерн "Калашников" и завод "Купол"
22.06.2016
КОРД подвинул "Калашникова"
31.05.2016
Новый российский автомат для «Ратника»: через тернии в неизвестность
02.02.2015
Россия выбрала два новых автомата
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.08 23:49
  • 1
АО "ОДК" поставит Минобороны РФ восемь двигателей для Ту-160М
  • 25.08 23:23
  • 1
Черноморский патруль: «Виктор Великий» отправится в Севастополь
  • 25.08 20:16
  • 1
Жизнь за пиар
  • 25.08 19:47
  • 9
«Метеор» на воздушном ринге
  • 25.08 19:06
  • 9
Крылья для УДК
  • 25.08 14:29
  • 237
Разработчик: модернизированный "Спрут" для ВДВ получил цифровую систему управления огнем
  • 25.08 13:13
  • 2
Начал работу Видеодневник инноваций форума "Армия-2021"
  • 25.08 13:12
  • 1
Гиперзвуковые ракеты и боевые роботы. Что Минобороны заказало на форуме "Армия-2021"
  • 25.08 13:12
  • 1
«От всего советского Украина отказалась, а своего не появилось"
  • 25.08 12:17
  • 2258
Как насчёт юмористического раздела?
  • 25.08 11:39
  • 29
Российская «Молния» заставит американскую ПВО «захлебнуться»
  • 25.08 09:42
  • 124
Ка-52М вооружат ракетой с дальностью 100 километров
  • 25.08 09:40
  • 3
У ВСУ нет денег на зарплаты военным летчикам
  • 25.08 08:53
  • 346
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 25.08 07:25
  • 1
Россия не даст себя втянуть в конфликт в Афганистане - Путин