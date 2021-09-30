Миротворческую бригаду ЦВО полностью оснастили автоматами АК-12

Миротворческую бригаду Центрального военного округа полностью перевооружили на новое стрелковое оружие. В среду 29 сентября пресс-служба ЦВО сообщила, что "голубые каски" накануне получили завершающую партию из 1,5 тысяч современных автоматов Калашникова.

"АК-12 является индивидуальным стрелковым оружием военнослужащего. Масса автомата составляет 3,5 кг, калибр - 5,45 мм, дальность прямого выстрела - 440 м, скорострельность оружия - 650 выстрелов в минуту. Автомат позволяет вести огонь в трех режимах: одиночными выстрелами, автоматическим огнем, очередью с отсечкой 2 выстрела. На него можно устанавливать коллиматорные, оптические и ночные прицелы. По сравнению с предыдущими версиями автомата, АК-12 обладает повышенной эргономикой и кучностью стрельбы", - рассказали в пресс-службе округа.

Напомним, что в конце августа нынешнего года Минобороны РФ в рамках форума "Армия-2021" заключило контракты с группой компаний "Калашников" на поставку в Вооруженные силы новых автоматов. "Подписаны государственные контракты на изготовление и поставку автоматов Калашникова АК-12 калибра 5,45", - сообщили тогда в ведомстве.

Об автомате АК -12 впервые широко заговорили лет пять назад, когда минобороны выбирало оружие для использования в боевой экипировке "Ратник". Тогда основным конкурентом нового автомата Калашникова был модернизированный АЕК-971 завода им. Дегтярева. После долгих колебаний заказчики остановились на ижевском АК-12 калибра 5,45 мм. В числе его достоинств эксперты называют переработанный спусковой механизм, позволяющий перезарядить автомат одной рукой без передергивания затвора при смене магазина. К тому же он обладает улучшенной эргономикой и большей кучностью при стрельбе очередями.

Бывший в ту пору замминистра обороны Юрий Борисов (ныне он вице-премьер) говорил, что приоритет АК-12 главным образом состоит в его ценовой характеристике - новое изделие концерна "Калашников" обойдется ведомству всего лишь на четверть дороже, чем штатные АК.

Справка "РГ"

15-я отдельная мотострелковая бригада была сформирована 1 февраля 2005 года для участия в поддержании международного мира и безопасности. Это соединение - единственное в Сухопутных войсках РФ миротворческое формирование, организационно входящее в состав 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа.

Бригада укомплектована только военнослужащими по контракту и оснащена современными образцами вооружения. В арсенале "голубых касок" - бронетранспортеры БТР-82АМ, комплексы разведки, управления и связи "Стрелец", спутниковые навигаторы ГЛОНАСС "Перунит-Б" и "Грот-Н", а также беспилотные летательные аппараты "Орлан-10", "Леер-3" и "Тахион".

Юрий Гаврилов