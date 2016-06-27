Коллегия Минобороны обсудит реализацию "майского указа"
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Сергей Шойгу. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Сергей Гунеев
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу в среду проведет заседания коллегии военного ведомства, на котором обсудят реализацию "майского указа" президента, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций министерства.
"Двадцать седьмого июня в Москве под руководством министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу состоится заседание коллегии Минобороны России. В повестку заседания включен вопрос о ходе реализации в министерстве обороны Российской Федерации указа президента Российской Федерации от 7 мая "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", - говорится в сообщении.
После инаугурации 7 мая 2018 года президент России Владимир Путин подписал новый "майский указ", определяющий основные направления развития экономики и социальной сферы до 2024 года. Среди целей, которые предполагается достигнуть в этот срок, - улучшение ряда демографических показателей, вхождение РФ в число пяти крупнейших экономик мира, снижение в два раза уровня бедности в стране, инфляция не выше 4%. Для его реализации потребуется дополнительно 8 триллионов рублей бюджетных расходов.
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27.06.2018
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