Судно связи «Иван Хурс» принято в состав Военно-Морского Флота России. Церемония подъема Военно-Морского флага состоялась на Северной верфи.
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Судно связи «Иван Хурс» проекта 18280.
Источник: http://www.nordsy.spb.ru/
25 июня на судне связи «Иван Хурс» проекта 18280, построенном на Северной верфи (Санкт-Петербург), поднят Андреевский флаг. Судно, предназначенное для обеспечения связи, управления флотом, решения специальных задач, принято в состав ВМФ России и будет нести службу на Черноморском флоте.
Это второе судно связи проекта 18280, построенное на Северной верфи для военных моряков. Флагман, судно связи «Юрий Иванов», передано заказчику в 2014 году. Проектант – ЦКБ «Айсберг». По сравнению с первым корпусом в проект корабля внесен ряд изменений, направленных на улучшение боевых и эксплуатационных характеристик, а также на улучшение его обитаемости. Более девятисот отечественных компаний участвовали в судостроительной кооперации и изготовили для судна связи «Иван Хурс» различные системы и оборудование. Технический срок службы корабля рассчитан на 25 лет.
|Церемония подъема Военно-Морского флага на судне связи «Иван Хурс» проекта 18280 состоялась на Северной верфи.
|Источник: http://www.nordsy.spb.ru/
Основные характеристики проекта 18280:
- Водоизмещение 4 000 тонн
- Дальность плавания 8 000 морских миль
Закладка судна состоялась 14 ноября 2013 года, спуск на воду – 16 мая 2017 года. Акт о завершении государственных испытаний подписан 18 июня 2018 года.
Генеральный директор «Северной верфи» Игорь Пономарев сообщил, что заводские ходовые и государственные испытания судна связи «Иван Хурс» показали высокую эффективность специальных комплексов, а сам корабль имеет отличные мореходные качества.
Открывая церемонию, заместитель главнокомандующего Военно-Морским Флотом по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук отметил: «Черноморский флот активно пополняется.
|Церемония подъема Военно-Морского флага на судне связи «Иван Хурс» проекта 18280 состоялась на Северной верфи.
|Источник: http://www.nordsy.spb.ru/
Сегодня мы приняли в его состав судно связи «Иван Хурс». Я желаю экипажу корабля безаварийной эксплуатации и решения всех поставленных задач, а работникам «Северной верфи» успехов в строительстве следующих кораблей данного класса». Заместитель главнокомандующего Военно-Морским Флотом по вооружению напомнил, что судно связи «Иван Хурс» продолжает славную традицию увековечивания памяти выдающихся военных моряков, внесших значительный вклад в укрепление морских границ страны.
Вице-адмирал Иван Кузьмич Хурс возглавлял разведку ВМФ с 1979 по 1987 год. При его непосредственном участии интенсивно развивалась постоянно действующая система разведки ВМФ, создавались разведывательные корабли нового поколения.
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