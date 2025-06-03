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Вертолет "Ансат" пройдет испытания в высокогорье

25.06.2018 ЦАМТО 247 0
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Демонстрация вертолета Ансат.
Демонстрация вертолета Ансат.
Источник: © РИА Новости / Максим Богодвид

ЦАМТО, 22 июня. Специалисты Казанского вертолетного завода (КВЗ) холдинга "Вертолеты России" проведут испытания вертолета "Ансат" в условиях высокогорья. По их итогам планируется подтвердить возможность эксплуатации вертолета в горной местности на высотах до 2500 м.

Сейчас подтвержденная барометрическая высота полета "Ансата" не превышает 1000 м, что делает невозможным использование вертолета в условиях высокогорья. Чтобы повысить этот показатель, в течение двух месяцев в районе плато Бермамыт (Карачаево-Черкессия) вертолет совершит серию полетов на высотах от 2000 до 2500 м. Обновленные данные будут переданы в Росавиацию для внесения изменений в сертификат "Ансата".

"Это один из вертолетов, на которые холдинг возлагает большие надежды в рамках нашей стратегии по продвижению гражданской техники на перспективных рынках. Мы уже подтвердили возможность эксплуатации "Ансата" при экстремально высоких температурах, а сейчас планируем расширить условия эксплуатации по высоте. Уверен, что результаты испытаний привлекут новых заказчиков, в том числе из стран со сложными географическими условиями", – отметил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

"Ансат" – легкий двухдвигательный многоцелевой вертолет, серийное производство которого развернуто на КВЗ. Согласно сертификату, конструкция вертолета позволяет оперативно трансформировать его как в грузовой, так и в пассажирский вариант с возможностью перевозки до 7 человек. Ансат сертифицирован для использования в температурном диапазоне от -45 до +50 град. С.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Вертолеты России".
22.06.2018
Права на данный материал
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