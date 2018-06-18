В Китае начались летные испытания военно-транспортного самолета Y-8F-200WA, предназначенного для Казахстана
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Военно-транспортный самолет Y-8F-200WA, построенный авиационным заводом Shaanxi Aircraft Company по заказу военного ведомства Казахстана.
Источник: https://twitter.com/defence_blog
ЦАМТО, 18 июня. В аэропорту Шэньси Люйгу в Чэнгу 14 июня выполнил первый полет многоцелевой военно-транспортный самолет Y-8F-200WA, заказанный Силами воздушной обороны Республики Казахстан.
Как сообщает CAN Press со ссылкой на китайские СМИ, самолет будет поставлен в Казахстан в первом квартале 2019 года в рамках контракта, подписанного 21 апреля 2018 года через посредников (Shanfei Aviation Industry и Air China International Aviation). Общее количество заказных самолетов не сообщается.
Многоцелевой военно-транспортный самолет Y-8 производится китайским авиастроительным предприятием Shaanxi Aircraft Company в Шэньси. Продажа версии Y-8F-200WA является первым совместным экспортным проектом компании Air China International Aviation и международной холдинговой корпорации AVIC (Aviation Industry Corporation of China).
Y-8F-200WA – усовершенствованная версия китайского среднего транспортного самолета, который спроектирован и производится китайской компанией Shaanxi Aircraft Company на базе самолета Ан-12. Модификация Y-8F-200 отличается удлиненным на 2,2 м фюзеляжем.
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18.06.2018
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