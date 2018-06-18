Разгонный блок "Фрегат" снят с целевой орбиты и выведен на захоронение



Запуск космического аппарата на ракете-носителе "Союз-2.1б".

Источник: © Михаил Джапаридзе/ТАСС Запуск космического аппарата на ракете-носителе "Союз-2.1б".Источник: © Михаил Джапаридзе/ТАСС

По данным Минобороны, запуск был успешным

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Разгонный блок "Фрегат" увели на орбиту захоронения после запуска спутника "Глонасс-М", сообщили журналистам в воскресенье в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны. Информация внесена в каталог космических объектов.

"После выведения на орбиту космического аппарата "Глонасс-М" с космодрома Плесецк ракетой-носителем среднего класса "Союз-2.1б" специалисты Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова провели операции по уводу разгонного блока "Фрегат" с целевой орбиты космического аппарата на так называемую орбиту захоронения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "Фрегат" увели при помощи двух включений двигательной установки с целью придания разгонному блоку импульсов, необходимых для увода его на орбиту высотой более19200 километров.

По данным Минобороны, запуск был успешным: "Стартовавшая 17 июня в 00:46 мск с космодрома Плесецк (Архангельская область) ракета-носитель среднего класса "Союз-2.1б" в установленное время успешно вывела на расчетную орбиту российский навигационный космический аппарат "Глонасс-М". В 00:56 от третьей ступени отделилась головная часть в составе разгонного блока "Фрегат" и спутника, после чего разгонный блок довывел "Глонасс-М" на расчетную орбиту. Информация о "Фрегате" и спутнике внесена в главный Каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства (СККП) - единую информационную базу данных с координатной и некоординатной информацией о каждом космическом объекте.

"После выведения на орбиту космического аппарата Глонасс-М" ... офицеры центра контроля космического пространства приступили к анализу и обработке координатной и некоординатной информации о новых космических объектах ("Глонасс-М" и "Фрегат") для принятия их на сопровождение наземными средствами главного центра разведки космической обстановки Космических войск ВКС", - говорится в сообщении.

Бортовые системы аппарата функционируют нормально, информирует Минобороны. С ним поддерживается устойчивая телеметрическая связь. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин подтвердил в своем Twitter, что отделение спутника от разгонного блока прошло успешно: "Отделение КА (космического аппарата) от РБ (разгонного блока) "Фрегат" прошло штатно. КА взят на управление ЦУП ГЛОНАСС".

О космическом каталоге

Главный каталог предназначен для долговременного хранения орбитальной измерительной радиолокационной, оптической, радиотехнической и специальной информации о космических объектах искусственного происхождения на высотах от 120 до 50 000 километров.

В каталоге содержится информация о 1500 характеристиках каждого космического объекта, включая набор элементов орбит для прогнозирования их движения с необходимой точностью, международный номер-идентификатор, данные о времени и месте пуска, типе объекта, назначении, массе и размере. Ежесуточно для поддержания главного каталога космических объектов специалисты обрабатывают более 60 тыс. измерений.