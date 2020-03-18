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Российские ВКС обновят группировку спутников «Глонасс»

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Макет современного навигационного космического аппарата "Глонасс-М"
Макет современного навигационного космического аппарата "Глонасс-М".
Источник изображения: Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Ракета-носитель среднего класса «Союз-2. 1б доставила в штатном режиме на околоземную орбиту навигационный спутник «Глонасс-М», сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Старт успешно был осуществлен с космодрома Плесецк 16 марта в 21. 28 МСК. Российские военные уже взяли данный орбитальный аппарат на управление.

«Российский навигационный космический аппарат «Глонасс-М», запущенный сегодня с космодрома Плесецк боевым расчетом Космических войск ВКС, в расчетное время выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова Космических войск ВКС», – сказали в Минобороны.

Отмечается, что со спутником установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют в штатном режиме. А разгонный блок «Фрегат» уведен на орбиту захоронения. В соответствии с установленными правилами специалисты Центра контроля космического пространства Воздушно-космических сил РФ внесли в главный каталог данные о спутнике «Глонасс-М» и разгонном блоке «Фрегат».

Главный каталог космических объектов – это единая база данных, содержащая координатную и некоординатную информацию о каждом космическом объекте искусственного происхождения на высотах от 120 км до 50 тысяч км. В каталоге содержится информация о 1500 показателях характеристик каждого объекта, включая набор элементов орбит, достаточный для прогнозирования его движения с необходимой точностью, международный номер-идентификатор, данные о времени и месте пуска, типе объекта, назначении, массе, размере. Ежесуточно специалистами Центра контроля космического пространства Космических войск ВКС обрабатывается более 60 тысяч измерений.

«Роскосмос» в 2020 году перейдёт на запуски спутников «Глонасс К1», которые приходят на смену аппаратам «Глонасс-М».

По информации Минобороны РФ

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Страны
Россия
Продукция
Глонасс-К
Глонасс-М
Фрегат РБ
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