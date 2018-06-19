Другой автомат. В чем ковровский А-545 превосходит ижевский АК-12

Владислав 17049

№2 19.06.2018 09:45



Александр, покажите ХОТЬ ОДИН автомат пр-ва стран НАТО способный хотя бы 3 патрона с 400м всадить в мишень ростовую. Со слов офицера при использовании дерева и ремня из АЕК (калибр не уточнял) ему многократно удавалось поражать цели на дальности 400 и более метров из АЕК причём не одним патроном. Двумя возможно на такое способен "никонов" со своей лафетной схемой и отсечкой по 2 выстрела до прихода импульса, но где он и по нему противоречивые отзывы.

HK G11 на сей день единственное доработанное безгильзовое оружие НАТО. Это единственно в чём он превосходит. Вроде как были три завода в Англии (к вопросу о том кто руководит процессом)на консервации. Видео стрельбы из него показывает высокую отдачу при очередях несмотря на малый калибр. Hk121 и особенно то что после него выпустили уже ручной, имеет высокую кучность, но может применяться в паре с экзоскелетами причём не единично а как основное оружие ударных групп заброшенной в тыл "на добивание" - опыт Афганистана показал такую практику даже без экзоселетов.



Отдельный вопрос о ручном пулемёте РФ. Схема калашникова не позволяет говорить при ЛЮБЫХ модернизациях о кучной стрельбе с больших дистанций. Кроме того, калибра 7,62 недостаточного для пробития экзоскелетных костюмов - бронирование там выдержит в большинстве случаев всеракурсно любые 7,62 и менее патроны, я читал работы по материалам - уже пару лет назад китаянкой в Японии были созданы гелевые исск мышцы, возможны мышцы, имеющие в качестве бонуса останавливающий эффект такой же как у армированных слоёв и терпящие несколько прострелов. Т.е. под обычной бронёй держащей 7,62 - ориентируйтесь на пробитие 15мм с 200-300м - такие патроны давно в Швеции производятся под натовский 7,62х51, будет вот такая. Думается если решать на пулях то более 10кДж энергия пули потребуется при диаметре вольфрамового сердечника 7мм для пробития наиболее защищённых зон вроде пластины на груди. Полагаю что для данной цели достаточно модернизировать АВБ барышева



С другой стороны, сам автомат малоэффективен в борьбе с противником в экзоскелете -

дальность поражения целей при ручном пулемёте не ниже 500м (люди пусть и в костюмах -

финишная часть некоторых спецопераций и тем более с дронами. В целом более подходит из того что есть облегчённый, кроме затвора, если это не ухудшит кучности АРГБ Барышева,



И поймите дроны на РУ пусть и с простым автопилотом это не БПЛА и ни в коем случае не роботы. Робот это когда после выпуска он сам о себе заботится в т.ч. принимает решение как самостоятельно так и в группе. В России таких нет а работы велись в Швейцарии (я писал уже что их консультировал в 2000-начале 2003 без ряда технических подробностей) США и отчасти в КНР. По швейцарским могу сказать следующее они будут иметь роевой интеллект с элементами собственного поведения, главное - система связи может работать без приближения роботов друг к другу - химическая с программированием выбрасываемых молекул (привет от швейцарских концернов фармахимии). Для человека им и ненужно летальное воздействие - поставят под контроль или химией или излучениями. Нейропсихофизиологией в Швейцарии занимаются более ста лет и на уровне финансирования не хуже лучших годов СССР в интересах Ротшильдов и Ко, хотя главные в США в частности Аргоннская лаба, Смитсоновский универ и его почки. Их интересует контроль над сознанием. Скажем 90% устроит остальных добьют.



Итак с одной стороны человек с АК и РПГ сейчас с другой полноценные роевые дроны-роботы и оружие без переноса масс. Результат будет предсказуем, оружие без переноса масс применялось впервые в СССР, много позднее США в Афганистане (ЭМИ). То что ранее требовало С-130 сейчас может размещаться на рое из сотни роевых дронов по 70кг. Очень плохо что в РФ их нет хотя первые прототипы латали в 2004, как инициатор писавший ТЗ и первый руководитель проекта говорю.

Стоимость подготовки не пушмяса а бойца с экзоскелетом и оборудованием не ниже 6-8кг золотом и минимум 3 года. Стоимость дрона - части роя способного его убить всего 3-4 доллара. Решил подавить личное.Александр, покажите ХОТЬ ОДИН автомат пр-ва стран НАТО способный хотя бы 3 патрона с 400м всадить в мишень ростовую. Со слов офицера при использовании дерева и ремня из АЕК (калибр не уточнял) ему многократно удавалось поражать цели на дальности 400 и более метров из АЕК причём не одним патроном. Двумяна такое способен "никонов" со своей лафетной схемой и отсечкой по 2 выстрела до прихода импульса, но где он и по нему противоречивые отзывы.HK G11 на сей день единственное доработанное безгильзовое оружие НАТО. Это единственно в чём он превосходит. Вроде как были три завода(к вопросу о том кто руководит процессом)на консервации. Видео стрельбы из него показывает высокую отдачу при очередях несмотря на малый калибр. Hk121 и особенно то что после него выпустили уже ручной, имеет высокую кучность, но может применяться в паре с экзоскелетами причём не единично а как основное оружие ударных групп заброшенной в тыл "на добивание" - опыт Афганистана показал такую практику даже без экзоселетов.Отдельный вопрос о ручном пулемёте РФ. Схема калашникова не позволяет говорить при ЛЮБЫХ модернизациях о кучной стрельбе с больших дистанций. Кроме того, калибра 7,62 недостаточного для пробития экзоскелетных костюмов - бронирование там выдержит в большинстве случаев всеракурсно любые 7,62 и менее патроны, я читал работы по материалам - уже пару лет назад китаянкой в Японии были созданы гелевые исск мышцы, возможны мышцы, имеющие в качестве бонуса останавливающий эффект такой же как у армированных слоёв и терпящие несколько прострелов. Т.е. под обычной бронёй держащей 7,62 - ориентируйтесь на пробитие 15мм с 200-300м - такие патроны давно в Швеции производятся под натовский 7,62х51, будет вот такая. Думается если решать на пулях то более 10кДж энергия пули потребуется при диаметре вольфрамового сердечника 7мм для пробития наиболее защищённых зон вроде пластины на груди. Полагаю что для данной цели достаточно модернизировать АВБ барышева https://www.youtube.com/watch?v=ugcLyrSdT1s имевшую при патроне 7,62х54R отдачу ниже чем у АКМ и чья кучность была подтверждена на курсах офицерских. Но калибр придётся увеличить чтобы не было износа ствола до 338 или иметь принципиально другой ствол с керамическим лейнером и испарительным внутренним охлаждением каморы после каждого выстрела. Возможно стоит перейти на картриджи - патронов влезед 2 раза больше и резко снизится нагар от порохов - порох сам по себе ограничение у него низкие метательные качества, что показали опыты ещё 1942 с ЖМВ. https://topwar.ru/38534-kak-vydumali-zhidkiy-poroh-ili-pulemet-na-kerosine.html С другой стороны, сам автомат малоэффективен в борьбе с противником в экзоскелете -дальность поражения целей при ручном пулемёте не ниже 500м (люди пусть и в костюмах -финишная частьспецоперацийВ целом более подходит из того что есть облегчённый, кроме затвора, если это не ухудшит кучности АРГБ Барышева, https://www.youtube.com/watch?v=1L_2rK7oipg т.к. имеет существенно ниже отдачу чем другие образцы и проходит он же как оружие для специфичных задач роботов, в калибре правда 40мм. Автоматический огонь роботу уже ненужен - время реакции систем позволяет стрелять и так точно -может в т.ч. как КАЗ против низкоскоростных применяться. Собственно оружие с перемещением масс нужно лишь тогда когда обычный способов поставления под контроль не сработал или сеть решила что это будет эффективнее для той задачи что ставит. Неуправляемые бомбы а для наземных ещё и мортиры куда эффективнее обычной стрелковки. Предполагается массовое применение робототехники как при атаке так и для контроля территории. Наиболее сложные дорогие как раз контроля территории системы т.к. там сложнее выявлять цели.И поймите дроны на РУ пусть и с простым автопилотом это не БПЛА и ни в коем случае не роботы. Робот это когда после выпуска он сам о себе заботится в т.ч. принимает решение как самостоятельно так и в группе. В России таких нет а работы велись в Швейцарии (я писал уже что их консультировал в 2000-начале 2003 без ряда технических подробностей) США и отчасти в КНР. По швейцарским могу сказать следующее они будут иметь роевой интеллект с элементами собственного поведения, главное - система связи может работать без приближения роботов друг к другу - химическая с программированием выбрасываемых молекул (привет от швейцарских концернов фармахимии). Для человека им и ненужно летальное воздействие - поставят под контроль или химией или излучениями. Нейропсихофизиологией в Швейцарии занимаются более ста лет и на уровне финансирования не хуже лучших годов СССР в интересах Ротшильдов и Ко, хотя главные в США в частности Аргоннская лаба, Смитсоновский универ и его почки. Их интересует контроль над сознанием. Скажем 90% устроит остальных добьют.Итак с одной стороны человек с АК и РПГ сейчас с другой полноценные роевые дроны-роботы и оружие без переноса масс. Результат будет предсказуем, оружие без переноса масс применялось впервые в СССР, много позднее США в Афганистане (ЭМИ). То что ранее требовало С-130 сейчас может размещаться на рое из сотни роевых дронов по 70кг. Очень плохо что в РФ их нет хотя первые прототипы латали в 2004, как инициатор писавший ТЗ и первый руководитель проекта говорю.