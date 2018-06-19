Другой автомат. В чем ковровский А-545 превосходит ижевский АК-12
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Автомат А-545.
Источник: © Фото : Завод имени В.А. Дегтярева
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости, Андрей Коц. Два завода, два калибра, четыре ствола. В начале года Минобороны России озвучило намерение принять на вооружение автоматы АК-12 и АК-15 от концерна "Калашников", а также А-545 (индекс Минобороны 6П67) и А-762 (6П68) Завода имени Дегтярева (ЗиД). И если первые два широкой общественности хорошо известны, то ковровские новинки незаслуженно остаются в тени. Корреспондент РИА Новости отправился на ЗиД, пообщался с разработчиками и пострелял из автомата А-545 на контрольно-испытательном стенде.
Снизить отдачу
Ведущий инженер-конструктор Дмитрий Терешин щелкает замком оружейного шкафа и достает новенький автомат. Внешне оружие выглядит довольно изящно и по весу-размеру напоминает старый добрый АК-74. Но это только на первый взгляд - конструктивно 545-й сильно отличается. Выдвижной приклад можно отрегулировать по длине для стрельбы в бронежилете и без. Переводчик-предохранитель установлен чуть выше пистолетной рукояти, для удобства вынесен на обе стороны ствольной коробки и имеет промежуточное положение для стрельбы очередями с отсечкой по два патрона. Для повышения жесткости конструкции крышка ствольной коробки выполнена несъемной. Это позволило закрепить сверху планку "Пикатинни" для установки оптических и коллиматорных прицелов. Автомат приятно держать в руках - он эргономичен, "ухватист", красив, как и все по-настоящему качественное оружие. И при этом очень надежен.
"На предварительных и государственных испытаниях наш автомат показал себя, мягко говоря, не хуже калашникова, - рассказывает корреспонденту РИА Новости заместитель главного инженера - главный конструктор направления Андрей Махнин. - В том числе и по параметрам надежности. Стреляли в затрудненных условиях, в пыли, под дождем, в жару и мороз, бросали оружие на бетонный пол. Автомат работал безотказно. А по кучности стрельбы А-545 и А-762 превзошли АК-12 и АК-15".
|Автомат А-545.
|Источник: РИА Новости / Андрей Коц
Этого удалось добиться благодаря "изюминке" конструкции ковровского оружия - сбалансированной схеме автоматики, предложенной изобретателем подольского ЦНИИТОЧМАШ Виктором Ткачевым в 1970-х. При ведении огня, к примеру, из автомата Калашникова на оружие и стрелка воздействует импульс не только от выстрела, но и от подвижных частей затворной группы. В результате ствол ощутимо уводит в сторону.
В изделиях ковровских оружейников этот импульс начисто гасится балансиром-противовесом, после выстрела движущимся навстречу затворной раме. Особенно это чувствуется при стрельбе короткими очередями - оружие не подбрасывает, а пули уходят буквально "в точку". Несколько непривычным показался лишь механический прицел диоптрического типа, установленный вместо открытого, как на АК. Однако многие специалисты считают его более точным, хотя и требующим определенной подготовки.
Оружие для профи
Автоматы А-545, А-762, АК-12 и АК-15 в серию пока не запущены. По словам Андрея Махнина, общевойсковая эксплуатация опытной партии прошла успешно, однако военные озвучили ряд пожеланий по доработке изделий обоих предприятий. Ковровчане учли все замечания заказчика и внесли изменения в конструкцию оружия. По их словам, это абсолютно нормальный процесс - тот же легендарный АК, принятый в эксплуатацию в 1949-м, доводили до ума, по разным оценкам, от 13 до 15 лет. Но уже известно, что массовое перевооружение войск на А-545 и А-762 не планируется. Эти автоматы пойдут в разведподразделения и спецназ.
|Автомат А-545.
|Источник: Завод имени В.А. Дегтярева
"Наши изделия чуть посложнее по конструкции и дороже в изготовлении, - поясняет Махнин. - Если АК может собрать и разобрать каждый россиянин, не прогуливавший в школе ОБЖ, то на А-545 и А-762 придется переучиваться. Кроме того, нужно учитывать, что автомат Калашникова промышленность давно освоила - отлажены технология, серия. Если вдруг война, армейский автомат нужно производить массово. А у нас все-таки новый автомат, к тому же предназначенный для более опытных стрелков, чем солдаты-срочники". Испытывавшие новинку офицеры не сразу, но осознали все его достоинства.
Стоит отметить, что автомат оценили не только профессионалы. Известный любитель стрелкового оружия актер Стивен Сигал, посетив ЗиД, с удовольствием разрядил из А-545 несколько магазинов.
|Автомат А-545.
|Источник: РИА Новости / Андрей Коц
Потенциальным иностранным заказчикам ковровские автоматы еще не показывали. Паспорт экспортного облика оформляется только после принятия изделия на вооружение. Но уже известно, что на базе А-545 будет создан гражданский карабин под патрон 5,45х39 миллиметров. К июлю должен быть готов эскизный проект, а к Новому году - и опытный образец.
"Рабочий инструмент"
Родоначальником А-545 и А-762 можно считать автомат СА-006, разработанный в начале 1970-х Александром Константиновым и Станиславом Кокшаровым. В нем впервые удалось реализовать схему сбалансированной автоматики, схожей с той, что используется на современных ковровских автоматах. Дальнейшее развитие этого оружия - АЕК-971, один из семи автоматов ОКР "Абакан". Целью опытно-конструкторской работы было создание нового стрелкового оружия, превосходящего по эффективности огня 5,45-миллиметровый АК-74.
Работы над АЕК-971 возобновились в середине 1990-х. Была изготовлена серия сбалансированных автоматов калибра 5,45, 5,56 и 7,62 миллиметра. Все образцы прошли этап предварительных испытаний на заводе, но проект пришлось остановить из-за перепрофилирования предприятия. К автомату вернулись в 2012-м, в рамках ОКР "Ратник". При сохранении конструкции прототипов изменились внешний вид и эргономика. А-545 и А-762 получились более универсальными автоматами, которые любой специалист без особого труда сможет настроить под себя.
|Автомат А-545 (6П67) разработки ОАО «Завод им. В. А. Дегтярёва» варианта выпуска 2014 года, представленный на государственные испытания в рамках програмы "Ратник").
|Источник: world.guns.ru
"Недавно сотрудники одного из спецподразделений на полигоне отстреливали новые образцы оружия, - рассказал Андрей Махнин. - Офицерам очень понравилось, как А-545 ведет себя при ведении огня из неустойчивых положений. Он прекрасно подходит для выполнения специальных задач в городе и в зданиях, когда не знаешь, откуда может показаться противник. Это хороший, надежный, неприхотливый и точный автомат, не уступающий конкурентам и по многим параметрам их превосходящий".
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18.06.2018
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Владислав
17049
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№2
19.06.2018 09:45
Решил подавить личное.
Александр, покажите ХОТЬ ОДИН автомат пр-ва стран НАТО способный хотя бы 3 патрона с 400м всадить в мишень ростовую. Со слов офицера при использовании дерева и ремня из АЕК (калибр не уточнял) ему многократно удавалось поражать цели на дальности 400 и более метров из АЕК причём не одним патроном. Двумя возможно на такое способен "никонов" со своей лафетной схемой и отсечкой по 2 выстрела до прихода импульса, но где он и по нему противоречивые отзывы.
HK G11 на сей день единственное доработанное безгильзовое оружие НАТО. Это единственно в чём он превосходит. Вроде как были три завода в Англии (к вопросу о том кто руководит процессом)на консервации. Видео стрельбы из него показывает высокую отдачу при очередях несмотря на малый калибр. Hk121 и особенно то что после него выпустили уже ручной, имеет высокую кучность, но может применяться в паре с экзоскелетами причём не единично а как основное оружие ударных групп заброшенной в тыл "на добивание" - опыт Афганистана показал такую практику даже без экзоселетов.
Отдельный вопрос о ручном пулемёте РФ. Схема калашникова не позволяет говорить при ЛЮБЫХ модернизациях о кучной стрельбе с больших дистанций. Кроме того, калибра 7,62 недостаточного для пробития экзоскелетных костюмов - бронирование там выдержит в большинстве случаев всеракурсно любые 7,62 и менее патроны, я читал работы по материалам - уже пару лет назад китаянкой в Японии были созданы гелевые исск мышцы, возможны мышцы, имеющие в качестве бонуса останавливающий эффект такой же как у армированных слоёв и терпящие несколько прострелов. Т.е. под обычной бронёй держащей 7,62 - ориентируйтесь на пробитие 15мм с 200-300м - такие патроны давно в Швеции производятся под натовский 7,62х51, будет вот такая. Думается если решать на пулях то более 10кДж энергия пули потребуется при диаметре вольфрамового сердечника 7мм для пробития наиболее защищённых зон вроде пластины на груди. Полагаю что для данной цели достаточно модернизировать АВБ барышева https://www.youtube.com/watch?v=ugcLyrSdT1s имевшую при патроне 7,62х54R отдачу ниже чем у АКМ и чья кучность была подтверждена на курсах офицерских. Но калибр придётся увеличить чтобы не было износа ствола до 338 или иметь принципиально другой ствол с керамическим лейнером и испарительным внутренним охлаждением каморы после каждого выстрела. Возможно стоит перейти на картриджи - патронов влезед 2 раза больше и резко снизится нагар от порохов - порох сам по себе ограничение у него низкие метательные качества, что показали опыты ещё 1942 с ЖМВ. https://topwar.ru/38534-kak-vydumali-zhidkiy-poroh-ili-pulemet-na-kerosine.html
С другой стороны, сам автомат малоэффективен в борьбе с противником в экзоскелете -
дальность поражения целей при ручном пулемёте не ниже 500м (люди пусть и в костюмах -
финишная часть некоторых спецопераций и тем более с дронами. В целом более подходит из того что есть облегчённый, кроме затвора, если это не ухудшит кучности АРГБ Барышева, https://www.youtube.com/watch?v=1L_2rK7oipg т.к. имеет существенно ниже отдачу чем другие образцы и проходит он же как оружие для специфичных задач роботов, в калибре правда 40мм. Автоматический огонь роботу уже ненужен - время реакции систем позволяет стрелять и так точно -может в т.ч. как КАЗ против низкоскоростных применяться. Собственно оружие с перемещением масс нужно лишь тогда когда обычный способов поставления под контроль не сработал или сеть решила что это будет эффективнее для той задачи что ставит. Неуправляемые бомбы а для наземных ещё и мортиры куда эффективнее обычной стрелковки. Предполагается массовое применение робототехники как при атаке так и для контроля территории. Наиболее сложные дорогие как раз контроля территории системы т.к. там сложнее выявлять цели.
И поймите дроны на РУ пусть и с простым автопилотом это не БПЛА и ни в коем случае не роботы. Робот это когда после выпуска он сам о себе заботится в т.ч. принимает решение как самостоятельно так и в группе. В России таких нет а работы велись в Швейцарии (я писал уже что их консультировал в 2000-начале 2003 без ряда технических подробностей) США и отчасти в КНР. По швейцарским могу сказать следующее они будут иметь роевой интеллект с элементами собственного поведения, главное - система связи может работать без приближения роботов друг к другу - химическая с программированием выбрасываемых молекул (привет от швейцарских концернов фармахимии). Для человека им и ненужно летальное воздействие - поставят под контроль или химией или излучениями. Нейропсихофизиологией в Швейцарии занимаются более ста лет и на уровне финансирования не хуже лучших годов СССР в интересах Ротшильдов и Ко, хотя главные в США в частности Аргоннская лаба, Смитсоновский универ и его почки. Их интересует контроль над сознанием. Скажем 90% устроит остальных добьют.
Итак с одной стороны человек с АК и РПГ сейчас с другой полноценные роевые дроны-роботы и оружие без переноса масс. Результат будет предсказуем, оружие без переноса масс применялось впервые в СССР, много позднее США в Афганистане (ЭМИ). То что ранее требовало С-130 сейчас может размещаться на рое из сотни роевых дронов по 70кг. Очень плохо что в РФ их нет хотя первые прототипы латали в 2004, как инициатор писавший ТЗ и первый руководитель проекта говорю.
Стоимость подготовки не пушмяса а бойца с экзоскелетом и оборудованием не ниже 6-8кг золотом и минимум 3 года. Стоимость дрона - части роя способного его убить всего 3-4 доллара.
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Воин3D
1703
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№3
19.06.2018 09:49
Цитата, Алексaндр сообщ. №1
Чем ВАЗ-2103 превосходит Москвич-412 в контексте мирового автопрома? Так и Ак-12( Ак-74ММММ) с А-545 (АЕК-971) отстали от ведущих образцов штурмовых винтовок лет так на 20.-1 Это даже комментария не стоит.
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Владислав
17049
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№4
19.06.2018 10:16
Есть и ещё одно. Плохо обученные люди попавшие в войска это балласт.
В России достаточно иметь 400тысяч РД подразделений. Остальные охрана техзники и технари, вспомогательные части. Вооружать тех для кого стрелковое вооружение основное надо нормальным оружием, как минимум АЕК, лучше самозарядным гранатомётом 40мм с запасом в рейде 70 выстрелов (сейчас я читал оценку одного из "бегунов с ветками в Ж" до 1000-1100 патронов к АК-74М, что весит больше или столько же). Остальным ничего, т.к. они только погибнут и дадут патроны профессионально подготовленному противнику а лучше автоматическую систему охраны, я как-то робототехнике больше доверяю чем стрелявшим пару раз на стрельбище. Т.е спеподразделения, погранвойска.
Соотношение потерь по Афганистану для РД "десяток" США показывает их высокую эффективность, даже ранение это ЧП было для спецподразделений КГБ в 1979.
С другой стороны, АЕК показывал наилучший эффект именно при плохо обученном солдате. Они стрелять вообще не умеют и АЕК даёт возможность хоть как-то поражать цели. АК любых модификаций такой возможности не даёт. Так что или вообще никаких автоматов или нормальные типа АЕК. Психологическая и стрелковая подготовка куда нужнее муштры на плацу. Если солдат не может с 400м попасть 5 из 5 выстрелов в мишень 60х60см ему боевое оружие-источник патронов спецназу противника не давать в принципе, как это получить с АК я не знаю с АЕК особенно с улучшенным стволом и переключаемым 1-4х прицелом думаю возможно.
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MaoDz
1238
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№5
19.06.2018 10:30
Владислав
все это очень интересно и перспективно, без вопросов.
Но это вопрос будущего, это надо делать параллельно со стрелковкой.
Еще очень долго стрелковое оружие будет и будет работать, поэтому необходимо развивать.
Кстати, не вижу никаких сложностей с созданием пулемета на базе механики А-545. Только вот вопрос главный- нужен новый патрон.
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snc
648
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№6
19.06.2018 10:41
Цитата, Владислав сообщ. №4
Если солдат не может с 400м попасть 5 из 5 выстрелов в мишень 60х60см ему боевое оружие-источник патронов спецназу противника не давать в принципе
Круто вы завернули! Для открытого прицела и промежуточного патрона это почти предельные условия.
И какая страна на нашей планете, кстати, имеет войска укомплектованные исключительно спецназом?
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Владислав
17049
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№7
19.06.2018 13:00
MaoDz - одно из многочисленных условий выживания.
snc - в РФ реально иметь 400тыс армию первую в мире подобных как из резерва так и постоянной готовности 150-200тыс необходимо иметь остальные не в счёт
В Поднебесной полагаю число спецвойск и близких к ним 150-200тыс только на службе и до миллиона в резерве.
КНДР подобных не менее сотни тысяч имеет, Вьет Нам с пограничниками и резервом до 200-300тысяч США не знаю думаю с уволившимися переведёнными в более тихие подразделения 100-200тысяч при высоком уровне подготовки, я знал одного "seals" воевавшего 5 лет во Вьет Наме лично. Дома у него коллекция трофейных АК, для джунглей он само то и главное выстрел такой же, нет проблем с патронами - с убитых.
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Сергей-82
13123
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№8
19.06.2018 15:44
Цитата, Владислав сообщ. №7
Вьет Нам с пограничниками и резервом до 200-300тысячКакое отношение имеют погранцы Вьетнама к спецназу? Не смешно,точно так же про число в 200-300 тыс. Что касается России то грубо прикинув:
ГРУ 10 тыс.чел+ можно сюда прибавить развед.бригады и горные бригады то есть еще 10 тыс.чел=20
ВДВ 45 -я бригада+развед.баты в дивизиях,бригадах около 4 тыс.чел
ССО =2 тыс.чел.
спецназ ВМФ-1 тыс.чел
ЦСН +региональные отделы 2 тыс.чел.
СВР=скажем 500 чел.
спецназ нац.гвардии попадались цифры в 17 тыс.чел.
СОБР+ОМОН=25-30 тыс.чел.
итого 70-80 тыс.чел.+ по подготовке близки разведка СВ,МП,ДШБ МП это еще 10-12 тыс.чл.+забыл про спецназ ФСО и опять ставить на один уровень голодный спецназ КНДР или спенцназ КНР с спецназом России и США не корректно,все наши спецы(да и США) воюют уже 40 лет подряд,а у спецов КНР и КНДР нет опыта.
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MaoDz
1238
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№9
19.06.2018 15:51
Цитата, q
СОБР+ОМОН=25-30 тыс.чел.Их бы я сюда не ставил. Они спецы, но направление совсем другое, отличное от армейского, имхо.
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Сергей-82
13123
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№10
19.06.2018 16:01
Цитата, MaoDz сообщ. №9
Они спецы, но направление совсем другое, отличное от армейского, имхо.Они брали Грозный как штурмовики,выявляют и уничтожают радикалов на Кавказе,то есть антипартизанские навыки есть,в их частях есть снаипера,подрывники и т.д.Выше
Цитата, Владислав сообщ. №7
я знал одного "seals" воевавшего 5 лет во Вьет Наме лично.чем отличается этот боец Сеал от боица ОМОНа который 15 раз был на Кавказе ?
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MaoDz
1238
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№11
19.06.2018 16:04
Цитата, q
чем отличается этот боец Сеал от боица ОМОНа который 15 раз был на Кавказе ?Подготовка чуть другая. Однако соглашусь, что опытного омоновца проще чуть доучить, чем готовить нового специалиста.
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Владислав
17049
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№12
19.06.2018 16:19
Сергей-82 MaoDz Тем что в джунглях он умеет воевать и скорее выйдет победителм в схватке что нельзя сказать о Восточной Сибири при -55С. В целом сравнивать того тюленя корректно с ГРУ спецназом но не во ВьетНаме а где-нибудь в Афганистане. Они его боялись и ни при каких обстоятельствах старались не вступать в столкновение.
" у спецов КНР и КНДР нет опыта" - видимо у нас разные источники информации. Ракеты сами собой в тот же Йемен, Иран или пр. точки попадали. Не говоря об Афганистане с 1970-х годов, маоистов из "Сендеро Луминосо" и десятков групп по миру в т.ч. в США. Впрочем имея под 600тыс китайцев в NYC им особо и стараться не надо.
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Враг
8490
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№13
19.06.2018 17:48
Всё же работает сбалансированная автоматика в случае калибра 7,62? Если не работает, то как-то не понятно зачем она там нужна.
Люди вроде М. Попенкера утверждают, что бесполезно, но хотелось бы всё же каких-то практических доказательств и объяснений зачем делали А-762, если не работает.
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Сергей-82
13123
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№14
19.06.2018 18:01
Цитата, MaoDz сообщ. №11
Подготовка чуть другая.ЦСН,спецназ ВВ тоже по другому,я как понял речь о спецназе и близких к нему солдатах.
Цитата, MaoDz сообщ. №11
Однако соглашусь, что опытного омоновца проще чуть доучить, чем готовить нового специалиста.Бойцы ОМОНа как правило это бывшие солдаты ВС,то есть кто то из пехоты,кто из ВДВ,кто из ГРУ и т.д. Как сказал выше на Кавказе они выполняют разные задачи.
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Сергей-82
13123
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№15
19.06.2018 18:10
Цитата, Владислав сообщ. №12
В целом сравнивать того тюленя корректно с ГРУ спецназом но не во ВьетНаме а где-нибудь в Афганистане. Они его боялись и ни при каких обстоятельствах старались не вступать в столкновение.Вопрос сложен,спецназ ГРУ в Афгане занимался ни тем к чему его готовили.Времена меняются был Крым,сейчас Сирия где спецназ применялся уже по другому,спецназ превращается в более гибкую структуру. ИМХО это наблюдается у нас и у США ,Израиля у других стран это слабо просматривается.
Цитата, Владислав сообщ. №12
у спецов КНР и КНДР нет опыта" - видимо у нас разные источники информации. Ракеты сами собой в тот же Йемен, Иран или пр. точки попадали.Какое это имеет отношение к умению спецназа проводить операции подобные перевороту в Афгане,операций в Крыму,гибридных войны на Донбассе,Сирии?Спецназ СССР/России показал что может проводить перевороты ,менять власть без крови,организовывать военные формирование из простых людей и т.д.
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