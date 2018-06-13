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В ЗВО поступили модернизированные самоходные артиллерийские установки "Мста-СМ"

14.06.2018 ЦАМТО 426 0
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Мста-С
САУ Мста-С.
Источник: НПК "Уралвагонзавод"

ЦАМТО, 13 июня. До 20 модернизированных самоходных артиллерийских гаубиц "Мста-СМ" поступили на вооружение артиллерийской бригады ЗВО, дислоцированной в Московской области.

152-мм самоходная артиллерийская система "Мста-СМ" предназначена для уничтожения артиллерийских и минометных батарей, бронетехники, противотанковых средств, средств ПВО и ПРО, а также живой силы противника.

Выбор цели и наведение орудия могут осуществляться как при помощи специальной автоматизированной системы управления с пункта управления командира батареи, так и непосредственно на гаубице. Для стрельбы могут использоваться управляемые снаряды и неуправляемые осколочно-фугасные.

Кроме того, до конца текущего года на вооружение артиллерийских подразделений ЗВО поступят новейшие САУ "Коалиция-СВ", сообщает пресс-служба Западного военного округа.
13.06.2018
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  • В новости упоминаются
Продукция
2С36 Коалиция-СВ
Мста-С
Компании
Минoбороны РФ

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