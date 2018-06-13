В ЗВО поступили модернизированные самоходные артиллерийские установки "Мста-СМ"
|
|
САУ Мста-С.
Источник: НПК "Уралвагонзавод"
ЦАМТО, 13 июня. До 20 модернизированных самоходных артиллерийских гаубиц "Мста-СМ" поступили на вооружение артиллерийской бригады ЗВО, дислоцированной в Московской области.
152-мм самоходная артиллерийская система "Мста-СМ" предназначена для уничтожения артиллерийских и минометных батарей, бронетехники, противотанковых средств, средств ПВО и ПРО, а также живой силы противника.
Выбор цели и наведение орудия могут осуществляться как при помощи специальной автоматизированной системы управления с пункта управления командира батареи, так и непосредственно на гаубице. Для стрельбы могут использоваться управляемые снаряды и неуправляемые осколочно-фугасные.
Кроме того, до конца текущего года на вооружение артиллерийских подразделений ЗВО поступят новейшие САУ "Коалиция-СВ", сообщает пресс-служба Западного военного округа.
|
13.06.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
11.05.2018 В Москве на Красной площади состоялся военный парад в ознаменование 73-й годовщины победы в Великой Отечественной войне
09.04.2018 Более 12 тыс. человек и свыше 120 единиц техники пройдут по Красной площади 9 мая
01.02.2018 Очередной "Прорыв": армия России получит на вооружение новый танк
27.11.2017 Разработчик рассказал о будущем установок "Коалиция-СВ" в войсках
21.11.2017 "Смерчи", "Ураганы" и "Искандеры": чем вооружены "боги войны"
17.11.2017 Порох сухим: Россия взялась за главный калибр
18.09.2017 Боги войны. Самые грозные артиллерийские системы Российской армии
05.09.2017 Триумфальная "Коалиция". Как новая российская САУ превзошла артиллерию НАТО