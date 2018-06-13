В ЗВО поступили модернизированные самоходные артиллерийские установки "Мста-СМ"



САУ Мста-С.

Источник: НПК "Уралвагонзавод" САУ Мста-С.Источник: НПК "Уралвагонзавод"

ЦАМТО, 13 июня. До 20 модернизированных самоходных артиллерийских гаубиц "Мста-СМ" поступили на вооружение артиллерийской бригады ЗВО, дислоцированной в Московской области.

152-мм самоходная артиллерийская система "Мста-СМ" предназначена для уничтожения артиллерийских и минометных батарей, бронетехники, противотанковых средств, средств ПВО и ПРО, а также живой силы противника.

Выбор цели и наведение орудия могут осуществляться как при помощи специальной автоматизированной системы управления с пункта управления командира батареи, так и непосредственно на гаубице. Для стрельбы могут использоваться управляемые снаряды и неуправляемые осколочно-фугасные.

Кроме того, до конца текущего года на вооружение артиллерийских подразделений ЗВО поступят новейшие САУ "Коалиция-СВ", сообщает пресс-служба Западного военного округа.