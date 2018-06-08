Верховная Рада Украины одобрила соглашение о прибретении 55 вертолетов Airbus Helicopters

Верховная Рада Украины 7 июня 2018 года ратифицировала соглашение между правительствами Украины и Франции об официальной поддержке в создании единой системы авиационной безопасности и гражданской защиты в Украине, подписанное в Париже 29 мая. Напомним, что данное соглашение предусматривает приобретение для министерства внутренних дел Украины в счет французского кредита 55 вертолетов производства компании Airbus Helicopters трех типов (легких Н125 и Н145 и тяжелых Н225), которые будут использоваться в интересах Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Государственной пограничной службы, Национальной гвардии и Национальной полиции Украины.

Вертолеты Airbus Helicopters H225 (EC225LP) компании CHC Helicopter в ангаре в Абердине (Великобритания). Теперь эти выведенные из эксплуатации вертолеты предполагаются к продаже для МВД Украины (с) www.handbook.aero

Материалы к документам для ратификации Верховной Радой содержат некоторые подробности этой причудливой для нынешнего состояния украинского бюджета негоции. В частностии, общая стоимость контрактного соглашения составит 558,3 млн евро, из которых 475 млн евро выделяет французская сторона - 45 млн евро в виде прямого государственного казначейского займа сроком на шесть лет и 430 млн евро в виде кредита также на шесть лет от консорциума французских банков под гарантии французского казначейства. Процентная ставка банковского займа включает Европейскую межбанковскую ставку предложения на три месяца (ЕURIBOR 3m) плюс маржа не более чем на 2,5%. Фактическая стоимость обслуживания банковского кредита для Украины составит около 4% в год. Процентная ставка по казначейскому займу является ставкой TICR (справочная коммерческая процентная ставка - плавающаяя от 0,95% до 1,05 % годовых). Страховая премия в размере от 6,5 до 8,37%.

Остальные 83,3 млн евро (то есть 15% всей стоимости) выделяется из бюджета МВД Украины. Соответственно, из указанных 15% МВД Украины должно выплачивать по 10% в качестве предоплаты за каждый вертолет, и остальные 5% - выплачивать по факту его поставки.

Согласно соглашению, контракты между французским поставщиком и украинской стороной должны быть приняты к финансированию не позже 31 декабря 2019 года. Соглашение содержит отдельный пункт, посвященный обязательствам сторон по борьбе с коррупцией, согласно которому, в случае получения фрацузской стороной данных о наличии коррупционных действий при выполнении договора, она может приостановить его финансирование и потребовать досрочного возврата кредита.

Из 55 планируемых к приобретению вертолетов, 24 должны быть типа Н125 (цена в закупке 4,9 млн евро за машину), 10 типа Н145 (цена 11,01 млн евро за машину) и 21 типа Н225 (цена 15,6 млн евро за машину). Таким образом, общая стоимость собственно 55 вертолетов составит 399,3 млн евро. Остальные 159 млн евро, видимо, составят техническое и сервисное обслуживание, поставка запчастей и наземного оборудования, обучение летного и технического состава.

Как уже сообщал наш блог, со ссылкой на французские источники, если вертолеты Н125 и н145 для Украины должны поставляться нового производствак компании Airbus Helicopters, то вертолеты Н225 Super Pumf будут машинами, выведенными из эксплуатации международной (канадской) компанией CHC Helicopter. В частности, ранее сообщалось, что в октябре 2016 года французская компания Avinco получила контракт от лизингодателя 21 выведенного из эксплуатации компании CHC Helicopter вертолета Н225 (французской лизинговой компании Parilease, принадлежащей банку BNP Paribas) на ремонт, предпродажную подготовку, хранение и продажу этих вертолетов. Указанные 21 вертолет Н225 были построены с 2007 по 2012 годы, 18 из этих вертолетов выполнены в "офшорном" варианте (для перевозки людей на нефтегазодобывающие морские платформы) и три в поисково-спасательном варианте.

Первые четыре вертолета Н225 должны быть поставлены МВД Украины уже в конце 2018 года.

Презентационный ролик МВД Украины по соглашению о закупке вертолетов Airbus Helicopters: