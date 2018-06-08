Война дронов выходит на новый этап



«Орлан-10» – самый массово закупаемый российским военным ведомством комплекс беспилотных летательных аппаратов. По имеющимся данным можно предположить, что на настоящий момент серийно изготовлено уже более 1500 единиц БЛА данной модели. Производимый компанией ООО «Специальный технологический центр» (СТЦ, Санкт-Петербург) БЛА взлетной массой до 18 кг и массой полезной нагрузки до 4 кг в оснащении различными элементами аппаратуры полезной нагрузки может применяться для решения широкого спектра задач, включая не только видовую разведку, но радиотехническую разведку, подавление каналов связи и.т.д. Кубинка, 25.05.2018.

Источник: Денис Федутинов «Орлан-10» – самый массово закупаемый российским военным ведомством комплекс беспилотных летательных аппаратов. По имеющимся данным можно предположить, что на настоящий момент серийно изготовлено уже более 1500 единиц БЛА данной модели. Производимый компанией ООО «Специальный технологический центр» (СТЦ, Санкт-Петербург) БЛА взлетной массой до 18 кг и массой полезной нагрузки до 4 кг в оснащении различными элементами аппаратуры полезной нагрузки может применяться для решения широкого спектра задач, включая не только видовую разведку, но радиотехническую разведку, подавление каналов связи и.т.д. Кубинка, 25.05.2018.Источник: Денис Федутинов

После долгой, очень долгой, надо сказать, раскачки отечественные разработчики беспилотной авиационной техники смогли наконец не только в значительной мере удовлетворить запросы в этой технике российского Министерства обороны, но и приступить к продвижению своих образцов на внешнем рынке.

В частности, на международной оружейной выставке KADEX-2018, проходившей в Казахстане в конце мая 2018 года (репортаж о выставке опубликован в этом номере "НВО"), были представлены беспилотные летательные аппараты (БЛА) типов "Орлан-10Е" и "Орион-Э". О последнем беспилотнике, разработанном Группой "Кронштадт", в минувшем году уже подробно писала "НГ" (см. "В бой рвется русский \"Орион-Э", "НГ" от 25.07.17). Фактически в случае оснащения его авиационными средствами поражения "Орион-Э" - новинка каталога Рособоронэкспорта - станет первым российским разведывательно-ударным дроном класса MALE (средней высотности, большой продолжительности полета), который сможет составить на мировом рынке конкуренцию американским, израильским и китайским аналогам.

Международный дебютант KADEX-2018 - беспилотник "Орлан-10Е" - является представителем уже другого класса воздушных роботов. Экспортная модификация многоцелевого БЛА "Орлан-10", который является одной из наиболее востребованных моделей беспилотных комплексов в российской армии, имеет ряд технических и программных доработок, существенно повышающих характеристики беспилотника. Серия дронов "Орлан" создана конструкторами ООО "Специальный Технологический Центр" и является передовой отечественной разработкой.

"Орлан-10", на основе которого создана экспортная версия, входит в состав единой системы управления тактического звена (ЕСУ ТЗ) и решает задачи по ведению разведки в интересах боевой техники, подключенной к ЕСУ ТЗ. Беспилотник как бы включен в единую сеть с самоходными артиллерийскими установками, танками, средствами ПВО и др. Причем одновременно можно управлять несколькими аппаратами, которые могут выступать в роли ретранслятора для передачи сигнала на пункт управления от более удаленных беспилотников. "Орланы" эксплуатируются российскими военными и экстренными службами с 2010 года и их суммарный налет превысил несколько десятков тысяч часов.

Аппараты применялись во время проведения военных учений и получили высокую оценку в операциях в Сирии. Беспилотники прошли проверку Олимпиадой-2014, где они были задействованы в охранных мероприятиях. После крупной авиационной катастрофы в декабре 2016 года в Сочи БЛА данного семейства были привлечены к поисково-спасательным работам. Дроны могут также использоваться и в радиоэлектронной борьбе - с их помощью можно вывести из строя соответствующие устройства противника, "ослепив" и перехватив контроль над аппаратурой, что становится особенно актуальным в условиях вооруженного противоборства нового времени.

Модернизированный "Орлан-10Е", представленный иностранным заказчикам в Астане, состоит из двух-четырех беспилотных летательных аппаратов, пускового устройства катапультного типа и целевой нагрузки. В его состав входят дневные фото- и видеокамеры, тепловизионный прибор, система мониторинга сотовых сетей стандарта GSM или средств обнаружения радиостанций тактического уровня. Они могут нести датчики для метеорологического, радиационного, химического и биологического мониторинга.

Беспилотный летательный аппарат "Орлан-10Е" имеет вес 18 кг, размах его крыла - 3,1 м, максимальная дальность полета - 300 км, а скорость полета - 70-150 км/ч. "Орлан-10Е" выдерживает порывы ветра до 15 м/с и имеет помехозащищенные линии связи. На экспортном варианте беспилотника установлен поршневой двигатель внутреннего сгорания, позволяющий БЛА находиться в воздухе до 10 часов.

"Орлан-10Е" может использоваться вооруженными силами (а также другими силовыми ведомствами) для решения широкого круга задач по охране границ, морских акваторий, военных баз и аэродромов, для ведения разведки, выдачи целеуказания и корректировки огня, ретрансляции связи, сопровождения армейских колонн. Кроме того, он может применяться для решения задач по охране общественного порядка, при чрезвычайных ситуациях и в других случаях, когда необходим мониторинг значительных площадей местности.

Вся информация передается на наземный пункт и существенно повышает оперативные возможности противодействия. Передаваемые сообщения подвергаются кодированию, обеспечивается помехозащищенность радиоканалов и управления, что критически важно при наличии у противника современных средств радиоэлектронной борьбы.

По оценкам специалистов, указанные российские беспилотники имеют весьма неплохие шансы на внешнем оружейном рынке. Чего не скажешь о некоторых образцах БЛА, разрабатываемых для нужд российского военного ведомства. В частности, набирает обороты скандал вокруг АО Научно-производственное объединение "Опытно-конструкторское бюро им. М.П. Симонова", которое в рамках контракта с Минобороны России должно разработать и поставить заказчику тяжелый БЛА типа "Альтаир" (см. "Кто подрезает крылья российскому беспилотнику" в "НГ" от 05.06.18). Есть нарекания и к некоторым другим системам. Остается надеяться, что с новым заместителем председателя правительства Российской Федерации по вопросам оборонно-промышленного комплекса, которым стал бывший замминистра обороны РФ Юрий Борисов, все проблемы в части, касающейся как беспилотной программы, так и других проектов, реализуемых в интересах российских военных, будут оперативно урегулированы. Насчет же "Роскосмоса" твердой надежды на быстрое устранение всех накопившихся негативных моментов, к сожалению, нет.