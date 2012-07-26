В бой рвется русский "Орион-Э"



Макет ударно-разведывательного БПЛА "Орион"

Источник: missiles.ru Макет ударно-разведывательного БПЛА "Орион"Источник: missiles.ru

Среди множества экспонатов авиасалона МАКС-2017 заметно выделялся своим хищным видом китайский разведывательно-ударный беспилотник "Вин Лун" I. Однако если еще два года назад этот дрон, безусловно, вызвал бы к себе высокий интерес со стороны посетителей и даже экспертов, то на этот раз он остался не у дел. Все внимание было сосредоточено на российском беспилотнике, с возможностями которого во время закрытого показа ознакомился президент РФ Владимир Путин.

Китайский разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат (БЛА) "Вин Лун" I, также именуемый "Птеродактиль" I, относится к классу MALE (средней высотности и большой продолжительности полета). Первый официальный показ его масштабной модели состоялся на авиасалоне в Чжухае в 2010 году, с 2011 года его активно экспортируют, но сам дрон, уже в "фирменной" раскраске ВВС НОАК, китайцы показали в Чжухае только в 2014 году.

"Птеродактиль" может решать задачи военного и гражданского характера. В первом случае - вести разведку на поле боя или в заданном районе, решать задачи в рамках радиоэлектронной борьбы и наносить удары по небольшим наземным целям, в том числе подвижным; а на "гражданке" - осуществлять мониторинг представляющих интерес районов или объектов и т.п. Он может выполнять взлет, полет по маршруту и посадку по командам оператора наземного командного пункта или же в полностью автономном режиме.

Основные характеристики: длина - 9 м, размах крыла - 14 м, высота - 2,7 м, максимальная взлетная масса - 1200 кг, полезная нагрузка - до 195 кг, продолжительность полета - до 20 часов, высота полета - 6000 м, скорость - 280 км/ч. В состав комплекса входит четыре БЛА, наземная станция управления, средства обеспечения и целевая нагрузка: оптико-электронные и иные средства, а также вооружение, подвешиваемое на четырех подкрыльевых узлах (управляемые ракеты класса "воздух-земля", управляемые и обычные авиабомбы).

К настоящему времени известно, что данные БЛА поступили на вооружение Казахстана, Египта, Саудовской Аравии и ОАЭ. В трех последних они уже получили боевое крещение. Самый недавний пример - антитеррористическая операция египетских военных на Синае, где с их помощью уничтожили до 18 боевиков. Предположительно, дроны поставлены в Нигерию и Узбекистан. В июне 2016 года такой БЛА разбился в Пакистане, так что, возможно, комплекс проходит испытания в интересах его военных.

Пекин в последнее время активизировал поставки своих дронов на мировой рынок вооружений. Спрос на такие системы весьма высок, но лидеры в этой области - США и Израиль - не продают свою продукцию целому ряду стран или же просят слишком высокую цену. Вот тут и нашел свою нишу Китай. Но спокойно находиться в ней ему долго не придется - достойную конкуренцию китайским дронам должны составить российские БЛА. Так, в размерности "Птеродактиля" I в интересах Минобороны РФ специалистами из Санкт-Петербурга создан и проходит испытания аналогичный беспилотник, экспортный вариант которого - "Орион-Э" - был презентован 19 июля с.г. на МАКС-2017. И в тот же день с "Рособоронэкспортом" было подписано соглашение по экспортному продвижению комплекса воздушной разведки на базе такого БЛА. Приоритет - страны Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки и Африки.

"По нашим оценкам, этот образец в перспективе может отвоевать существенную долю мирового объема рынка беспилотников. Таким образом, мы выйдем на одно из ведущих мест в мире по поставкам этих систем", - сообщил заместитель гендиректора "Рособоронэкспорта" Сергей Ладыгин. Сделать это, имея таких конкурентов, как американцы, израильтяне и китайцы, будет непросто, но зато заставит разработчиков не почивать на лаврах достигнутого, а постоянно совершенствоваться.

"Орион-Э" предназначен для ведения воздушной разведки и информационного обеспечения подразделений вооруженных сил. Он может вести воздушное патрулирование; выполнять доразведку наземных объектов для обеспечения целеуказания средствам поражения, корректировку огня и оценку его результатов; осуществлять топографическую разведку местности. Причем в наземном модуле управления комплекса, который вместе с различной целевой нагрузкой можно было видеть на выставке, реализован уникальный интуитивно понятный программный интерфейс, автоматизирующий контроль оператора за ходом выполнения миссии и позволяющий ему концентрировать внимание на самых важных задачах.

Основные характеристики российского дрона, по данным разработчика: масса полезной нагрузки - 200 кг, радиус применения - 250 км, продолжительность полета - 24 часа, высота полета - 7500 м. В состав комплекса входят несколько БЛА, система автоматического взлета/посадки и аэродромное технологическое оборудование.

"Орион-Э" имеет низкую акустическую заметность, а благодаря энергоэкономичной электроимпульсной противообледенительной системе может применяться в условиях обледенения. Планер - полностью композитный (и обшивка, и силовой набор), на борту - только электрические системы. Уровень новизны - фактически 100%. "За пять лет в стране разработаны технологии, которых вообще не существовало до того, как мы приступили к решению этой задачи, - подчеркивает генеральный конструктор комплекса Николай Долженков. - Нам пришлось оформлять в общей сложности более 100 технических заданий, из них 50 основных, крупных, на новые разработки".

Возможности беспилотника-разведчика можно было оценить тут же в рамках проводившейся демонстрации. А в перспективе, вероятно, появится и его разведывательно-ударный вариант. С технической точки зрения препятствий к этому нет.

Особо подчеркнем: "Орион-Э" является первым аппаратом класса MALE, полностью созданным и выпускаемым в России. Впрочем, если точнее, то вторым, поскольку первый - это дрон для российских военных. Именно возможности последнего в полной мере оценил на выставке Владимир Путин. Вполне возможно, что как раз увиденное им в ходе спецпоказа и стало поводом угостить членов российского правительства мороженым. Повод, надо сказать, вполне достойный.

Владимир Щербаков