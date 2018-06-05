Кто подрезает крылья российскому беспилотнику



Комплекс воздушной мишени «Дань» на базе самолета-мишени «Дань» многократного использования (до 10 раз) имитирует полет крылатых ракет и дозвуковых самолетов тактической авиации. Источник: Оружие России. Комплекс воздушной мишени «Дань» на базе самолета-мишени «Дань» многократного использования (до 10 раз) имитирует полет крылатых ракет и дозвуковых самолетов тактической авиации. Источник: Оружие России.

Следователи пытаются понять, почему буксует процесс создания современного БПЛА и куда уходят государственные деньги

В нынешних условиях армия, которая претендует на звание современной, обязательно должна быть оснащена беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Как показали боевые действия в Грузии и Сирии, российские военные остро нуждаются в прогрессивных и качественных беспилотниках, и уже не один год в нашей стране высшее военное руководство пытается наладить производство подобной техники, о чем не раз рассказывали «НГ» и «НВО». Однако стремление даже самых высокопоставленных руководителей осовременить армию нередко сталкивается с весьма прозаичными проблемами – выделенные финансы исчезают, а результата не видно. Как сообщают «Новые Известия» (04.06.18), Следственный комитет России расследует очередное уголовное дело о хищении денежных средств Минобороны, по данным издания, пока речь идет о сумме около 90 млн руб., которая скоро может оказаться куда более внушительной. Причем следствие изучает странные события, сопровождающие именно разработку беспилотников для армейских нужд, которые могут поставить под угрозу даже выполнение Гособоронзаказа.

Россия пытается устранить свое отставание от развитых стран в разработке и производстве беспилотников уже не один год. Как отмечают «Новые Известия», в 2016 году премьер-министр Дмитрий Медведев посещал Казань, где осматривал прототип одного из БПЛА, причем подробности проекта рассказывал главе правительства Александр Гомзин. Он возглавляет казанское АО Научно-производственное объединение «Опытно-конструкторское бюро им. М.П. Симонова», которое и создавало новый российский беспилотник.

Однако через некоторое время выяснилось, что особенности работы над проектом интересны не только премьеру, но и следователям и служителям Фемиды. «Новые известия» со ссылкой на «Бизнес-Online» отмечают, что 8 апреля 2018 года Советский «районный суд Казани принял решение об избрании меры пресечения Гомзину в виде заключения под стражу сроком на два месяца. 8 мая 2018 года Верховный суд Республики Татарстан оставил решение районного суда в силе, но уже 21 мая обвиняемый Гомзин неожиданно был отпущен под подписку о невыезде».

«То, что дело с казанским беспилотником идет не так, как надо, компетентные органы поняли в 2014 году, – сообщало издание «Бизнес-Online», сведения которого приводят «Новые Известия». – Более того, проверка Счетной палаты показала, что 493 млн из 1,035 млрд руб., выделенных на НИР, выводились в офшоры. Каким образом? Работы по композитам бюро заказало у некоего ООО «Милтек». Актов выполненных работ не оказалось, зато выяснилось, что средства через эту фирму перетекали в офшоры, а затем сложным путем возвращались в Россию, где оседали на счетах, в том числе физических лиц. В ходе следственных действий, говорит источник, владельцы «Милтека» подтвердили: все операции были фиктивными».

Созданный аппарат, по данным СМИ, совершил всего два полета, при том, что необходимо минимум 50. «Сами полеты источник описывает с усмешкой: максимальная высота – 800 м, беспилотник управляется с летящего рядом вертолета, при этом подготовка к полету занимает более недели», – пишут «Новые Известия», задаваясь вопросом: каким же образом предприятие Гомзина (ранее называвшееся ОКБ «Сокол») выиграло конкурс на создание тяжелого беспилотника?

Причем эксперты, занимающиеся проблемами военной авиации, по данным издания, находятся в недоумении не один год, ведь на тендере в 2011 году «Соколу» пришлось соперничать с прославленной корпорацией МиГ. Миговцы иронично называли победителей, до этого занимавшихся лишь созданием летающих мишеней, «авиакружком». «Однако их попытки оспорить итоги конкурса через арбитраж так ни к чему и не привели», – пишут «Новые Известия».

Тем не менее после того как к новичку рынка присмотрелись повнимательнее, удалось узнать немало интересного. «Первым делом выяснили, что партнером «Сокола» оказался питерский предприниматель Дмитрий Цветков. Именно он занимался иностранной частью проекта. И неспроста! Цветков – гражданин Великобритании с 2010 года», – пишут «Новые Известия», по данным которых «возможными фигурантами дела в процессуальных статусах от свидетелей до обвиняемых могут оказаться депутат Государственной думы, его дочь, зять и директор оборонного предприятия из Казани».

«Так, Ринат Шамильевич Хайров, с 2007 по 2010 год работал в Министерстве обороны, а впоследствии был избран депутатом Госдумы (в настоящее время является членом комитета ГД по обороне). Его имя пресса связывает со страховой компанией Наско», – сообщают «Новые Известия». По сведениям издания, в 2009 году дочь Хайрова Эльсина вышла замуж за Дмитрия Цветкова.

Государство щедро инвестировало в разработку беспилотников. Однако «Новые Известия» отмечают: «По данным следствия, из поступивших от Минобороны средств под видом договорных отношений 490 млн руб. были перечислены на счет британской компании Hegir Advisory Limited, контролируемой самим Цветковым и его женой Эльсиной, ставшей гражданкой Великобритании в 2013 году, которая на момент тех событий была еще и директором компании, зарегистрированной в Великобритании. Согласно договору, Hegir Advisory на данные средства должна была частично разработать (или заказать разработку) беспилотника в немецких компаниях и институтах. Как впоследствии выяснилось, Гомзин просто передал Цветкову отечественные разработки многолетней давности ученых КНИТУ-КАИ, доработанные его же собственной командой, которые были переведены Цветковым на английский язык и поданы как результаты якобы проделанных работ. Получается, что секретные военные разработки из России «гуляли» где-то между Англией и Германией! Правда, обнаружить в них креатив европейских инженеров не удалось».

По сведениям «Новых Известий», «фамилия Цветкова фигурирует во вскрытых правоохранительными органами схемах по уводу средств за границу. Например, контролируемая им компания Ustira Trading была вовлечена в так называемую «молдавскую» схему и попала в отчет OCCRP (Центр исследования коррупции и организованной преступности), через нее проходили сотни миллионов долларов из России за рубеж. У неработающей и не занимающейся по факту никаким бизнесом гражданки Великобритании Эльсины Хайровой (жены Цветкова), как выяснилось, в собственности имеется квартира в престижном районе Лондона, по адресу 199 Найтсбридж, аппартаменты № 421, оценивающаяся в 10 млн фунтов, и дом стоимостью 22 млн фунтов в графстве Суррей, неподалеку от Лондона, о чем соответствует запись в земельном регистре Великобритании. Помимо этого на Кипре отстроена шикарная вилла с названием Villa Elsina стоимостью более 6 млн евро».

Издание приводит даже фотографии домов, констатируя: «Нового беспилотника в России так и не появилось, зато зарубежная недвижимость семьи Цветковых плодится как грибы после дождя».

«Кроме того, в 2017 году вскрылись факты сотрудничества Гомзина с «обнальщиками» (Гомзин выводил средства ГОЗ из предприятия по контрактам на выполнение высокотехнологичных услуг на фирмы-однодневки с фиктивными учредителями)», – пишут «Новые Известия».

«Еще один эпизод связан с другим проектом ОКБ – оперативно-тактической беспилотной системой наземного и воздушного старта «Зеница» (контракт от ноября 2011 года)», – сообщают «Новые Известия» со ссылкой на «Бизнес-Оnline». «На эту разработку выделили более 800 млн руб., – рассказывает источник. – Но на самом деле это почти копия серийно выпускаемой тем же ОКБ мишени «Дань». «Зеница» заинтересовала органы потому, что был выявлен эпизод с перечислением 12 млн руб. на счет фирмы-однодневки ООО «Спутник», якобы за разработку программного обеспечения. Доказано, что данная фирма никаких работ не проводила, а лишь обналичила деньги и вернула их руководству ОКБ, а в качестве отчетных материалов было представлено программное обеспечение от мишени «Дань». Помимо этого следственные органы подозревают Гомзина и его соучастников в нецелевом расходовании средств на крупную сумму. Таким образом, в рамках всей этой истории возбуждено уже три уголовных дела в отношении Гомзина», – пишут «Новые Известия».

Как отмечает издание, «проект беспилотника, на который Министерство обороны потратило уже более миллиарда рублей, сильно буксует». «Образцы, с трудом и муками построенные в ОКБ, никак не могут выйти на заданные характеристики (как говорят эксперты на своем жаргоне – «птица не летит»). В финансовых делах все еще хуже – имущество предприятия заложено под кредиты, задолженность перед поставщиками составляет более 300 млн руб., а в целом дефицит финансирования по проекту составляет более 1,37 млрд руб.», – говорится в публикации.

«Новые Известия» сообщают, что в последнее время Гомзин «развивает бурную информационную активность в виде писем, заявлений и обращений в различные инстанции», в которых речь якобы идет о попытках рейдерского захвата, происках врагов РФ, которые мешают ОКБ и его партнерам выполнять «важное задание Родины». При этом, как полагает издание, будущее самого предприятия, «мягко говоря, туманно»…

Максим Солопов