Русский "Джавелин" - "Автономия" никак не доберется до войск

О нашем ответе американскому "Джавелину" - российском противотанковом комплексе третьего поколения "Автономия" говорят уже много лет. В Сети даже можно найти достаточно подробные характеристики.

Фото: imp-navigator.livejournal.com

Фото: imp-navigator.livejournal.com

Фото: imp-navigator.livejournal.com

Китайский переносной ПТРК трего поколения "Red Arrow 12"

По крайней мере, согласно им, наш ПТРК не должен был уступать американскому "дротику". Однако комплекс так и не был доведен до серийного производства.

По мнению военных экспертов, с которыми обсуждался этот вопрос, дело тут даже не в технических проблемах, хотя, по всей видимости, без них тоже не обошлось. Но более чем за два десятилетия можно было справиться с куда более серьезными задачами. Дело в том, что значительно более дешевые комплексы предыдущего поколения успешно выполняли задачи по уничтожению бронетехники. Это было продемонстрировано в Сирии, Ираке и Йемене.

Но всегда это продолжаться не могло. В мире сегодня совершенствуются комплексы активной защиты. Ряд стран, например Китай, активно работают над системами, действующими по принципу "выстрелил-забыл". Образцы ПТРК третьего поколения уже демонстрируются на выставках и, по всей видимости, скоро их смогут купить даже бедные страны третьего мира.

Поэтому России в любом случае придется доводить до серийного производства аналогичное оружие, если мы не хотим, чтобы в следующем десятилетии нас просто вытеснили из этой достаточно прибыльной ниши.

Дмитрий Лемешко