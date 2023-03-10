Конфликт на Украине привел США к оружейному дефициту

WP: США не успевают пополнять истощающиеся запасы оружия

Конфликт на Украине обнажил неспособность американского ВПК быстро нарастить производство многих видов оружия, пишет The Washington Post. Не помог решить эту проблему и крупнейший в мире военный бюджет.

Мисси Райан (Missy Ryan)

Скрэнтон, Пенсильвания —Резкий шипящий звук наполняет фабрику, когда новенькие артиллерийские снаряды погружают в раскаленное масло.

Бывший военный моряк Ричард Хансен, который курирует данное государственное предприятие по производству боеприпасов, объясняет, как жидкость температурой 815 градусов сохраняет свои химические свойства и гарантирует, что на поле боя снаряды сдетонируют как нужно. “Вот чем мы занимаемся, — сказал Хансен. — Создаем то, что убивает людей”.

Армейский завод боеприпасов в Скрэнтоне (Scranton Army Ammunition Plant, SCAAP), одно из предприятий, участвующих в производстве 155-мм артиллерийских снарядов, стал эпицентром усилий администрации Байдена по ускорению поставок оружия Украине.

План Пентагона по расширению производства снарядов за два года знаменует прорыв в усилиях по утолению украинской жажды оружия. Но конфликт обнажает глубоко укоренившиеся проблемы, которые США должны преодолеть, чтобы эффективно производить оружие, необходимое не только для помощи союзникам, но и для собственной обороны на случай конфликта с Россией, Китаем или другой крупной державой.

Несмотря на то, что Соединенные Штаты могут похвастаться крупнейшим в мире военным бюджетом — более 800 миллиардов долларов в год — и совершенной оборонной промышленностью, они долгое время не могли наладить эффективную разработку и производство оружия, которое позволило бы вырваться в технологические лидеры. Эти вызовы приобретают новое значение по мере возвращения в Европу неядерного вооруженного конфликта и рассмотрения Вашингтоном сценариев борьбы с великими державами.

Общественная поддержка помощи Украине слабеет и вызывает все больше разногласий, конфликт дает повод для разговоров о необходимости разрушить то, что военные лидеры называют “уязвимостью” американского ВПК, и разработать новые средства для быстрого наращивания производства оружия в моменты кризиса. Некоторые наблюдатели обеспокоены тем, что Пентагон не пополняет истощающиеся запасы оружия страны.

В Центре стратегических и международных исследований (CSIS) выяснили, что текущего объема производства американских заводов может быть недостаточно для предотвращения дефицита ключевых изделий, которые Штаты поставляют Украине. Даже при ускоренных темпах производства на восстановление запасов противотанковых ракет Javelin, ракет класса "земля-воздух" Stingerи других востребованных товаров военного назначения уйдет как минимум несколько лет.

Более раннее исследование этого же аналитического центра иллюстрирует еще более повсеместную проблему: из-за медленных темпов производства для восполнения запасов уничтоженных в бою или переданных другим странам систем вооружения, таких как управляемые ракеты, пилотируемые самолеты и вооруженные беспилотники, потребуется до 15 лет.

“Это тревожный звоночек, — заявил в интервью сенатор-демократ от штата Род Айленд Джек Рид, председатель комитета по вооруженным силам Сената США, имея в виду выявленные конфликтом производственные проблемы. — У нас должна быть такая промышленная база, которая будет способна очень быстро реагировать”.

За год конфликта на Украине американская военная помощь достигла умопомрачительных 30 миллиардов долларов, профинансировав все, начиная с очков ночного видения и заканчивая танками Abrams. Бóльшая часть вооружений идет из запасов Пентагона, остальное нужно производить.

Официальные лица США и НАТО нахваливают эффективность иностранного оружия для украинских войск. Но усилия по наращиванию вооружений не могут не тревожить США и Европу, поскольку истощают военные запасы стран-доноров и выявляют пробелы в производительной мощи.

Из-за холодов наземные боевые действия превратились в кровопролитие с применением тяжелой артиллерии: по данным военных, украинские войска выпускают в среднем 7 700 артиллерийских снарядов в день, что значительно превышает уровень производства 155-мм снарядов в США (14 000 единиц в месяц). За первые восемь месяцев после начала спецоперации украинские войска израсходовали 13-летний запас зенитных ракет Stingerи пятилетний — "джавелинов", сообщает компания Raytheon, которая производит и то, и другое.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли предсказывал, что сокращение поставок боеприпасов может потребовать дальнейшего увеличения расходов Пентагона, положив конец эпохе, при которой боеприпасы выполняют функцию “платежеспособного средства”, той части оборонного бюджета, которую можно урезать в пользу более дорогих товаров, таких как танки и самолеты.

“Конфликт на Украине показал, что наша оборонно-промышленная база находится не на том уровне, какой нужен для производства боеприпасов, — заявил на прошлой неделе заместитель министра обороны по политике Колин Кал, указав на усилия по ускорению производства артиллерийских снарядов, управляемых ракет и ряда других изделий. — Это будет иметь значение через год-другой-третий, потому что даже если конфликт на Украине утихнет (а никто не в силах предсказать вероятность этого), Украине понадобится армия, способная защитить территорию”.

Проблема не ограничивается боеприпасами и поставляемыми Украине вооружениями. По словам отставного офицера морской пехоты и эксперта по обороне CSIS Марка Кансиана (Mark Cancian), судя по темпам производства на американских заводах, на замену парка вертолетов UH-60 Black Hawk потребуется более 10 лет, а на обновление запасов современных ракет средней дальности класса "воздух-воздух"— без малого 20. Что касается авианосцев, понадобится как минимум 44 года.

В Европе проблемы не менее серьезны. В феврале генсек НАТО Йенс Столтенберг предупредил, что время ожидания крупнокалиберного оружия увеличилось более чем втрое, то есть затребованные сегодня изделия прибудут через два года или позже. В Германии на фоне планов наращивания ВС имеющихся боеприпасов хватит, как полагают, на пару дней боевых действий, максимум — на восемь.

Чтобы решить эти проблемы, лидеры Евросоюза изучают способы ускорения производства посредством соглашений об авансовых закупках, как во время гонки по разработке вакцины от коронавируса. На Украине нехватка боеприпасов носит экзистенциальный характер. На участках фронта вроде Артемовска, где украинские войска завязли в жестоких сражениях с российскими солдатами и наемниками, обороняющимся приходиться экономить боеприпасы, потому что в наличии их куда меньше, чем нужно.

Собственный анализ оборонного сектора США, проведенный Пентагоном, показывает, что промышленность не соответствует производительному потенциалу Второй мировой войны, когда американские заводы выпускали самолеты и оружие, приведшие силы союзников к победе над державами Оси. Нынешние проблемы частично связаны с консолидацией в эпоху после холодной войны, когда военные расходы снизились, а численность военного персонала сократилась на треть.

В мире, где не ожидалось серьезных конфликтов между государствами, федеральное правительство приветствовало волну сокративших сектор слияний и поглощений. В какой-то момент ежедневно ликвидировалось по 1000 рабочих мест в сфере гражданской обороны. В 1990-х США имели 51 крупного подрядчика, сегодня же таковых пять. Число производителей самолетов сократилось с восьми до трех, а 90% ракет поступают из трех источников.

Раньше Пентагон разрабатывал оружейные программы таким образом, чтобы иметь минимум два источника производства, но со временем это превратилось в непозволительную роскошь. Чиновники искали способы сохранить конкуренцию отчасти за счет привлечения коммерческого сектора, но это срабатывало не всегда. “Мы перестали покупать больше, чем было нужно, — заявил главный исполнительный директор Совета профессиональных услуг Дэвид Берто (David Berteau). — И перестали переплачивать”.

В течение 20 лет антиповстанческих войн, последовавших за терактами 11 сентября, когда в Ираке, Сирии и Афганистане американские войска противостояли легковооруженным боевикам, игнорировать производственные проблемы было легко. Но требования к крупномасштабным неядерным конфликтам изменились.

Эксперты в данной отрасли говорят, что непоследовательный, непредсказуемый военный спрос и краткосрочные контракты, продиктованные циклами ассигнований, еще больше препятствуют корпоративным инвестициям в дополнительные мощности. А поскольку коммерческого рынка для таких изделий, как ракеты класса "земля-воздух" или высокоточные бомбы, нет, обладающие специализированным производством компании не могут в вопросе своего существования полагаться на гражданский спрос.

Как отмечают чиновники, замедление темпов производства также связано с тем, что современная военная техника сложнее в сборке, чем во время Второй мировой войны, когда компания Fordпроизводила по самолету в час. В настоящее время для вооружения часто требуется микроэлектроника и комплектующие от десятков или сотен предприятий. Например, истребитель-невидимка F-35 от LockheedMartin имеет 300 000 деталей, которые поступают от 1700 поставщиков.

Главный закупщик оружия для армии США Дуг Буш (Doug Bush) назвал сыгравшей ставкой решение правительства сохранить в эксплуатации объекты, подобные скрэнтонскому, несмотря на десятилетнее отсутствие столь значительного спроса. “Это был направленный политический курс. Да, дорогостоящий, но [эти объекты] служили страховкой именно на такой случай”.

Этой весной ВС США планируют нарастить ежемесячные мощности по производству 155-мм снарядов с 14 000 до 30 000, а затем и до 90 000. Военные тратят 80 миллионов долларов на дополнительное производство ракетных двигателей Javelin, чтобы удвоить общее количество единиц до 4000 в год.

Исследователи, однако, отмечают, что из 45 миллиардов долларов, выделенных конгрессом на производство нового оружия для Украины и восполнение собственных истощившихся запасов, Пентагон разместил контрактов всего на 7 миллиардов долларов по состоянию на февраль. Возникает вопрос: а достаточно ли быстро идет работа?

Представители отрасли, политики и военное руководство согласны с тем, что увеличение способности быстро расширять производство необходимого оружия потребует времени и новых инвестиций. “Нужно в определенный момент объединить различные потоки наращивания производства, — сказал Буш. — И это поможет упорядочить крупномасштабный промышленный рост”.

На Капитолийском холме яростно поддерживают расходы на оборону, но теряют энтузиазм в отношении дальнейшего вооружения Украины, особенно это касается республиканцев. Один недавний опрос показал, что 40% из них считают американскую помощь чрезмерной, хотя прошлой весной таковых было всего 9%.

Неясно, сколь высокий уровень военных расходов, которые уже составляют более 3% ВВП, американцы позволят себе в эпоху инфляции и экономического напряжения, независимо от обоснования. На недавних слушаниях представитель штата Мичиган Лиза Макклейн (Lisa C. McClain) заявила представителям Пентагона, что избиратели ее округа обеспокоены “бесконечным конфликтом” на Украине. “Они считают, что мы тратим деньги и ресурсы на борьбу где-то за рубежом, вместо того чтобы приводить в порядок собственный бюджетно-финансовый дом”, — сказала она.

На заводе в Скрэнтоне, которым управляет General Dynamics, длинные стальные заготовки подвергаются многодневной переработке и из раскаленных металлических стержней превращаются в артиллерийские снаряды, готовые к отгрузке на завод в Айове, где их начиняют взрывчаткой и отправляют на полигоны и в горячие точки. С того момента, как снаряды покидают Скрэнтон, и до приведения их в полную боеготовность может пройти два-три месяца.

Город, где расположен завод, рассказывает о более масштабном промышленном спаде, ставшим важным элементом сегодняшней производственной неразберихи. В 19 веке его угольная и сталелитейная промышленность привлекала толпы рабочих-иммигрантов, он стал ключевым железнодорожным узлом и получил прозвище “Стимтаун” ("Электрический город") за то, что одним из первых внедрил электрические фонари.

Но после Второй мировой войны вместе с угольной промышленностью сократилось и население города. Ранее процветавший центральный район являет взору неоднозначные результаты усилий по оживлению экономики: закрытые витрины магазинов, несколько пивных баров и кинотеатр с артхаусными фильмами.

Президент Байден назвал свой родной город символом ослабления американской производственной мощи и посулил обернуть эту тенденцию вспять. “Очень многие высокооплачиваемые рабочие места в производственной сфере выводились за рубеж. Заводы и фабрики в стране закрывались. Когда-то процветавшие города и поселки превратились в свою бледную тень. И все это время страна лишалась чего-то еще. Гордости. Чувства собственного достоинства и ценности”, — сказал он в конце января.

С момента расцвета в 1979 году американский производственный сектор потерял более 7 миллионов рабочих мест, то есть более трети рабочей силы. Примерно столько же утратил и оборонный сектор.

General Dynamics хоть и уверяет, что благодаря конкурентоспособной зарплате исторический завод в Скрэнтоне остается привлекательным местом работы, в стране с низким уровнем безработицы и дефицитом традиционных производственных навыков, таких как металлообработка, подходящих работников найти непросто. “Это все еще непростая задача”, — сказал управляющий филиалом компании в северо-восточной Пенсильвании Тодд Смит (Todd Smith).

Байден пиарит новые инвестиции в железнодорожную и другую инфраструктуру, которые, как надеются американские чиновники, смогут зафиксировать новую эру американской производительности. “Где, черт возьми, написано, что… Америка не может снова стать мировым лидером в производстве?” — вопрошает он.

Мэр Скрэнтона Пейдж Коньетти (Paige Cognetti) заявила, что надеется на появление дополнительных рабочих мест на заводе в Скрэнтоне, где сейчас работает около 300 человек, и на других оборонных производствах этого района. “Это работа в профсоюзе. Стабильная работа, благодаря которой можно построить карьеру и содержать семью, — сказала она. — Все эти рабочие места имеют для нас решающее значение”. Не совсем ясно, сколь значительно предприятие в Скрэнтоне, которое и так работает 24/7, а иногда и по выходным, сможет увеличить объем производства. Представители завода говорят, что с момента начала конфликта на Украине производство не ускорялось, а о планах по его наращиванию они не осведомлены.

Ожидаемая трансформация производства может произойти недостаточно быстро для Киева, а следующий неядерный конфликт — оказаться гораздо масштабнее и смертоноснее. Спецоперация на Украине также выявила “моменты, на которые нужно обратить внимание, когда речь заходит о Тайване и Китае, поскольку налицо необходимость резкого роста, — заявил Кеа Матори (Kea Matory), директор по законодательной политике Национальной оборонно-промышленности ассоциации. — Так что для нас это шансизвлечь полезный урок”.

Мисси Райан пишет для TheWashingtonPost о дипломатии, нацбезопасности и Госдепартаменте с 2014 года, когда освещала вопросы, связанные с Пентагоном и военными проблемами. Вела репортажи из Ирака, Египта, Ливии, Ливана, Йемена, Афганистана, Пакистана, Мексики, Перу, Аргентины и Чили.