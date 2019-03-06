Большой футбол в Персидском заливе

Катар дисквалифицирован за поражение в Сирии

Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), объединяющий шесть нефтегазовых монархий Аравийского полуострова, долгое время считался наиболее тесным военно-политическим союзом в мире после Североатлантического альянса, даже назывался "арабским НАТО", поскольку всерьез рассматривалась возможность создания объединенных ВС под руководством, разумеется, Саудовской Аравии.

Монархические армии показали свою полную несостоятельность при вторжении Ирака в Кувейт, но эту историю постарались забыть. В ХХI веке члены ССАГПЗ хорошо вложились в "арабскую весну", организуя свержение республиканских светских правительств с целью приведения к власти марионеточных исламистских режимов. И несколько не рассчитали силы.

Весной 2011 года только Саудовская Аравия и ОАЭ приняли участие в подавлении народного восстания в Бахрейне (местные шииты, многие годы угнетаемые суннитской властью эмирата, решили, что "арабская весна" распространяется и на них, но глубоко ошиблись), в то время как Кувейт, Катар и Оман от этого устранились. Те же две страны уже вместе с Бахрейном приняли деятельное участие в интервенции в Йемен. Кувейт и Катар лишь обозначили присутствие в этой кампании. Оман и тут самоустранился.

“ Новейшие истребители будут куплены вместе с летчиками ”

Йеменская авантюра оказалась крайне неудачной для коалиции, подтвердив исключительно низкие боевые качества армий-агрессоров, и при падении мировых цен на нефть, организованном в первую очередь самими же монархиями, нанесла тяжелый удар по их бюджетам.

Важнейшим мероприятием "арабской весны" стала организация гражданской войны в Сирии, в конечном счете обошедшаяся даже дороже, чем агрессия против Йемена. Саудовская Аравия, ОАЭ и Кувейт поддерживали "традиционную" "Аль-Каиду", выступавшую здесь под названием "Джебхат ан-Нусра" (запрещенная в России организация, позже несколько раз переименовывалась). Катар же совместно с Турцией создал "Исламский халифат", который на время изменил всю карту Ближнего Востока. Антиасадовские группировки находились в крайне сложных отношениях между собой (вплоть до регулярных вооруженных конфликтов), но пока они выигрывали у правительственных сил войну в целом, это не сказывалось на отношениях между спонсорами и покровителями.

Однако в сентябре 2015-го в ситуацию вмешались российские ВС, а в июле 2016-го случилась неудачная попытка военного переворота в Турции, после чего Анкара резко поменяла союзников в сирийской войне. Эти события привели к коренному перелому обстановки, что в свою очередь раскололо единый монархический фронт. С осознанием поражения начались поиски виноватого, коим был назначен Катар. В Эр-Рияде и Абу-Даби давно считали эмира Аль Тани зарвавшимся выскочкой. В 2017 году Саудовская Аравия, ОАЭ и Бахрейн (а также Египет) разорвали с Катаром дипломатические отношения, предъявив ему ультиматум из множества условий. При этом Кувейт и Оман опять устранились (первый даже предложил свое посредничество в разрешении конфликта).

Катар отклонил все условия ультиматума, пригласил к себе "ограниченный контингент" ВС Турции и пошел на политическое сближение с Тегераном и Москвой. Таким образом, в сиюминутном плане Эр-Рияд и его союзники не добились ничего, но крайняя напряженность в отношениях между ними и Катаром сохраняется. Причем всерьез обсуждается возможность начала войны между членами формально еще существующего ССАГПЗ.

Военные потенциалы Саудовской Аравии ("Королевство без царя в голове"), ОАЭ ("Миражи самостоятельности") и Бахрейна ("Весна не для всех"), даже если не принимать в расчет огромные ВС Египта ("Живая сила на убитой технике") с одной стороны и Катара – с другой ("Щит и мяч малой сверхдержавы"), совершенно несопоставимы (армия последнего до недавнего времени была слабейшей в ССАГПЗ). Тем более что у первых имеется боевой опыт Йемена (пусть и крайне неудачный). В истории же армии Катара единственный короткий бой с иракцами в январе 1991-го. При микроскопических размерах территории Катара его полный разгром и оккупация, если дойдет до войны, должны стать делом нескольких дней.

“ Британцы будут очень рады войне между Катаром и Саудовской Аравией ”

В последние годы Доха предприняла огромные усилия по радикальному перевооружению своих ВС. В частности, в Германии уже закуплены 62 танка "Леопард-2А7" (машин этой модификации нет даже в бундесвере) и 24 САУ РzН-2000. В Китае приобретены РСЗО SY-400, которые также являются ПУ для ТР, в России – 200 ПЗРК "Игла-С" (первое российское оружие в Катаре). В той же Германии и в Турции сотнями заказываются БТР и бронеавтомобили. В США куплены тяжелые транспортные самолеты С-17, ЗРС "Пэтриот" последней модификации РАС3 и боевые вертолеты "Апач" также последней модификации АН-64Е, ПТРК "Джавелин". Кроме того, у Дохи большие планы получения новейших боевых самолетов. Предполагается приобрести 36 американских F-15QA (вариант F-15E), 24 европейских "Тайфуна" и 24 французских "Рафаля". Правда, не очень ясно, где Катар возьмет летчиков для такого количества боевых машин, если сейчас у него всего 12 "Мираж-2000" и больше ничего, но, возможно, летчики будут куплены у тех же стран, что и истребители. Все эти поставки даже не в разы, а на порядки увеличат боевой потенциал ВС Катара (вопрос об уровне боевой и морально-психологической подготовки личного состава остается открытым), а максимальная диверсификация продавцов значительно повышает политическую устойчивость страны в нынешнем конфликте с соседями. Надо еще иметь в виду то, что и в Катаре, и в противостоящих ему монархиях находятся объекты ВС США. Это также снижает вероятность войны между ними. Союзником Катара является Турция, которая, правда, ни с одной из монархий не граничит, а Сирия, Ирак и Иран явно не разрешат ей воевать через свои территории.

Отдельным сюжетом становится российская ЗРС С-400, приобрести которую выразили намерение (пока декларативное, без подписания контрактов) как Эр-Рияд, так и Доха. Любые средства наземной ПВО являются по определению оружием чисто оборонительным. Но территория Катара настолько мала по размерам, что в радиус действия ее С-400, если таковая появится, попадет весь Бахрейн, значительная часть Саудовской Аравии и ОАЭ, что сделает эту ЗРС оружием наступательным (она сможет сбивать самолеты противника в глубине его территории). Именно поэтому Эр-Рияд заявил, что если Доха купит С-400, война станет неизбежной.

Еще один занятный сюжет – чемпионат мира по футболу, который должен состояться в Катаре в 2022 году. Это явление уже не столько спортивное, сколько общественно-политическое, причем всемирного масштаба. Катар – абсолютно нефутбольная страна (достижения ее сборной до нынешнего года были нулевыми даже на уровне азиатской конфедерации, правда, в этом году катарцы впервые выиграли Кубок Азии) со стопроцентно антифутбольными природно-климатическими условиями (жара круглый год). Поэтому ЧМ предполагается провести не в июне-июле, как это было принято до сих пор, а в декабре, что сломает календари всех национальных чемпионатов и континентальных кубков в сезоне 2022–2023 годов. На стройках объектов ЧМ уже погибли сотни, если не тысячи рабочих из различных стран Азии. Есть сильные подозрения, что Доха просто купила ЧМ у ФИФА, хотя это не доказано. При таких вводных есть масса желающих отнять чемпионат у Катара, тем более что отборочные игры еще не начинались. В частности, Великобритания, мечтавшая принять ЧМ-18 и так и не сумевшая отжать его у России, теперь скорее всего переключится на Катар. Естественно, война с Эр-Риядом и его союзниками сделает ЧМ невозможным к облегчению очень многих людей не только в футбольном мире.

Но несмотря на всю словесную брутальность и полное военное превосходство, Эр-Рияд и его компания даже с микроскопическим Катаром воевать не особо хотят. По горло сыты Йеменом. Саудовская Аравия уже заявила о намерении превратить Катар в остров, прорыв канал вдоль границы между странами. То есть саудиты сами себе создадут серьезную водную преграду. Что сделает войну еще менее вероятной. Но до конца она в любом случае исключена быть не может. Каким-то образом на ситуацию, возможно, повлияет недавнее убийство саудовскими "опричниками" оппозиционного журналиста, вызвавшее международный скандал. Маленькая победоносная война в некоторых случаях кажется выходом из подобного положения, по крайней мере для таких режимов, как саудовский. Правда, бывает так, что война вопреки первоначальным планам не становится ни маленькой, ни победоносной.

Александр Храмчихин, заместитель директора Института политического и военного анализа

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 8 (771) за 5 марта 2019 года