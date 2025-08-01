Щит и мяч малой сверхдержавы



Американский военный на фоне флагов США и Катара. Архивное фото

Источник: © AFP 2017 / Nasser Younes Американский военный на фоне флагов США и Катара. Архивное фотоИсточник: © AFP 2017 / Nasser Younes

За накатом соседей на Катар стоит Лондон

Ныне весьма популярен абсурдный тезис, что "великая держава – та, где обеспечен высокий уровень жизни". Если пользоваться таким критерием, как ВВП на душу населения, выяснится: в мире две сверхдержавы – Люксембург и Катар. Они лидируют с огромным отрывом от остальных.

У Катара микроскопические население и территория при огромных запасах углеводородов и соответственно астрономических доходах от их экспорта. В последние годы эмират активно поддерживал радикальных исламистов в Египте, Ливии, Сирии. Однако сам имел одну из слабейших на Ближнем Востоке армий с незначительным количеством устаревшей техники. Лишь в последние годы началось перевооружение.

С миру – эмиру

“Поддержка террористов, оказываемая Дохой, ограничится медийными средствами”

Cухопутные войска включают две бригады (бронетанковую и Королевской гвардии) и 7 батальонов – 4 механизированных, 2 артиллерийских, 1 ССО, которые формально считаются полками.

На вооружении имеются: танки – 44 новейших немецких "Леопард-2А7" последней модификации и 42 старых французских АМХ-30; БРМ – французские же AMX-10RC и VBL, 12 и 16 соответственно, 20 бразильских EE-9, 10 английских "Феррет"; БМП – 11 AMX-10P; БТР – 33 AMX-VCI и 134 VAB (все французские), 36 швейцарских "Пиранья" и, возможно, до 30 английских "Сарацин". Артиллерия включает САУ – 24 новейших немецких РzН-2000 и 22 старых французских Mk F3, 12 южноафриканских буксируемых орудий G-5 (все – 155-мм), минометы – 4 самоходных VAB VPM81, 26 L16, 15 "Брандт", РСЗО – 18 бразильских "Астрос-2". Сохранились старые французские ПТРК – 100 "Милан" и 48 "Хот" (в том числе 24 самоходных на БТР VAB).

ВВС включают 1-е истребительное и 2-е вертолетное авиакрылья, авиацию эмира. На вооружении: 12 относительно новых французских истребителей "Мираж-2000" (9 EDA, 3 DDA), 6 франко-немецких УБС "Альфа Джет", 26 транспортных и пассажирских самолетов (в том числе 8 новейших американских С-17 и 4 C-130J, 2 "Боинг-747", 3 европейских A340, 2 A330, 3 A320, 3 А319, 1 A310), 24 швейцарских учебных РС-21, 13 французских боевых вертолетов SA342L1, 38 многоцелевых и транспортных (12 "Коммандо", 24 AW139, 2 S-92). Предполагается приобрести 24 американских АН-64 "Апач".

Наиболее современные в ВВС Катара – пассажирские самолеты и вертолеты, предназначенные для перевозки эмира и его семьи, транспортники (С-17 и С-130), приобретенные для транспортирования исламских боевиков и оружия для них, а также учебные РС-21. Собственно же боевая авиация ненамного новее техники сухопутных войск. Правда, в перспективе ожидаются массовые закупки F-15, "Рафаль" и др.

Наземная ПВО включает 3 батареи (предполагается приобрести еще 7) американской ЗРС "Пэтриот" РАС-3, 9 немецко-французских ЗРК "Роланд" и до 66 ПЗРК (6–10 английских "Блоупайп", 12 американских "Стингер", до 20 советских "Стрела-2", 24 французских "Мистраль"). Современными можно считать лишь "Стингеры" и "Мистрали".

ВМС имеют в составе 7 ракетных катеров (4 "Барзан", 3 "Дамсах"), 17 сторожевых (6 типа Q-31, 11 малых в морской полиции) и 1 ТДК "Рабха". На вооружении береговой обороны – 1 батарея ПКР "Экзосет" ММ40 – 3 ПУ по 4 ПКР.

Мученики "Аль-Джазиры"

От свалившихся на страну колоссальных денег у ее руководителей, видимо, слегка снесло крышу, они решили, что возглавляют действительно великую державу. И попытались играть соответствующую роль в масштабах по крайней мере Ближнего Востока. В стране была создана телекомпания "Аль-Джазира", которая по уровню влияния не только в региональном, но и во всемирном масштабе сумела выйти на уровень CNN и ВВС. При этом в 100 процентах случаев "Аль-Джазира" полностью поддерживает любых исламских радикалов, какие бы преступления они ни совершили. Например, после взрывов двух смертниц в московском метро 29 марта 2010 года, в результате чего погибли 40 человек, "Аль-Джазира" использовала в комментарии выражение "так называемый терроризм". Акции палестинских шахидов в израильских кафе и автобусах принято называть "самопожертвованием", а террористов – "мучениками". Гибель мирных граждан Ирака или Афганистана от огня подразделений США всегда проходила как "бойня", американцы совершали "зверства". Аналогичные действия исламистов – "нападение". О результатах суицидальных терактов "Аль-Джазира" никогда не говорит "массовая расправа", а исключительно "гибель". Сами террористы – "движение сопротивления".

Огромную роль "Аль-Джазира" сыграла в развязывании гражданской войны в Сирии. Катарский телеканал дает подчеркнуто предвзятую трактовку событий в этой стране, представляя суннитские террористические группировки "безоружными жертвами кровавого режима Асада". С учетом крайней популярности "Аль-Джазиры" в исламском мире да и на Западе (через англоязычную версию) ее деятельность – один из важнейших факторов моральной легитимации терроризма во всех его формах. Наличие столь мощного информационного оружия стало единственным критерием, по которому Катар действительно можно считать великой державой.

Совместно с Анкарой Доха стала активно финансировать движение "Братья-мусульмане", а затем "Исламский халифат". Это привело к острому конфликту с Египтом (свергнутый военными в 2013 году президент Мурси был как раз из "муслим бразерхуд"). Затем Катар поссорился с Саудовской Аравией и ОАЭ, поддерживавшими других радикалов и раздраженными непомерными амбициями Дохи. На протяжении нескольких лет конфликт носил латентный характер, но после того, как ситуация в Сирии переломилась в пользу Асада, раздражение прорвалось наружу и монархии стали искать виноватого в поражениях. Вполне ожидаемо на эту роль был избран Катар, от которого в ультимативном порядке потребовали закрыть "Аль-Джазиру", перестать финансировать радикалов (видимо, чтобы это осталось монополией Эр-Рияда) и сделать еще целый ряд вещей, которые по сути означали бы утрату страной суверенитета.

Не исключено, что кроме монархических обид в этом наезде имеет место еще и "футбольный фактор", где главным интересантом скорее всего выступает Лондон. Британцы очень хотели получить чемпионат мира 2018 либо 2022 года, но турниры достались нам и Катару. Отъем ЧМ-2018 у России уже невозможен, поэтому Лондон, вероятно, активировал "план Б", решив отобрать ЧМ-2022 у Катара. Тем более что, объективно говоря, проводить там футбольные матчи действительно нельзя из-за экстремально жаркого климата. Возможно, британцы закулисно побуждали Эр-Рияд и Абу-Даби максимально давить на соседа, чтобы заодно отнять и ЧМ. Доха, однако, сохранила союз с Анкарой, которая даже перебросила в Катар "ограниченный контингент" ВС Турции, и сумела очень быстро подружиться с Тегераном. Вашингтон же повел себя по принципу "и вашим, и нашим", что естественно: он покупает нефть как у КСА и ОАЭ, так и у Катара, всем им продает оружие, во всех этих странах имеет военные объекты. Подавляющее же большинство игроков просто устранились от данного конфликта. В итоге Доха полностью отвергла ультиматум Эр-Рияда и Абу-Даби, которые теперь вынуждены искать пути отступления.

Однако конфликт имеет весьма важные последствия: Доха перестает финансировать ИГ (запрещенное в России), что наносит по нему тяжелейший удар. Именно смена позиции Катара ярче всего отражает развал "аравийской коалиции" и крах всего проекта "арабской весны". Москва и Тегеран могут записать это в свой дипломатический актив.

Александр Храмчихин, заместитель директора Института политического и военного анализа

Опубликовано в выпуске № 32 (696) за 23 августа 2017 года