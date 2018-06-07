Путин: все анонсированные новинки вооружений будут своевременно поставлены в ВС РФ



Многоцелевые истребители МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал".

Источник: © Юлия Лорис/ТАСС Многоцелевые истребители МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал".Источник: © Юлия Лорис/ТАСС

Ракетный комплекс "Кинжал" и лазерный боевой комплекс уже стоят на вооружении, указал президент

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин уверен, что все анонсированные им в ходе послания Федеральному собранию новейшие вооружения будут своевременно изготовлены и поставлены российской армии.

"Работа идет именно по плану в рамках запланированных процедур. У меня никаких сомнений нет на счет того, что они [вооружения] в запланированные сроки будут поставлены на вооружение российской армии", - сказал Путин, отвечая на вопросы в ходе "Прямой линии".

"Гиперзвуковая система воздушного базирования "Кинжал" - это гиперзвуковая ракета, которая летит со скоростью 10 "махов", уже стоит на вооружении нашей армии в Южном федеральном округе. Если кто-то усомнился в этом, то пускай посмотрит, мы специально продемонстрировали пуски этой ракеты. Второе - лазерный боевой комплекс, тоже стоит уже на вооружении. Система "Авангард" находится уже в промышленном производстве, в серию пошла и в 2019 году мы планируем ее поставить в Вооруженные силы. В 2020 году мы планируем поставить в Вооруженные силы наш самый мощный ракетный комплекс стратегического назначения, это баллистическая ракета, сверхмощная "Сармат", - сообщил глава государства.

Путин напомнил, что разработка новейших систем вооружений, в частности "Авангарда", началась в ответ на односторонний выход США из договора по противоракетной обороне. По словам президента, "Авангард" - баллистическая ракетная система межконтинентальной дальности, которая меняет курс по направлению и высоте.

"Это абсолютное оружие, если говорить о сегодняшнем дне: свыше 20 "махов", 20 скоростей звука. Я не думаю, что такое оружие в ближайшие годы появится у какой-то другой страны, хотя, конечно, когда-нибудь появится", - дал краткую характеристику президент, подчеркнув, что его не беспокоит возможность создание другими странами аналогов этой системы.

Путин рассказал, что в разработке находятся два изделия с ядерным двигателем. В частности речь идет о ракете малой дальности и подводном беспилотном аппарате. "И в том, и в другом случае мы завершили главный этап разработки, а именно все, что связано с испытанием этой ядерной двигательной установки", - сообщил глава государства, отметив, что некоторые вещи еще нуждаются в доработке.

По словам российского лидера, те, кто сомневается в способности России разрабатывать и производить столь совершенные системы, сомневались и в 2004 году, когда началась работа над созданием "Авангарда". При этом президент заявил, что названное им новейшее оружие - это далеко не все, что планируется изготовить и поставить на вооружение. "Как я и говорил в послании, пока об этом рано говорить, но мы скоро об этом скажем", - заключил Верховный главнокомандующий.