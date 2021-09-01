Al Mayadeen (Ливан): зачем Москва наращивает темпы испытаний гиперзвукового оружия?

Нынешний темп модернизации и испытаний оружия обусловлен напряженностью между Москвой и НАТО, уверен автор. Перечисляя новые виды российских вооружений и их убедительные характеристики, он делает вывод, что в мире началась гонка вооружений, и Россия намерена внести серьезные изменения в глобальный баланс сил.

Ускорение испытаний новых систем свидетельствует о стремлении России внести дальнейшие изменения в глобальный баланс сил.

К 2025 году Россия стремится полностью исключить из российского арсенала ракетные системы советского периода. В международных военных кругах снова заговорили о передовом гиперзвуковом оружии, упомянутом президентом Владимиром Путиным в марте 2018 года.

Как заявил президент во время встречи с выпускниками российских военных институтов в июне, были разработаны передовые системы вооружения, а некоторые из них уже заступили на боевое дежурство в российской армии. Среди них гиперзвуковое оружие - комплексы "Авангард" и "Кинжал", а также баллистические ракеты "Буревестник", "Сармат" и "Циркон".

В тот же период прозвучало заявление начальника Главного управления боевой подготовки Минобороны Ивана Бувальцева. По его словам, летом прошли учения с применением указанных систем, так что испытания нового вооружения будут полностью завершены к концу года. Ускорение данного процесса, несмотря на препятствия, возникшие в связи со вспышкой пандемии, свидетельствует о стремлении России и дальше вносить корректировки в глобальный баланс сил, особенно перед лицом таких стран, как США и Соединенное Королевство.

Активная разработка и модернизация гиперзвукового ядерного и обычного оружия производятся в рамках общей стратегии развития российских вооружений, о которой президент Владимир Путин говорил в конце прошлого года. По его данным, доля новой и модернизированной техники во всех подразделениях армии достигла около 70%, а в секторе стратегических ядерных сил - примерно 85%.

Данная стратегия преследует ​​несколько ключевых целей, включая обеспечение высокой боевой готовности российских ядерных сил воздушного наземного и морского базирования для поддержания стратегического паритета между Россией и другими странами. Кроме того, Москва хочет добиться прогресса в области средств неядерного сдерживания, где главное место занимает гиперзвуковое оружие.

Одна из стратегических задач Кремля в военной области - ускорение темпов модернизации систем, принятых на вооружение российской армией, проведение исследований в области современных вооруженных конфликтов и применение полученных данных в учебных программах военных институтов и конструкторских центрах оборонной промышленности.

Противокорабельные ракеты "Циркон"

Одной из важнейших ракетных систем, испытания которой Москва намеревается завершить в этом году, является гиперзвуковая противокорабельная ракета "Циркон". Ее разработка представляет собой огромный скачок в области военно-морских вооружений, если учесть ее уникальные характеристики с точки зрения дальности, точности и способа поражения цели. Предварительные испытания данной ракеты начались в полной секретности в феврале 2020 года, а первое базовое испытание состоялось 6 октября 2020 года.

Ракета способна преодолеть расстояние в 450 километров всего за 4 с половиной минуты при максимальной высоте 28 километров. Ее максимальная скорость в 9 раз превышает скорость звука.

По оценкам специалистов, дальность полета ракеты "Циркон" составляет 1000 километров, а максимальная высота полета - от 35 до 40 километров. Информации о характеристиках боеголовки пока недостаточно, но по оценкам, ее вес составляет от 300 до 400 килограммов и в основе лежит кинетическая технология: масса передней части ракеты превращается в разрушительный снаряд, способный полностью уничтожить цель. Такая же технология используется в некоторых видах танковых снарядов.

С фрегата "Адмирал флота Советского Союза Горшков" проекта 22350 в Баренцевом море было произведено 3 пуска данного типа ракет. В марте было объявлено о планах России вооружить новейшую российскую атомную подводную лодку "Ясень-М" ракетами "Циркон". Более того, она станет основой вооружения российских кораблей и подводных лодок в будущем.

Баллистические ракеты "Кинжал"

В июне прошлого года внезапно стало известно, что российские истребители МиГ-31 были вооружены сверхзвуковой баллистической ракетой "Кинжал" во время участия в военно-морских учениях у сирийского побережья. Хотя фактически испытания данной ракеты начались в конце 2017 года, они непрерывно продолжались в последующий период. "Кинжал" представляет собой класс баллистических ракет, оснащаемых как ядерной, так и обычной боевой частью. Дальность - 2000 километров, а максимальная скорость в 10 раз превышает скорость звука.

Как уже было сказано, ракета может быть оснащена двумя видами боеголовок. Это обычные боеголовки массой полтонны и ядерные боеголовки мощностью от 100 до 500 килотонн. Примечательно, что дальность поражения может быть увеличена примерно до 3000 километров, если запускать ракету со стратегических бомбардировщиков Ту-22. На тот момент она имела наибольшую дальность поражения среди авиационных ракет.

Комплексы "Кинжал" поступили на вооружение ВВС России в небольших количествах в конце 2017 года. Так, ими была оснащена эскадрилья из 10 истребителей МиГ-31 в составе войск Южного военного округа. То же самое коснулось аэродромов, расположенных в пределах Центрального военного округа России, однако недавно в свете эскалации напряженности на границе с Украиной было объявлено, что их поставят также на базы Западного военного округа. Таким образом российские вооруженные силы угрожают всем базам НАТО, расположенным в Восточной Европе.

Развитие российского баллистического оружия

Наибольшего внимания заслуживают планы российского военного руководства в отношении баллистических ракет. Так, Москва планирует к 2025 году исключить из арсенала ракетные системы советского периода.

В центре внимания страны на данном этапе остается модернизация ряда новых баллистических систем, особенно межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". Она весит 220 тонн, работает на жидком топливе, имеет дальность около 11000 километров и несколько способов наведения, включая самонаведение. Среди главных достоинств "Сармата" - точность (погрешность не превышает 10 метров) и возможность оснащения группой разделяющихся боеголовок массой до 10 тонн.

Возможности этой ракеты обширны, если учесть высоту ее полета: она способна пролетать через Антарктику и обходить средства противовоздушной обороны НАТО. Кроме того, МБР оснащены боеголовками, маневрирующими на гиперзвуковой скорости, в 20 раз превышающей скорость звука, и могут летать на высоте до десятков километров в плотных слоях атмосферы, в отличие от обычных боеголовок.

К настоящему времени проведено несколько предварительных испытаний ракетных комплексов "Сармат" и "Авангард". Москва намерена провести дополнительные испытания в этом и следующем годах, чтобы в начале 2023 года официально принять на вооружение системы "Сармат", а до 2027 года сформировать два полка баллистических ракет "Авангард".

Еще одной важной системой, проходящей испытания в этом году, является крылатая ракета "Буревестник". Впервые она была испытана в 2019 году и представляет собой оружие, предназначенное для атаки важных военных объектов, таких как базы ПВО, ПРО и скопления военных кораблей.

Пока нет конкретных цифр о максимальной дальности полета ракеты, но поскольку она оснащена ядерной установкой, можно предположить, что дальность будет превышать 10 тысяч километров.

Также Москва начала оснащать свои базы баллистических ракет лазерными системами "Пересвет", о которых впервые было объявлено в июле 2018 года. Они представляют собой самоходный противоракетный лазерный комплекс, состоящий из боевой машины, которая с помощью радиолокационных устройств обнаруживает и уничтожает вражеские снаряды - минометы, реактивные гранатометы, тактические снаряды малой и средней дальности, баллистические и крылатые ракеты. По крайней мере, 5 российских стратегических баз получили данную систему после полевых испытаний в Сирии.

Похоже, нынешний темп модернизации и испытаний оружия так или иначе обусловлен напряженностью между Москвой и НАТО, будь то в Арктике, на Украине или в других регионах мира, включая Афганистан.

Вне всякого сомнения, такое количество новых стратегических систем заставит НАТО и Соединенные Штаты ускорить свою работу в области производства подобных вооружений. Особенно это касается комплексов, способных противостоять баллистическим ракетам. Таким образом, мы можем наблюдать гонку вооружений на мировой арене с участием большого количества стран, хотя большинство из них вынуждены противостоять тяжелым последствиям пандемии.