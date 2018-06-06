Посол США в РФ будет присутствовать при запуске корабля "Союз" с Байконура
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Посол США в России Джон Хантсман.
Источник: © Михаил Джапаридзе/ТАСС
Корабль с российско-американо-германским экипажем отправится к МКС 6 июня
МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Посол США в России Джон Хантсман 6 июня будет присутствовать на Байконуре при запуске корабля "Союз МС-09" с российско-американо-германским экипажем на Международную космическую станцию (МКС).
Об этом во вторник сообщил заместитель главы диппредставительства Энтони Годфри на приеме в американском посольстве в Москве.
"Посол Джон Хантсман сегодня утром отправился на космодром Байконур. Завтра он будет присутствовать при запуске корабля "Союз" с участием космонавтов из России, США и Германии", - сказал Годфри.
В составе экипажа корабля космонавт Роскосмоса Сергей Прокопьев, астронавт NASA Серена Ауньон и представитель Европейского космического агентства Александер Герст (Германия).
Запуск корабля к МКС намечен на 6 июня в 14:12 мск с первой стартовой площадки ("Гагаринский старт"). Стыковка "Союза" с орбитальной станцией должна произойти 8 июня в 16:07 мск.
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06.06.2018
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