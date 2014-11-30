Межведомственная комиссия рекомендовала к утверждению экипажи новой экспедиции на МКС



Скотт Тингл, Антон Шкаплеров и Норисигэ Канаи.

Источник: © Михаил Джапаридзе/ТАСС Скотт Тингл, Антон Шкаплеров и Норисигэ Канаи.Источник: © Михаил Джапаридзе/ТАСС

В основной экипаж корабля "Союз МС-06" включены космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров, астронавт NASA Скотт Тингл и астронавт JAXA Норисигэ Канаи

ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК /Московская область/, 30 ноября. / ТАСС/. Межведомственная комиссия на заседании в российском Центре подготовки космонавтов (ЦПК) рекомендовала утвердить основной и дублирующий экипажи новой экспедиции на Международную космическую станцию, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе ЦПК.

"Межведомственная комиссия рекомендовала экипажи к продолжению предполетной подготовки на космодроме Байконур", - сказали в Центре.

В основной экипаж корабля "Союз МС-06" включены космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров, астронавт NASA Скотт Тингл и астронавт JAXA Норисигэ Канаи. Их дублеры - россиянин Сергей Прокопьев, американка Джанет Эппс и астронавт Европейского космического агентства Александр Герст (Германия). Окончательные составы экипажей будут утверждены госкомиссией на Байконуре за сутки до старта, который запланирован на 17 декабря.

Заседание межведомственной комиссии прошло по итогам двухдневной экзаменационной сессии. Космонавты справились со всеми учебными нештатными ситуациями, работая на точных копиях российского сегмента МКС и корабля "Союз МС". Также их признала годными к полету медицинская комиссия.

Шкаплеров отправится на МКС уже в третий раз, Тингл и Канаи пока не имеют опыта космических полетов. Из дублеров у Герста в карьере уже есть один полет на МКС, Прокопьев и Эппс пока не имеют опыта космических полетов

Старт новой экспедиции к МКС на корабле "Союз МС-07" намечен на 17 декабря с космодрома Байконур.