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121-й авиационный ремонтный завод в Кубинке осваивает ремонт самолетов Як-130

05.06.2018 bmpd.livejournal.com 322 0
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Судя по фотоматериалам, выложенным на официальном сайте АО "121 авиационный ремонтный завод" (Кубинка, Московская область; сейчас предриятие входит в состав ПАО "Компания "Сухой" ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация"), данное предприятие осваивает ремонт учебно-боевых самолетов Як-130 ВКС России.

Учебно-боевые самолеты Як-130 ВКС России (белые бортовые номера "24" и "30") в ремонте на АО "121 авиационный ремонтный завод" (Кубинка, Московская область), май 2018 года (с) АО "121 авиационный ремонтный завод".

На самом сайте содержится информация, что "приоритетным направлением деятельности АО "121 АРЗ" на период 2016-2025 гг. является освоение ремонта новых типов авиационной техники, таких как Як-130 и его комплектующих, а также модернизация самолета Су-25 в вариант Су-25СМ3".

Судя по фотосессии, сейчас в ремонте на 121-м АРЗ находятся минимум три самолета Як-130 - с белыми бортовыми номерами "21", "24" и "30". Данные самолеты относятся к машинам первой производственной серии, построенной на АО "Нижегородский авиационный завод "Сокол" в 2009-2010 годах, и последние годы находились на хранении.

Учебно-боевые самолеты Як-130 ВКС России в ремонте на АО "121 авиационный ремонтный завод" (Кубинка, Московская область), май 2018 года (с) АО "121 авиационный ремонтный завод"
04.06.2018
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Су-25
Як-130
Компании
ОАК
Сухой ПАО

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