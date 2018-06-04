121-й авиационный ремонтный завод в Кубинке осваивает ремонт самолетов Як-130
|
|
Судя по фотоматериалам, выложенным на официальном сайте АО "121 авиационный ремонтный завод" (Кубинка, Московская область; сейчас предриятие входит в состав ПАО "Компания "Сухой" ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация"), данное предприятие осваивает ремонт учебно-боевых самолетов Як-130 ВКС России.
Учебно-боевые самолеты Як-130 ВКС России (белые бортовые номера "24" и "30") в ремонте на АО "121 авиационный ремонтный завод" (Кубинка, Московская область), май 2018 года (с) АО "121 авиационный ремонтный завод".
На самом сайте содержится информация, что "приоритетным направлением деятельности АО "121 АРЗ" на период 2016-2025 гг. является освоение ремонта новых типов авиационной техники, таких как Як-130 и его комплектующих, а также модернизация самолета Су-25 в вариант Су-25СМ3".
Судя по фотосессии, сейчас в ремонте на 121-м АРЗ находятся минимум три самолета Як-130 - с белыми бортовыми номерами "21", "24" и "30". Данные самолеты относятся к машинам первой производственной серии, построенной на АО "Нижегородский авиационный завод "Сокол" в 2009-2010 годах, и последние годы находились на хранении.
Учебно-боевые самолеты Як-130 ВКС России в ремонте на АО "121 авиационный ремонтный завод" (Кубинка, Московская область), май 2018 года (с) АО "121 авиационный ремонтный завод"
|
04.06.2018
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
16.12.2014 Обретая небо
08.04.2014 О своеобразии текущего момента в российском авиастроении
16.01.2014 Самолетостроение - итоги 2013 года
21.08.2013 Вышли из пике
16.01.2013 По самолетам планы грандиозные
06.09.2011 Авиапром - загружен.
26.08.2011 Юбилейный МАКС, часть 2
25.07.2011 МАКС-2011: посетителям салона будет что посмотреть