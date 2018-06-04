Министр обороны Армении обсудил в Москве вопросы ВТС
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Флаги России и Армении.
Источник: en.ria.ru
Ереван. 4 июня. ИНТЕРФАКС-АВН - Министр обороны Армении Давид Тоноян в рамках визита в Москву встретился с гендиректором госкорпорации "Ростех" Сергеем Чемезовым и гендиректором акционерного общества "Рособоронэкспорт" Александром Михеевым.
Как сообщает пресс-служба Минобороны Армении, на встречах были обсуждены вопросы развития сотрудничества в военно-технической сфере.
Ранее сообщалось, что Д.Тоноян в понедельник вылетел в Россию. Глава Минобороны примет участие в очередном заседании Совета глав оборонных ведомств стран СНГ в городе Кызыл.
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04.06.2018
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