Минобороны РФ выступает за упрощение процедуры закрытых закупок в сфере ГОЗ
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Здание министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Наталья Селиверстова
В ведомстве предложили сократить время аккредитации на площадке для оптимизации работы заказчика в целях своевременного прохождения контроля результатов электронного аукциона
МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Минобороны РФ предлагает упростить процедуру закрытых закупок в сфере гособоронзаказа (ГОЗ). Об этом сегодня сообщили в военном ведомстве.
Предложение озвучила заместитель директора департамента государственных закупок Министерства обороны РФ Дарья Морозова в ходе II-го Всероссийского форума "Гособоронзаказ-2018".
"Департамент государственных закупок Минобороны РФ предлагает упростить процедуру закрытых закупок. Для надлежащего использования специализированной электронной торговой площадки, оператором которой является ООО "Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа" (АСТ ГОЗ), предлагается сократить время аккредитации на площадке и обеспечить интеграцию программно-аппаратных средств торговой единой информационной системы и системы контроля Федерального казначейств для оптимизации работы заказчика в целях своевременного прохождения контроля результатов электронного аукциона, проведенного на АСТ ГОЗ", - сообщили в военном ведомстве.
Кроме того, замначальника предложила еще несколько мер по совершенствованию существующей системы организации и проведения закрытых аукционов и конкурсов.
"С целью совершенствования процесса совместной деятельности и упрощения существующих процедур коллегией Военно-промышленной комиссии РФ даны соответствующие поручения ООО "АСТ ГОЗ", - добавили в Минобороны.
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31.05.2018
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