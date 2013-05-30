В инженерные войска поступят новые буксировочные катера двух типов

Минобороны России планирует приобретение в интересах инженерных войск России два вида буксирно-моторных катеров: БМК-МТ и БМК "Бобер" с корпусом тримаранного типа, сообщили в военном ведомстве.

14 буксирно-моторных катеров БМК-МТ проекта 02630 построит подмосковная компания "КАМПО" в рамках госконтракта. Все катера поступят в войска в 2018 году. БМК-МТ завершил госиспытания в октябре 2016 года. Изделию присвоили литеру "О1". Серийное производство судов началось летом 2017 года.

Пресс-служба АО "КАМПО"

БМК "Бобер" производства Волжского судостроительно-судоремонтного завода принят на вооружение и в настоящее время производитель и Минобороны РФ обсуждают детали контракта на поставку катеров. БМК "Бобер" с тримаранными обводами корпуса приступил к испытаниям в начале 2017 года. За счет формы корпуса, который не "присасывается" к илистому дну, этот катер способен работать на мелководье.

Пресс-служба АО "КАМПО"

Оба катера разработаны по ТТХ, предоставленным Институтом инженерных войск Минобороны РФ.

Катера данного типа используются при наведении понтонных переправ, буксировке судов, перемещении грузов, а также осуществлении аварийно-спасательных операций.

Новые БМК-МТ и БМК "Бобер" созданы для замены существующего парка буксирно-моторных катеров предыдущих поколений - БМК-225 и более крупный БМК-460, - которые прекратили строить в 1990-х годах.